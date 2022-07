Imitador de Marilyn Manson denuncia que su expareja no lo deja ver a su hija desde hace cuatro años

Mike Bravo pide ver a su hija. (Foto: Composición)

Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson y ganador de la temporada 29 de Yo Soy, dejó de lado el espectáculo y apareció en el programa Magaly TV: La Firme para denunciar públicamente que su expareja no le permite ver a su única hija.

El artista se quebró ante las cámaras y reveló algunos detalles del drama familiar que viene viviendo desde hace cuatro años. “Lo único que quiero es tener tiempo de calidad con mi hija, por eso no me he rendido durante cuatro años” , señaló.

PUEDES LEER: Gigi Mitre se sorprende al saber que Gisela Valcárcel disfrazaba de vedette a Ethel Pozo en el colegio

Según Mike Bravo, su exesposa Yenny Oropeza se está encargando de alejarlo de su primogénita sin ningún motivo en particular. Durante todo este tiempo de lucha ha recibido más de una denuncia en su contra pero han sido archivadas.

De acuerdo al informe del programa de Magaly Medina, el cantante fue denunciado por sustracción de menor y también por el delito de violencia psicológica. Ambas acusaciones se archivaron. También, tuvo un juicio por alimentos, pero este ya tuvo una sentencia.

Imitador de Marilyn Manson revela que su expareja no le deja ver a su hija desde hace cuatro años. (Video: ATV)

Recientemente, Bravo ha sido acusado de hacerle tocamientos indebidos a su propia hija, una versión que él niega tajantemente. Según la denuncia, la menor recordó este hecho que habría sucedido cuando tenía 2 años. Actualmente, su única hija ha cumplido 7 años. Por esta razón, Mike se muestra sorprendido con la declaración.

Por otro lado, el imitador de Marilyn Manson reveló que solo ha podido ver a su hija unas tres veces en los últimos tiempos. La primera ocasión fue cuando ganó el concurso de canto, luego en Navidad y finalmente el día del cumpleaños de la menor. Además, el intérprete refiere que en ningún momento puede estar a solas con su primogénita.

También, su exesposa ha pedido que se le anule en régimen de visitas, por ello continuará con el proceso en los tribunales. Mike confiesa que ha intentado comunicarse con la madre de su hija para rogarle poder verla ya que la extraña, pero no ha tenido respuesta.

EXESPOSA NO QUIERE DAR SU VERSIÓN

La reportera del programa de Magaly Medina intentó comunicarse con la madre de la hija de Mike Bravo para que diera su versión de los hechos. Yenny Oropeza se mostró hermética y aseguró que no hablará nada sobre el tema. Simplemente, continuará con el proceso legal.

“Yo no estoy dispuesta a dar mi versión. Esto ya es entrar en una conversación y eso ya lo están viendo los tribunales. Si ustedes quieren hablar y contar su versión ya es cosa de ustedes. Yo también voy a tener que proceder pues”, señaló en conversación con el programa de espectáculos.

SEGUIR LEYENDO