Yaco Eskenazi bromea con la boda de Ethel Pozo: “Se hace la misia, pero tiene varios trabajos”

Yaco Eskenazi se refiere a la boda de Ethel Pozo. (Foto: Composición)

Ethel Pozo se encuentra ultimando detalles de su matrimonio con Julián Alexander, razón por la que se encuentra en el ojo público. Sin embargo, recientemente el programa de Magaly Medina se animó a estimar los gastos que haría la hija de Gisela Valcárcel y su prometido para tener su boda de ensueño.

Tras ello, la conductora de América Hoy aseguró que no tendría un evento tan caro y que incluso se encuentra pidiendo un préstamo al banco para costear los gastos. Sus comentarios, le han traído más de una crítica que ha preferido dejar pasar.

Pero, esta vez uno de sus amigos más cercanos se refirió al tema. Yaco Eskenazi señaló que será uno de los invitados de la boda. Explicó que Ethel siempre le ha comentado que lo invitaría e incluso reveló que es un gran amigo de Julián Alexander, por lo que le alegra mucho la unión de esta familia.

“Ella siempre me ha dicho que me ha a invitar, no creo que se haga la loca y no lo haga. Me ha dicho que estoy recontra invitado’ . Así que estoy esperando que llegue el parte y poder compartir este momento tan lindo que siento que lo está viviendo con mucha ilusión”, señaló el excapitán de los Leones.

Yaco Eskenazi se refiere al matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander. (Video: América TV)

Además, se mostró feliz de que su compañera haya logrado consolidar una familia junto al hermano de Michelle Alexander, a quien conoce desde hace varios años atrás. “Siento que Ethel encontró lo que siempre soñaba. También conozco a Julián hace muchísimos años y es un tipazo y he tenido el gusto de trabajar con él. Han formado una linda familia y me da gusto acompañarlos en ese día tan bonito”, comentó Eskenazi.

En otro momento, fue consultado sobre el regalo que le daría a Ethel Pozo y Julián Alexander en el matrimonio. Ante ello, señaló que es un poco complicado saber qué regalarle a su amiga. Incluso, se animó a bromear con que se ‘hace la misia’, pese a que tiene más de un trabajo.

“Ethel, que se hace la misia, y tiene como 14 trabajos, trabaja desde los 9 años y se hace la misia. Tiene que ser un detalle bonito de eso ya que me ayude Natalie (Vértiz).”, comentó entre risas.

ETHEL DESMIENTE COSTO DE SU BODA

La noche del 6 de julio, el programa de Magaly Medina emitió un informe en el que señalaba que la boda de la hija de Gisela Valcárcel podría tener un costo aproximado de 150 mil dólares por todos los detalles que incluirían.

Fue al día siguiente que, en el programa América Hoy, Ethel Pozo se encargó de desmentir esta información. En sus declaraciones, reafirmó que tendrá un préstamo del banco para costear su fiesta, por lo que no serán tan ostentosa como se dice.

Ethel Pozo desmiente que su boda vaya a costar 150 mil dólares. Foto: Composición

“Ay no, me río, me río. ¿Cuánto te pueden dar de crédito? ¿Los préstamos de los bancos son tanto?... yo declaré acá, que estamos pidiendo un préstamo para la boda, ¿tanto te pueden dar?… yo misma me río… con ese (monto) yo pagaría la universidad de mis hijas”, comentó.

Además, aseguró que es una persona de perfil bajo, por lo que tendrá una boda fuera de Lima y con las personas que más quiere. “No es un tema de gastar dinero, no hay miles de dólares, nadie más va a invertir, más que Julián y yo, así que será algo muy sencillo”, enfatizó la conductora.

