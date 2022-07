Giuliana Rengifo quiere paz y asegura que no le desea nada malo a Magaly Medina: “No le guardo rencor”

Giuliana Rengifo no le guarda rencor a Magaly Medina por tildarla de 'Snack'. (Foto: Instagram)

Giuliana Rengifo volvió a comentar sobre Magaly Medina. Esta vez, la cumbiambera aseguró que no le guarda ningún rencor a la conductora de espectáculos luego de ser tildada como ‘snack’ cuando contó públicamente que mantuvo un corto romance con el notario, Alfredo Zambrano.

Como se recuerda, la popular ‘Urraca’ y la cantante mantuvieron un enfrentamiento a fines del 2021, pues Rengifo confirmó que en el 2015 mantuvo una relación amorosa con Zambrano. Tras sus declaraciones, la figura de ATV utilizó su programa para defender a su esposo y arremetió contra la artista.

“Para él (Alfredo Zambrano), las dos relaciones serias en su vida, han sido su exesposa y yo, que soy su segunda esposa, pero no queramos obligar a un hombre a que cuente como relación a su snack. Ahora... que se avergüence del snack es otra cosa, se avergüenza pues”, dijo la periodista en aquel momento.

Desde entonces, ambas han marcado su distancia y en ocasiones comentan una de la otra. Esta vez, Giuliana Rengifo reveló que sus hijas entendieron a qué se refería Magaly Medina cuando la llamó como snack.

“En esta vida uno no puede dejar que la cólera o la rabia te gane y eso que la señora ha dicho que he sido un snack, sin considerar que mis hijas están grandes y se dan cuenta de lo que quiso decir, cuando fui clara al señalar que lo que pasó con el señor (Alfredo Zambrano) fue en el momento que estaban separados”, dijo para Trome.

“Con toda sinceridad, no (le guardo rencor), y tampoco le deseo nada malo a ella ni a nadie”, recalcó.

Asimismo, señaló que no sabe si saludaría a Magaly Medina si se cruzan en la calle. “No lo sé, tendría que estar en el momento para ver cómo reacciono. La vida es corta para vivir odiando, ¿qué ganas con eso? Nada, enfermar tu corazón y tu alma”, concluyó.

¿QUÉ DIJO ALFREDO ZAMBRANO SOBRE GIULIANA RENGIFO?

Después de las polémicas declaraciones de Giuliana, Alfredo Zambrano admitió en una larga entrevista con Día D que sí tuvo un romance con la cumbiambera. Sin embargo, recalcó que no fue nada importante y que ni siquiera podía llamarlo una “relación”. “Pensé que Magaly y yo no volveríamos nunca, y hacía todo lo posible por olvidarme de ella. No lo conseguí”, señaló.

Asimismo, indicó que el tema de Giuliana Rengifo fue utilizado para hacer sentir mal y atacar a la popular “Urraca”, puesto que ella tiene muchos enemigos en la televisión peruana que quieren verla “caer”. Esto en referencia a Janet Barboza y Rodrigo González, quienes se han enfrentado a Magaly varias veces.

“He aprendido que todo lo relacionado con mi esposa se sobredimensiona. Ella tiene muchos enemigos y siempre buscarán formas de hacerla sentir mal o de traerla abajo. Esta vez, me utilizaron para decir una serie de barbaridades. Los enemigos de mi esposa quieren a toda costa verla infeliz y les molesta el amor que nos tenemos“, sentenció.

