Roger del Águila recuerda a Habacilar y explica por qué nunca conduciría Esto es Guerra

Roger del Águila no descarta volver a conducir en televisión. (Foto: Instagram)

A fines del mes de enero de este 2022, América Televisión decidió revivir Habacilar, pero en una nueva versión. Sin embargo, no tuvo la acogida del público y fue sacado del aire alas pocas semanas de su estreno. Los conductores Johanna San Miguel y Roger del Águila se despidieron con unas emotivas palabras y, posteriormente, empezó la nueva temporada de Esto es Guerra.

Desde entonces, no se ha vuelto a ver al conductor en la pantalla chica. Sin embargo, no deja de estar en contacto con sus seguidores. Esta vez, en una conversación con un medio local, descartó la posibilidad de conducir el reality de competencia en alguna ocasión, pues es un programa que no le agrada.

Según señaló Roger del Águila, estuvo muy contento cuando la producción de ‘Esto es Habacilar’ lo llamó para ser el presentador. “La verdad, cuando me llamaron de lo Habacilar (Esto es Habacilar) muy contento, muy feliz de retornar, lamentablemente no estuvo Raúl (Romero), pero fue una experiencia muy bonita para mí”, dijo para La República.

PUEDES LEER: Roger del Águila: ¿A qué se dedicaba antes de ser conductor de Esto es Habacilar?

“Todo el mundo opina y todo, pero para mí fue una experiencia muy linda. Regresar y ver a mis compañeros, a Tracy, Thalia”, agregó con respecto a las críticas. Recordemos que, dicho programa fue blanco de ataques por miles de usuarios que rechazaron el nuevo formato, ya que lo consideraron un ‘insulto’ al espacio conducido por Raúl Romero entre los años 2003 al 2011.

Finalmente, explicó por qué nunca conduciría Esto es Guerra y señaló que ahora está enfocado en otros proyectos que tengan relación con la actuación y producción.

“No me gusta mucho Esto es guerra, este tipo de programas, me gustaba un poco más Habacilar, me parecía más chévere. Soy un poco más a lo antiguo en algunas cosas. Ahora con mi productora hago otras cosas, no me interesa mucho conducir (...) más me interesa actuar, dirigir y es lo que quiere ahora”, agregó.

Roger del Águila y Johanna San Miguel conducirán Esto es Habacilar. (Foto: Captura TV)

¿QUÉ HIZO TRAS SALIR DE HABACILAR?

Roger del Águila abandonó Habacilar en el 2006 tras haber estado durante 3 años como coanimador junto al popular ‘Cara de haba’. Luego de su experiencia en televisión, decidió enfocarse en su carrera actoral y en su productora musical.

Talk Show (2006), El Buen Pedro (2012), Quizás Mañana (2013), Japy Ending (2014), Poseídas (2015), Hasta que la suegra nos separe (2016), entre otros, son algunas de sus producciones.

Asimismo, el conductor televisivo tomó la decisión de ejercer como médium sanador, esto con el fin de curar el espíritu de la gente, quienes ultimamente tiene problemas de salud provocados por el estrés y la ansiedad.

“Yo soy un médium transmental, hago canalizaciones, pregunto por los familiares muertos también. Hay personas que buscan respuesta (...) y los ángeles hablan a través mío. Yo tuve un proceso en la cual yo me estoy sanando, el sanador debe ser el primero en sanarse, y en ese proceso voy sanando a otras personas. Lo que sí he limado son cosas que no me gustaban antes, que era muy estresado, muy preocupado a veces por las cosas. Estaba de aquí para allá, inquieto constantemente”, señaló hace unos meses Del Águila durante una entrevista a Crónicas del Impacto.

SEGUIR LEYENDO