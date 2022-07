Guillermo Bermejo responde si Pedro Castillo integrará su nuevo partido político

Guillermo Bermejo señaló que lo mejor es que el presidente no milite en ningún partido.

Una nueva agrupación política pretende sumarse a la ya larga lista de partidos que figuran en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se trata de Voces de cambio, movimiento liderado por Guillermo Bermejo, congresista de la república que consiguió una curul postulando con Perú Libre, el mismo partido que llevó al presidente Pedro Castillo al poder.

Bermejo recalcó que la agrupación que hoy lidera buscará diferenciarse de otros “sectores de izquierda” al no enfocarse en una “democracia representativa, sino en una participativa”. Además, resaltó que insistirán con la propuesta de conformación de una Asamblea Constituyente, propuesta que el líder de la agrupación defendió en campaña, así como los representantes de Perú Libre en el 2021.

Sobre la participación del presidente Pedro Castillo en Voces de cambio, Bermejo señaló que sí se tenía contemplado invitar al mandatario, dado que ahora ya no cuenta con afiliación política tras su renuncia al partido liderado por Vladimir Cerrón. El representante de Voces del Pueblo mostró que ahora cuenta con una mirada diferente respecto si el jefe de Estado debe o no integrar su agrupación.

Guillermo Bermejo presentó “Voces del Pueblo”, su nueva agrupación política

“A pesar de que yo tengo cercanía con el presidente, ni siquiera le habíamos comentado lo de (la creación del) grupo partidario, porque nuestro presidente está comprometido con sacar adelante al país. Creo que él no está en la posición de (tener) una militancia partidaria. Si me permiten la opinión, lo mejor que él puede hacer es no tener militancia hoy y dedicarse a gobernar por los 33 millones de peruanos”, sentenció el congresista.

EN PROCESO

Si bien Bermejo ha presentado el nombre, logo y lineamiento de Voces del Pueblo, este apenas es un movimiento ya que se encuentra en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La agrupación está integrada por Ronal Atencio como presidente; Jaime Laos, en el cargo de secretario general y Junior Velazco como personero legal.

“Soy enemigo de las castas políticas, castas familiares y castas empresariales (...) Alfonso Barrantes siempre nos enseñó a nosotros que la izquierda tenía que ser profundamente democrática, en el mejor entendimiento de la palabra democracia”, sostuvo durante la actividad.

El congresista Bermejo consideró que es "irresponsable" censurar al ministro Senmache y señaló que se deberá seguir investigando y dar con el paradero de los prófugos. Foto: Andina

Bermejo sostuvo que Voces del Pueblo es de la “izquierda democrática” y que tendrá participación en las elecciones generales de 2026. “Hoy me toca el grato honor de liderar esta apuesta, pero en cuatro años puede ser otra persona siempre y cuando salga del seno del pueblo”, puntualizó.

Durante la presentación de la nueva agrupación política, Bermejo también criticó que “gente de izquierda se termine abrazando con la derecha, que se manden flores y piropos y que voten juntos”. En ese sentido, sostuvo que esas acciones resultan inaceptables no solamente para las personas de izquierda, sino para cualquier persona decente del país.

POLÉMICAS DECLARACIONES

En los últimos días, sus recientes declaraciones sobre la retención de periodistas de Cuarto Poder por parte de un grupo de ronderos en Cajamarca, han causado polémica al justificar dicho hecho.

“Esa es la versión también del periodista. Pero la verdad yo a Cuarto Poder no le creo nada. Ellos han estado en campaña de boicot de la mano con los golpistas que existen todavía en el Parlamento. Entonces, si me das a elegir entre creer a los periodistas o a los ronderos, yo les creo a los ronderos”, señaló el parlamentario.

Además, dijo estar en contra de cualquier atentado contra la libertad de cualquier persona, incluido obviamente los hombres y mujeres de prensa del país. “Es condenable, pero como digo, hay que buscar el fondo del asunto y no politizarlo. Porque no puede salir tampoco el periodista a decir que esto es culpa de Pedro Castillo. Es un absurdo”, declaró el legislador.

VIDEO RELACIONADO

Guillermo Bermejo llama gallinazo a Vladimir Cerrón. VIDEO: Canal N

SEGUIR LEYENDO