Guillermo Bermejo se casó y lo celebró en una ceremonia marcada por lujos

El congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, hizo una pausa en sus labores parlamentarias y partidarias para celebrar su matrimonio. La ceremonia se llevó a cabo el último fin de semana en las afueras de Lima en un “exclusivo hotel de Cieneguilla” como han catalogado algunos medios locales. Entre los hechos que más llamaron la atención fue los lujosos detalles del evento.

A través de imágenes difundidas en redes sociales se pudo advertir que se trataba de una ceremonia que requería de una fuerte inversión para su organización. Un enorme toldo de dos colores cubría buena parte de un extenso y verde jardín. Se trató de un espacio decorado con telas donde alcanzaron aproximadamente treinta mesas de diez invitados cada una.

Estas fueron ubicadas alrededor de una amplia pista de baile y llamó la atención los arreglos florales distribuidos sobre las mesas y otros puntos del lugar. Cada mesa contaba con dos manteles, uno de color entero y otro bordado sobre los que descansaron copas de vino. Otras imágenes mostraron un carruaje clásico decorado con flores rosadas ubicado en un amplio patio.

El lugar donde se habría llevado a cabo el matrimonio estaba decorado con un arco de flores que daban pase al área donde los invitados disfrutaron de la ceremonia. Esta contaba con varias sillas blancas que apuntaban al espacio donde los novios se casaron de manera oficial. Al cierre de esta nota, el congresista no había emitido ningún pronunciamiento ni compartido una foto de lo que fue su boda. Por su parte, sus opositores aprovecharon las imágenes para criticar los lujos de esta.

A UN PASO DE LA PCM

El congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, reveló recientemente que el presidente Pedro Castillo le ofreció presidir el Consejo de ministros. En un diálogo con el medio web Epicentro TV, Bermejo Rojas informó que no aceptó ser primer ministro debido a que afrontaba un juicio por presunto delito de afiliación a los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso.

“Se habló mucho en momentos muy críticos de ofrecerme el premierato, pero yo he sido muy responsable con el presidente. Yo tenía un juicio el año pasado y me parecía un error. No podía caer yo en un personalismo, en un deseo individual”, manifestó.

“(¿Le ha ofrecido el premierato?) Lo hemos conversado en algún momento, el año pasado, en medio de unas crisis lo hemos conversado. Yo le decía: ‘Cuando acabe mi juicio lo podemos evaluar, mientras yo tenga un juicio no porque eso lo va a salpicar a usted’. Hay que ser responsable con el país”, continuó.

Guillermo Bermejo, congresista de Perú Libre | Foto: Agencia Andina

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de asumir la jefatura de la PCM cuando termine el juicio en su contra. De acuerdo a sus palabras, el proceso judicial que afronta podría dañar más la imagen de Castillo Terrones como jefe de Estado.

DEFIENDE A CASTILLO

Bermejo también se ha mostrado en contra de la propuesta de adelanto de elecciones generales al calificarla como una mentira por parte de un sector de la oposición. Este recalcó que la difusión de los audios de María del Carmen Alva son una muestra de que se está trabajando con el único objetivo de vacar al presidente Pedro Castillo y mantener a los congresistas en sus curules.

“Ustedes han escuchado aquí a distintos actores de la oposición decir, por ejemplo, que no importa que nos vayamos todos con la condición de que se vaya Pedro Castillo. Ustedes escuchan los audios y es al revés”, señaló desde el frontis del Palacio Legislativo. Bermejo aseguró que se viene planificando un intento de atornillamiento en el poder por parte de varios congresistas, entre ellos los integrantes de la Comisión de Constitución.

