Paolo Hurtado fue oficializado en Alianza Lima para el Clausura: “Siempre ha estado en mi corazón”

El delantero llega luego de una temporada irregular en la Unión Española de Chile. VIDEO: Alianza Lima.

Paolo Hurtado se convirtió oficialmente en el nuevo fichaje de Alianza Lima para lo que resta de la temporada 2022 y, junto a Gino Peruzzi, son los flamentes refuerzos para el Torneo Clausura. Los ‘blanquiazules’ necesitan pelear por el título de este segundo campeonato del año y traen a un extremo con pasado en la selección peruana y que, luego de 10 años, regresa al club de sus amores.

“Regresar al equipo que me vio nacer es algo que siempre quise. Es un sueño cumplido volver a casa. Ponerme la blanquiazul y dejar todo en la cancha. Me ilsuiona poder compartir con nuestra gente, sentir su aliento, me hacen feliz. P rometo trabajo para lograr los objetivos que el club necesita . Alianza Lima siempre ha estado, está y estará siempre en mi corazón ¡Arriba Alianza toda la vida!”, comenta el ‘Caballito’ en su presentación.

El delantero pasó los exámenes médicos sin inconvientes. Sin embargo, eecordemos que el extremo solo ha jugado dos partidos en la primera parte de esta temporada y no está con el mejor ritmo futbolístico. El jugador firmó recién este viernes y tendrá su primer entrenamiento hoy, pero la lista de jugadores concentrados para el próximo partido ya está definida y el delantero recién podrá formar parte del equipo en la segunda fecha del Torneo Clausura.

PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA LIMA

Alianza Lima y Atlético grau se enfrentarán este domingo 10 de julio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura. Los ‘blanquiazules’ tendrán la difícil tarea de jugar en el intenso calor de Piura y allí puede ser el debut del argentino Gino Peruzzi, reciente fichaje, si así lo requiere el estratega Carlos Bustos.

PAOLO HURTADO CON LA SELECCIÓN PERUANA

El delantero tiene gran pasado con la ‘bicolor’ y la última vez que Paolo Hurtado jugó con la camiseta de la selección peruana fue en la derrota 3-0 que recibió la ‘blanquirroja’ ante Colombia en el marco de un amistoso internacional que sirvió de preparación para disputar la Copa América Brasil 2019. Allí entró los últimos 20 minutos. Luego tuvo constantes lesiones y poca regularidad de juego y no le permitió ser considerado por Ricardo Gareca. Fue parte de la Copa del Mundo Rusia 2018 y jugó en la victoria 2-0 sobre Australia. Entró los últimos 27 minutos.

Tras marcar un 'golazo' de tiro libre para su club en la liga chilena. Hurtado espera volver a vestir los colores patrios (Foto: FPF)

EL ÚLTIMO GOL DE PAOLO HURTADO

El delantero arrancó en la banca de suplentes, pero a ocho minutos del final, el estratega chileno César Bravo decidió mandarlo al campo de juego en reemplazo de Mario Larenas y puso el empate final 1-1 ante La Calera. Ya en los minutos de descuento, el exjugador de Alianza Lima tomó la pelota a aproximadamente 25 metros del arco y se vio decidido a pegarle. A los 90+4 y con el empeine del pie mandó un misil que se metió muy cerca al palo derecho del arquero y a media altura. Un golazo descomunal para darle un punto a su equipo.

La euforia obligó a que el ‘Caballito’ se quite la camiseta (recibió tarjeta amarilla) y celebre junto con sus compañeros con mucha emoción. Al final se pudo conocer que le dedicó el gol a su madre, que había fallecido hace menos de un año.

El delantero peruano no marcaba desde noviembre del 2020. VIDEO: GTV.

SEGUIR LEYENDO: