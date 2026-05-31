A qué hora juega Perú vs Canadá: duelo por tercer lugar de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026.

La selección peruana femenina Sub 17 afrontará este fin de semana su último partido en la Copa Panamericana de vóley 2026 cuando se enfrente a Canadá por el tercer lugar del torneo. Luego de quedar a un paso de la final tras caer ante Venezuela en semifinales, las dirigidas por Marcelo Bencardino buscarán cerrar su participación con una victoria que les permita subir al podio y regresar de Tegucigalpa con una medalla.

Perú llega a este compromiso después de perder por 3-0 (32-30, 26-24 y 25-20) frente a las ’llaneras’ en un encuentro más disputado de lo que reflejan los parciales. La escuadra nacional compitió de igual a igual durante largos pasajes del partido, especialmente en los dos primeros sets, pero no logró sostener la ventaja en los momentos decisivos. Del otro lado estará Canadá, que también quedó fuera de la lucha por el título luego de ser superada por Estados Unidos en sets corridos (25-21, 25-11 y 25-17)

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El duelo por la medalla de bronce tendrá además un antecedente reciente favorable para la ‘bicolor’. Ambas selecciones ya se enfrentaron en la fase de grupos y fue Perú quien se quedó con la victoria por 3-1 tras remontar un complicado inicio de partido. Ahora, con una presea continental en juego, las peruanas intentarán repetir ese resultado y culminar una destacada campaña en la Copa Panamericana Sub 17.

La selección de voleibol Sub-17 de Venezuela celebra con euforia su pase a la gran final del Torneo Panamericano tras vencer a un aguerrido equipo de Perú. Revive el emocionante punto final y la celebración del equipo.

A qué hora juega Perú vs Canadá por tercer lugar de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

El duelo por el tercer lugar de la Copa Panamericana de Vóley Sub 17 enfrenta hoy, domingo 31 de mayo, a Perú y Canadá en el Gimnasio Jorge Galeano, ubicado en Tegucigalpa, Honduras. El duelo definirá a la escuadra que se subirá al podio.

El partido está programado para las 15:00 horas en Perú, un horario que permitirá a la afición local seguir de cerca la actuación de la ‘bicolor’. La programación varía según la zona horaria de cada país: en Venezuela, Bolivia y Chile, el inicio será a las 16:00 horas; en Argentina, a las 17:00 horas; mientras que en Colombia y Ecuador también será a las 15:00 horas.

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Canal TV para ver Perú vs Canadá por la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La transmisión del enfrentamiento entre Perú y Canadá estará disponible en vivo a través del canal oficial de YouTube de CONDEPOR HONDURAS. Esta alternativa digital permite que los aficionados puedan seguir el partido desde cualquier lugar, sin restricciones geográficas ni de acceso tradicional a la televisión.

La cobertura no se limita a la señal en directo. Infobae Perú ofrecerá un seguimiento especial del segundo compromiso de la selección nacional, con actualizaciones constantes, análisis de las jugadas y todos los detalles relevantes de la campaña peruana en Tegucigalpa.

El camino de Perú en la Copa Panamericana

La selección peruana femenina Sub 17 ha firmado una destacada participación en la Copa Panamericana de Vóley 2026 que se disputa en Tegucigalpa, Honduras. El equipo dirigido por Marcelo Bencardino superó con autoridad la fase de grupos y se instaló entre los cuatro mejores equipos del certamen, manteniendo vivas sus aspiraciones de subir al podio continental. Ahora, tras caer en semifinales, la ‘bicolor’ disputará el encuentro por la medalla de bronce.

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La 'bicolor' se impuso 25-19 y remontó el partido. Créditos: El Poli.pe / Youtube.

El debut no fue sencillo para Perú, que tuvo que remontar un complicado inicio frente a Canadá. Las norteamericanas se quedaron con el primer set por 25-19 y pusieron a prueba la capacidad de reacción del conjunto nacional. Sin embargo, las peruanas ajustaron su juego y encontraron en la armadora Marcela Manrique una pieza clave para distribuir el balón y desarticular el bloqueo rival. Gracias a ello, Perú ganó los siguientes parciales por 25-20, 25-19 y 25-12, sellando una valiosa victoria por 3-1.

En la segunda jornada, la selección nacional confirmó su condición de candidata al imponerse con claridad a Honduras. Desde el primer set, ganado por 25-15, Perú mostró superioridad en todas las facetas del juego. Aunque las locales elevaron su nivel en el segundo parcial, el equipo peruano mantuvo la calma para llevarse el set por 25-19. Posteriormente, cerró el encuentro con un contundente 25-10, impulsado por las actuaciones ofensivas de Galdos y Cueva.

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La 'bicolor' se impuso ante el anfitrión en duelo por la fecha 3 de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)

Gracias a esos resultados, Perú avanzó a las semifinales con confianza y buenas sensaciones. No obstante, en la antesala de la final se encontró con una sólida selección venezolana que terminó imponiéndose por 3-0. Pese a la derrota, los parciales de 32-30, 26-24 y 25-20 reflejan lo disputado que fue el encuentro. La escuadra nacional compitió de igual a igual durante largos pasajes del partido e incluso llegó a liderar el marcador en momentos importantes, aunque no logró sostener la ventaja en los puntos decisivos.