Gianluca Lapadula revela secretos inéditos de su infancia y la verdadera razón por qué le dijo no a Perú

El delantero de la selección peruana presentó su libro el pasado 25 de junio.

Las ganas de conocer a Gianluca Lapadula un poco está latente luego de su gran desempeño con la selección peruana. A pesar de no haber conseguido el objetivo final luego de perder en el repechaje a Qatar 2022, los hinchas le guardan un gran cariño al delantero del Benevento por cómo trabaja en el terreno de juego y por cómo se muestra ante los fanáticos cada vez que es requerido. El futbolista presentó su libro a fines de junio y este 9 de julio se pudo conocer el primer capítulo de su autobiografía.

En estas primeras hojas del escrito, el ‘Bambino’ da detalles y explica por qué le dijo no a la ‘blanquirroja’ en primera instancia . Recordemos que Ricardo Gareca viajó exclusivamente a Italia para conversar con él e intentar convencerlo para que represente a la ‘bicolor’. Sin embargo, recibió una respuesta negativa en ese momento.

“Sé de sobra que, durante mi primera aproximación a la selección peruana, cuando estaba en el Pescara y a poco de mudarme al Milan, recibí muchas críticas por haber dejado pasar la oportunidad. Me reafirmo en que la situación que vivía hizo que me pareciera forzado. Entiendo que para un hincha mis razones puedan resultar poco comprensibles; sin embargo, para mí no lo eran. Pasaba por un tema deportivo físico e, incluso, cultural. Por citar nuevamente otra realidad, hay algo que los italianos tienen en común: su poca predisposición a salir del país. Para un futbolista italiano, la realización personal puede estar en casa. No es necesario irse de la patria para construir una carrera profesional; con ingresar a la Serie A en la Juventus, al Milan, al Inter, al Napoli, la Roma o la Fiorentina es posible llegar al pináculo del mundo y darse por servido”, se puede leer en las primeras líneas.

Luego continúa: “Y mi mundo en ese momento era Italia. No tenía otro. Incluso cualquier lugar de Europa —un continente relativamente pequeño— era bastante próximo a la realidad en la cual crecí. No habría sido justo elegir una selección de la que solamente tenía referencias en búsqueda de una oportunidad profesional. Prefiero ser honesto y expresarlo con estas palabras. La vida da tantas vueltas que uno puede cambiar de parecer. Puede cambiar de creencias, de religión, de dieta, de clima. Puede abandonar la paz y meterse en una revolución o puede ser un personaje intenso y detenerse para vivir en calma. La mejor condición humana es precisamente la que nos permite adaptarnos al cambio”.

En los siguientes párrafos de su libro, ‘Lapagol’ cuenta lo enamorado que está de Perú y cómo define ser de este país desde la camiseta de la selección peruana. “ La blanquirroja resume lo que es ser un peruano : la pasión, el valor, la resistencia, la perseverancia, la calidez. ¿Cómo no enamorarse de todo ello?”, se peude leer.

Este es el libro autobiográfico de Gianluca Lapadula. (Foto: Internet)

