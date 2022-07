Alianza Lima vs Atlético Grau: el posible once ‘blanquiazul’ sin Hernán Barcos, Ángelo Campos y Ricardo Lagos

Los 'blanquiazules' sumaron un empate en el su último partido. Foto: Alianza Lima.

Alianza Lima debutará este domingo 10 de julio en el Torneo Clausura de la Liga 1 2022. No la tendrá nada sencilla porque tendrá que ir a Piura y jugar en plena tarde ante Atlético Grau, cuando el calor es insoportable en el norte del país. Además, los ‘blanquiazules’ no podrán contar con tres futbolistas que normalmente serían titulares y son piezas claves del once titular.

El delantero argentino Hernán Barcos y el lateral izquierdo Ricardo Lagos se ausentarán en este cotejo por acumulación de tarjetas amarillas, al igual que el arquero Ángelo Campos, que sigue lesionado y recién podría reaparecer en la siguiente jornada ante Sport Boys.

Según lo que se pudo ver en los últimos entrenamientos dirigidos por el estratega argentino, los ‘íntimos’ formarán de la siguiente manera ene le estadio Municipal de Bernal: Franco Saravia; Renato Rojas, Christian Ramos, Míguez, Vílchez; Josepmir Ballón, Aldair Fuentes; Cristian Benavente, Pablo Lavandeira, Jairo Concha y Aldair Rodríguez. Sería un 4-2-3-1 con el uruguayo y el ‘Chaval’ abierto por las bandas.

Alianza Lima y Atlético grau se enfrentarán este domingo 10 de julio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura. Los ‘blanquiazules’ tendrán la difícil tarea de jugar en el intenso calor de Piura y allí puede ser el debut del argentino Gino Peruzzi, reciente fichaje, si así lo requiere el estratega Carlos Bustos.

PRECIO DE LAS ENTRADAS PARA ALIANZA LIMA VS ATLÉTICO GRAU

A través de las redes sociales, Atlético Grau informó que la venta de las entradas será de manera virtual por intermedio del portal vaope.com para el compromiso del próximo domingo 10 de julio. Lo sorprendente fue el alto costo del precio de los tickets. Las populares costarán 40 soles y en occidente 150 soles.

Tribuna occidente: S/. 150

Tribuna oriente: S/. 120

Tribuna norte (hinchada de Alianza): S/. 100

Tribuna sur: S/. 40

CÓMO LLEGA ALIANZA LIMA

Alianza Lima viene de empatar 1-1 ante ADT de Tarma en el estadio IPD de Huancayo. Los ‘blanquiazules’ arrancaron perdiendo el compromiso con gol de Jorge Palomino tras asistencia de Jean Deza, pero empatarone el compromiso con tanto de Pablo Lavandeira, uno de los mejores fubolista del equipo en lo que va de la temporada.

