Zully Pinchi llamó a Tito Silva para hablar sobre regalías por ‘Mi bebito fiu fiu’: “Estamos en buenos términos”

Zully Pinchi se encuentra visitando algunas programas de espectáculos para hablar sobre el reciente éxito de ‘Mi bebito fiu fiu’, tema que fue creado por el productor Tito Silva en la voz de Tefi C. El remix que se lanzó en mayo ha cruzado fronteras internacionales y ya se empieza a hablar sobre las regalías, que es el pago que se efectúa al titular de derechos de autor.

Sucede que, la canción tuvo como insumos un poema escrito por la excandidata al Congreso, quien no ha dudado en comunicarse con el productor musical para conversar sobre las ganancias económicas que podría traer el tema.

Como sabemos, artistas como Bad Bunny, Danna Paola, actores y youtubers famosos han coreado la letra causando sensación a nivel mundial. Por ello, Zully Pinchi reveló en conversación con los conductores del programa ‘Arriba mi gente’ que ya ha hablado con Tito Silva.

“¿Tito Silva se ha puesto en contacto contigo?, ¿Ha habido alguna comunicación?“, le preguntó Santi Lesmes y a lo que la letrada se mostró un poco misteriosa con la respuesta, pues no quiso dar mayor detalle de lo que conversaron por teléfono.

“Ya hemos tomado contacto el día de ayer (05 de julio) y estamos en muy buenos términos (...) fue una conversación cordial, amistosa, de respeto y consideración. Lo que tengamos que conversar será en una reunión privada. Desde el primer momento que hemos tomado contacto, definitivamente, hemos tenido un gran avance”, comenzó diciendo.

Su respuesta no dejó satisfecho a los conductores y fue Mathías Brivio quien siguió insistiéndole para saber si quiere beneficiarse de alguna ganancia monetaria. Sin embargo, Zully Pinchi dejó en claro que su único objetivo es hacer labor social y ayudar al resto.

“Lejos de ser mezquina y decir ‘me toca mi parte’, de verdad que no. Lo que yo he conversado con Tito Silva es que, en caso hubiera algo que conversar, que sea un tema con todos los fines solidarios, que apoyemos a las mamitas de las ollas comunes, que hagamos obras solidarias”, sentenció.

Finalmente, reconoció que es consciente que tiene derecho a recibir parte de la ganancia que pueda generar ‘Mi bebito fiu fiu’ y aseguró que su llamada con Tito Silva fue para que “exista la posibilidad de conversar de lo que se tenga que conversar”. Recordemos que, este remix es una adaptación del tema “Stan” de Dido ft. Eminem.

¿TITO SILVA EN PROBLEMAS POR MI BEBITO FIU FIU?

Para entender cómo funcionan los derechos de autor en el caso de ‘Mi bebito fiu fiu’, Infobae consultó con el experto en el tema Martín Gutiérrez Patiño Paul, Abogado Principal de Firma Legal Gutiérrez & Asociados. Explica que lo que pasa con el tema de Tito Silva Music es que nos encontramos frente a una parodia.

Para que se pueda aplicar la figura de parodia, debe tener la autorización del autor, y que no se dañe la obra original o a su autor. “Se pide que no interfiera con la obra original, pero además el parodiante debe haber cumplido con la remuneración que le corresponde al autor original por esta autorización”, expresó dejando por entendido que Tito Silva debería haber cumplido con el pago de la utilización de la obra original, que le pertenece a Dido, Paul Herman y Eminem.

Con respecto al video de YouTube, si Silva quiere monetizar el contenido implica varios aspectos, porque por un lado está la obra musical, el productor y el producto audiovisual. “Por los dos últimos, Silva podría tener monetización, no así por la obra musical. El 100% de las regalías se tendrían que dirigir a los autores de la obra, salvo que le permitan registrar como obra derivada”, acota el abogado.

El jurista explica que el precio de las regalías depende de cada titular de la obra, “porque hablamos de que habría una presunta vulneración al derecho de integridad y eso no tiene precio, como también el autor puede decir que la versión le parece muy buena y que no pague nada. No hay un precio fijo”.

Por otro lado, si la letra del viral de Tito Silva tiene un creador, en este caso Zully Pinchi, la protección no solo es para las composiciones musicales, también es a las obras literarias artísticas , por lo que también tiene derecho la autora de la letra de poder exigir un cumplimiento hacia su obra. Recordemos que la letra y música, ambas unidas conforman una obra musical.

“Mi bebito, fiuu fiuu”, la canción inspirada en los supuestos chats románticos de Martín Vizcarra con Zully Pinchi | VIDEO: Youtube. Créditos a Tito Silva Music.

