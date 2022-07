¿Cómo impactaría la cuarta ola de COVID-19 a la actividad y productividad de las empresas en el Perú?

En los supermercados, tiendas por departamento y centros comerciales serán más exigentes con los consumidores al momento de solicitarles la presentación del carné de vacunación con la tercera dosis.

En el actual escenario de la cuarta ola de contagios del COVID-19 en el Perú, ¿cómo podría impactar a la actividad y productividad de las empresas si las cifras de casos continúan en ascenso? Ante esa interrogante, Infobae consultó con Sandro Stapleton, presidente del Gremio de Salud (Comsalud) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), para abordar estas implicancias.

Una de las afectaciones que tendría la cuarta ola de contagios en los negocios sería en el consumo, ya que, en las entidades bancarias, así como supermercados, tiendas por departamento y centros comerciales, donde se continúa solicitando el carné de vacunación, las normas serán más rígidas con las personas que no cuenten con su tercera dosis.

“Según cifras nacionales del Ministerio de Salud, al 30 de junio, el 31% de la población no ha recibido su tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19; mientras que otro 16% no ha recibido su segunda dosis y un 10% aún no se ha vacunado. A estos grupos se les va a ser más exigentes con el carné de vacunación en comercios con espacios cerrados, y ahí va a impactar al consumo en centros comerciales, entre otros establecimientos” , comentó Stapleton.

¿QUÉ RUBRO DE NEGOCIO TENDRÍA MAYOR IMPACTO POR LA CUARTA OLA?

En cuanto a los rubros más afectados por esta cuarta ola, el presidente del Gremio de Salud de la CCL, sostuvo que será el turismo, ya que a nivel internacional se han dado algunas restricciones adicionales a los viajes en Brasil, China, India, Sudáfrica, entre otros países, donde provienen un importante número de turistas al país.

“El turismo pese a que se sigue reactivando en estos los últimos meses, no se ha recuperado del todo, ya que hubo miles de empresas que han quebrado en este sector. Por otro lado, los restaurantes también se vienen recuperando luego de una fuerte crisis, pero esperamos que el gobierno no vuelva a cometer el error de colocar nuevamente aforos o implementar nuevos toques de queda”, señaló el especialista.

¿CÓMO IMPACTARÁ A LA PRODUCTIVIDAD?

Después de casi año y medio de haber iniciado con el proceso de vacunación en el país, Stapleton dijo que con una gran parte de la población vacunada la incidencia de mortalidad podría ser menor; sin embargo, con los contagios en aumento y las mayores solicitudes de descanso médico en las empresas, estas impactarán directamente en la productividad del país.

“Si se elevan los casos de contagio puede haber complicaciones en la fuerza laboral, ya que va haber un grupo de trabajadores que no va a poder producir. De hecho, ya hay una baja en la productividad y los vemos en las informaciones del BCR, en su última estimación del PBI, indicaba que la actividad productiva del Perú va a tener un descenso de un 3.1% este año . Y par salir de la pobreza en el país, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL, se estima que el PBI debe crecer en 4.1%”, indicó el ejecutivo.

Asimismo, el presidente del Gremio de Salud de la CCL, explicó que hoy en día cuando un trabajador tiene los síntomas de un posible caso de covid-19 y es diagnosticado con esta enfermedad cuenta con el derecho de recibir siete días de descanso médico para su recuperación.

En ese sentido, Stapleton dijo que como medida las empresas y el gobierno deben incentivar a la fuerza laboral peruana se siga vacunando y recibiendo su dosis de refuerzo. “Sin embargo, este beneficio solo lo tienen las empresas formales, pero no hay un tratamiento especial con las informales, donde el Ministerio de Salud debe enfocar también sus estrategias”, acotó.

“Las empresas formales que aportan al PBI nacional son los que contribuyen más con los impuestos. Y ellos cumplen con el descanso médico para sus trabajadores; sin embargo, tienen una afectación económica, ya que en algunos asumen gastos para la prevención de contagios como sucede en las empresas mineras donde a los trabajadores se someten a pruebas de descarte semanal y quincenalmente”, dijo el especialista.

MEDIDAS DEL GOBIERNO

El ejecutivo indicó que la cuarta ola no va a impactar mucho a las pequeñas y medianas empresas, ya que hay un buen número de la población vacunada; sin embargo, puede impactarlas económicamente, si nuevamente el gobierno pone medidas restrictivas sin sustento para su operación.

“El año pasado se puso toque de queda por la noche, tampoco se podía viajar de un lado a otro, también se puso aforos en establecimientos comerciales, considero que no se debería retornar a esas medidas, ya que solo afectaría a que los negocios tengan menos ingresos. Lo que debería hacer el gobierno a través del Ministerio de Salud, es seguir generando mayor información en las cifras e incidencias de contagio y mortalidad para controlar eficazmente y tomar mejores decisiones frente a la pandemia de la covid-19. Según la experiencia en los últimos tres meses, son pocos los que entran al hospital y en su mayoría son los que tienen comorbilidades. Sabemos que la pandemia ha sido dura para todos, pero no se debe seguir afectando a las empresas con nuevas medidas”, manifestó Stapleton.

Asimismo, el representante de la CCL, dijo que el gobierno debe incentivar a más peruanos que se vacunen, así como seguir con las medidas del distanciamiento social, lavado de manos, colocarse bien la mascarilla y ventilar los espacios cerrados. “Ahora tenemos una herramienta que es la vacuna, esperamos que la población complete sus tres dosis de vacunación, pero ello se tiene que hacer con el convencimiento educativo y de que el gobierno tenga la cadena logística para que lleve la vacuna a los lugares más alejados del país”, concluyó.

