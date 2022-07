Joffré Escobar es el elegido por Sporting Cristal: delantero llega a préstamo para el Torneo Clausura

El delantero ecuatoriano lleva 4 goles en la presente temporada.

Sporting Cristal dejó ir a algunos jugadores para el Torneo Clausura, pero empieza a sumar refuerzos para llegar con todo a esta segunda parte del año. Luego de la contratación de Diego Buonannotte, ahora los ‘celestes’ sumaron a Joffré Escobar, delantero que será oficializado en las próximas horas como el ‘9′ del equipo para lo que resta de la Liga 1 2022.

El Huachipato de Chile es dueño de carta pase, pero en esta primera parte del año estuvo en la Universidad San Martín, donde pudo marcar cuatro goles y los ‘bajopontinos’ se fijaron en él. Sin bien la cuota no es tan alta para su posición, sus características de juego van bien con el estilo de Roberto Mosquera. Un equipo más ofensivo como el que tiene el estratega peruano puede ayudar a aumentar sus goles.

Sporting Cristal le hizo una oferta al cuadro ‘mapocho’ por el préstamo del ecuatoriano que era difícil de negar. La propuesta fue lo suficientemente alta como para que los ‘Santos’ de Víctor Rivera no puedan competir económicamente y todo terminara de finiquitarse a favor de los ‘celestes’. El vínculo será por los próximos seis meses con opción a compra.

En esta primera parte del año y desde que se fue el argentino Emanuel Herrera, quien dejó la valla muy alta, Sporting Cristal no ha encontrado un nuevo delantero que cumpla con las expectativas. En al camino han pasado Marcos Riquelme y John Jairo Mosquera, quienes no rindieron lo esperado y el último probablemente sea uno de los peores fichajes de los últimos años. Percy Liza no viene destacando con goles y hasta el final del Torneo Apertura el goleador fue Christofer Gonzales, quien suma ocho tantos en la temporada entre Liga 1 y Copa Libertadores, pero ahora pertenece al Al Adalah de Arabia Saudita.

