Congresista Martínez pide que legislatura no se amplíe: "Hace tiempo que no juego un partido de fútbol"

El congresista Edwin Martínez se mostró en contra de la propuesta de María del Carmen Alva de ampliar la legislatura, expresando que muchos parlamentarios tienen familias que atender y otras actividades a que dedicarse.

Incluso, el integrante de Acción Popular, señaló que por tener una agenda muy apretada por las labores en el Congreso, hace tiempo no juega un partido de fútbol.

“No pedí vacaciones, lo que dije es que no es necesario ampliar la legislatura, eso demuestra que no se es eficiente. Como cualquier profesional, tenemos familia. Yo hace mucho tiempo que no paso un día con mi hija, hace tiempo no juego un partido de fútbol y no converso con mis hermanos”, sostuvo en entrevista para Canal N.

“Todos los fines de semana voy pueblo por pueblo, no soy de los que se van a descansar, con toda la condición moral digo que todos los que quieren a su familia deberían tener un fin de semana sin responder el celular. Tengo entendido de que la van a ampliar hasta el 22 de julio por lo que se quiere trabajar en este periodo: la bicameralidad y la inhabilitación de Dina Boluarte”, refirió.

Esta no es la primera vez en que Martínez se pronuncia sobre esta propuesta, hace unos días, pidió a la presidenta del Congreso que no se amplíe más el tiempo de legislatura, pese a conocer que hay temas pendientes que abordar.

“Por la familia, por la familia ojo, considero que no debemos ampliar esta legislatura, porque también somos padres, somos hijos, somos hermanos. Ya nos quedamos sin vacaciones en diciembre y no considero justo que se vuelva a ampliar la legislatura , no sé bajo qué intereses”, dijo.

“La eficiencia, la productividad, no se estaría demostrando, si se sigue ampliando la legislatura, entonces no estamos siendo eficientes en el periodo en el que debemos serlo, por la eficiencia no se debe ampliar [la legislatura]”, añadió.

¿De qué se trata la ampliación de Legislatura que propone María del Carmen Alva?

María de Carmen Alva, presidenta del Congreso, propone ampliar la legislatura con el fin de atender temas pendientes como el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución sobre el retorno al sistema bicameral, así como las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, las mismas que deberán ser atendidas con prioridad.

Congreso: desaprobación de María del Carmen Alva llega a 75%

“Hay varios proyectos pendientes, el Gobierno ha presentado temas urgentes como lo que pasó en Ancash, siempre se da prioridad a esos proyectos. Hay varios proyectos, justo nos han mencionado proyectos del Ejecutivo. S i no (ampliamos), no vamos a tener tiempo ”, afirmó. Además, recordó que la actual legislatura ha sido planeada hasta el 8 de julio, por lo que deberán hacer una nueva ampliación a fin de cumplir con sus labores.

Al ser consultada por las nuevas fechas con las que trabajaría la representación nacional, dijo que no cuenta con la información exacta, pero que deberá concretarse la ampliación a fin de atender el tema de la bicameralidad.

La presidenta del Congreso, aprovechó la mención para destacar la importancia de la propuesta, la misma que ha defendido en varias oportunidades desde que se planteó en el mencionado grupo de trabajo.

