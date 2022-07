Dirigente de Melgar habló de Paolo Reyna ante la posibilidad de Independiente de Argentina

Paolo Reyna es titular indiscutible en el lateral izquierdo de Melgar. | Foto: FBC Melgar

Las últimas horas han sido de mucho movimiento para Melgar de Arequipa. Y es que no solo consiguió el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022 tras vencer a Deportivo Cali, sino también que se llevó a cabo la presentación de Pablo Lavallén como nuevo entrenador del ‘Dominó’. En ese sentido, el administrador del club, Ricardo Bettocchi, aprovechó este momento para referirse a los rumores que vinculaban a Paolo Reyna con Independiente de Avellaneda.

“Sobre todo lo que se habló en el caso de Paolo Reyna, nosotros ayer tuvimos algún nivel de acercamiento. Todo lo anterior fue por la prensa. El momento creo que no es el adecuado para hacer un préstamo en una posición en la que no tenemos recambio ”, aseguro el directivo en conferencia de prensa.

Del mismo modo, aclaró que tuvo una charla con los encargados que velan por los intereses del joven futbolista y que también estaban de acuerdo con seguir en el cuadro arequipeño. “De acuerdo con Paolo y como conversé con sus representantes, ellos también están enfocados en los cuartos de final y terminar el año bien. Tenemos un contrato largo todavía que se había renovado a inicios de año, así como con otros chicos que le tuvimos fe”, señaló.

Pero eso no fue todo, ya que considera que esta no será la única oportunidad que tendrá Reyna para emigrar, tomando en cuenta que en los próximos meses podría aumentar su valoración ante una eventual convocatoria a la selección peruana y además, de seguir haciendo historia con el equipo provinciano en el certamen continental. “ Creemos que Paolo va a tener muchísimas posibilidades y oportunidades de crecimiento, mejores todavía. En el sentido de estar más asentado, de tener partidos en la selección, más partidos internacionales y vamos a revisar propuestas de él y otros jugadores a fin de año”, agregó.

Y es que en los días recientes el ‘Rey de Copas’ se interesó en obtener al defensor nacional debido a sus buenas actuaciones con los ‘rojinegros’. Sin embargo, solo quería adquirirlo a modo de préstamo, algo que no habría convencido a los altos mandos de Melgar. A eso se le suma el hecho de que no cuentan con un reemplazante de nivel, tal y como lo indicó Bettocchi, para suplirlo con creces en la Sudamericana, añadiendo que restan pocos días para que culmine el mercado de pases en el Perú.

Paolo Reyna (derecha) en un partido con Melgar ante Bahía de Brasil por Copa Sudamericana 2021. | Foto: AFP

Justamente, el nacido en Tacna fichó por el ‘León del Sur’ el 2019 procedente del Coronel Bolognesi. Y si bien le tomó tiempo en hacerse con el titularato, en las últimas dos temporadas ha destacado hasta el punto de que tanto hinchas como periodistas lo piden para la ‘bicolor’. En lo que va de la actual temporada, acumula 28 encuentros disputados entre Liga 1 y Copa Sudamericana, los mismos que jugó el año pasado, por lo que cada campaña ha demostrado un notable crecimiento.

REFUERZOS PARA EL TORNEO CLAUSURA

Por otro lado, Ricardo habló sobre la opción de que se pueda sumar un refuerzo más al equipo, lo cual no descartó pero ve complicado que suceda. “Si bien es cierto, en el fútbol nunca está cerrado al 100%. La ventana cierra el domingo y el club tiene todos los jugadores con contrato hasta fin de año. De repente, el 80% del plantel tiene contrato más allá de fin de año. Los 5 extranjeros están con contrato, no vamos a traer a nadie más porque ya no se puede traer a otro extranjero más. Sería algo raro, puede ser. Tenemos que evaluar qué cosa pasaría”, contó.

“No tenemos algo puntual ahora en la cabeza, lo que sí hemos tenido es préstamo de otros equipos de nuestros jugadores que hemos desechado porque Pablo recién está comenzando con el equipo y quiere ver a los jugadores. Los tiempos no se van a dar previo al domingo”, añadió.

Ricardo Bettocchi, dirigente 'rojinegro', se refirió a esta posibilidad y también de poder sumar algún refuerzo para lo que resta del año. | Video: El Hincha Rojinegro

SEGUIR LEYENDO