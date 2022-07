Diego Rabagliati destacó que clasificación genera identidad: “Si eres de Arequipa, tienes que ser de Melgar”

Los 'arequipeños' vencieron 2-1 a Deportivo Cali y avanzarpn a cuartos de final de la Copa Sudamericana. VIDEO: Movistar Deportes.

Melgar avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de vencer 2-1 a Deportivo Cali en el partido de vuelta y ahora empieza a hacer historia a nivel internacional. En este cotejo se vio una gran cantidad de hinchas en el estadio Monumental de la UNSA y se empieza a generar un mayor acercamiento de personas con el equipo. Diego Rebagliati se refirió a esta situación y destacó que la victoria y clasificación generar identidad y fanáticos.

“La imagen del chiquito grtitando el gol, a mí me parece que eso, si Melgar... Estos triunfos ¿qué es lo que más generan? Identidad, hinchada, vínculo. A la larga, estás ganando clientes. Estás ganando que el chico que nace en Arequipa, el niño que tiene 10 u 11 años en Arequipa, no se haga hincha de Alianza, de la ‘U’, no se haga hincha de un equipo de Lima, sino se haga fanático de Melgar. Si eres arequipeño, tienes que ser del Melgar”, sentenció en panelista en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

El comunicador se refirió al niño que fue ponchado por la cámara cuando Bernardo Cuesta marcó de penal el primer gol del compromiso. Al menor, que vestía camiseta ‘rojinegra’ y lleva un gorro del equipo,. se le ve celebrando de forma eufórica el tanto del argentino desde los doce pasos.

