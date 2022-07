Alcalde de Chadín no ayudó a reporteros pese a que estaba en el lugar, aseguró periodista Eduardo Quispe

Eduardo Quispe brindó detalles tras ser retenido a la fuerza por un grupo de presuntos ronderos en la ciudad de Cajamarca que lo obligaron a rectificar información sobre cuñada de Castillo.

Durante una entrevista con RPP Noticias, Eduardo Quispe, uno de los periodistas del programa Cuarto Poder que fue retenido a la fuerza por una comunidad de presuntos ronderos en Chadín Cajamarca, brindó algunos detalles sobre este caso que lo privó de su libertad.

En medio de la comunicación, el hombre de prensa aseguró que cuando estuvo retenido, en el lugar también se encontraba el alcalde municipal de Chadín, Cesar Castillo, pero este no les brindó ningún apoyo y además fue parte del accionar de los presuntos comuneros.

“Estaba el alcalde de Chadín, el señor Castillo. Él llegó a la hora en que nos secuestra la ronda (...) La verdad es que él no precisamente nos ayudó, para ser honestos. Porque él como autoridad, cuando yo lo vi, pensé que iba a neutralizar y tranquilizar las aguas en el lugar, pero no pasó precisamente eso, creo que pasó todo lo contrario”, sostuvo el periodista.

Pese a todo lo vivido, aseguró que no puede dar mayores detalles del accionar del alcalde porque el material grabado aún está en manos de los presuntos ronderos.

“Yo podría decir más detalles, porque estamos precisamente (…) coordinando recuperar nuestra información. Cuando nosotros logremos recuperar nuestra información, yo puedo ser mucho más preciso sobre lo que pasó en ese momento con la autoridad que estaba en la zona”, subrayó.

En ese contexto, aseguró que no tiene la identificación exacta, ni datos personales de las personas que lo privaron de su libertad, pero sí los puede identificar de vista.

“De vista, sí, podríamos recordar a varios, pero de nombre, no porque no teníamos tampoco donde anotar. En algún momento yo pregunté un poco más, pero no me dieron evidentemente mayor dato”, explicó.

¿Qué dijo Pedro Castillo sobre el secuestro de los periodistas de Cuarto Poder?

El presidente Pedro Castillo rechazó lo ocurrido con los periodistas de Cuarto Poder, que fueron retenidos el último miércoles por rondas campesinas, en el distrito de Chadín, provincia de Chota, Cajamarca.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario indicó que desde el Ejecutivo se ha exigido una investigación de lo ocurrido.

Pedro Castillo se pronuncia por secuestro de periodistas

“Rechazo enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión. Somos respetuosos del Estado de Derecho”, remarcó.

“Por ello, exigimos una investigación sobre lo sucedido con los periodistas de un medio de comunicación en la región Cajamarca”, agregó.

Ante esto, Quispe cuestionó lo afirmado por el jefe de Estado y aseguró que existen incongruencias en lo que dice el presidente con los hechos.

“He leído hace un momento un tweet del Presidente y lo único que yo podría decir con respecto a eso es que, en lo que twitea el Presidente, no se condicen sus palabras con sus hechos”, afirmó.

Además, señaló que el comunicado que fue obligado a leer ayer tenía una intención “clarísima”.

“Estaban las rondas y la única autoridad era el alcalde. En los hechos, eso es lo que yo puedo decir. Luego, la intención del comunicado creo que es clarísima. A nosotros nos hacen leer el comunicado y nosotros teníamos que ver la mejor forma de salir del lugar y pronto”, refirió.

