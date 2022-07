Decano del Colegio Médico del Perú: “La idea de realizar la Parada Militar se debe suspender de inmediato”

Hace unos días, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, expresó que el Gobierno está evaluando la posibilidad de realizar el desfile de la Gran Parada Militar en honor a las fiestas patrias que se celebran en nuestro país.

Ante esto, en comunicación con Infobae, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo señaló que pensar en esta actividad no es conveniente en este momento, ya que se han incrementado los casos por COVID-19, Influenza y Viruela del mono.

El especialista tomó como ejemplo la celebración del Inti Raymi en la ciudad del Cusco, en donde al realizase este evento se han visto más casos positivos de coronavirus en la región, alertando al sector salud.

“Deberían suspender el tema de la Parada Militar, a pesar de que se realiza en campo abierto, no tiene la seguridad de que las personas que estén alrededor puedan estar contagiadas. Además, al no va a haber distanciamiento social, eso va a ser muy dramático. En estos momentos no es conveniente en pensar en esta actividad”, expresó para nuestro medio.

“Estamos haciendo un seguimiento a la ciudad del Cusco, la decana del Colegio Médico de esa localidad ha informado que antes de realizarse la fiesta del Inti Raymi los casos de COVID-19 que se presentaban era entre 8 a 10 personas contagiadas por día, pero después de realizarse esta actividad los números se han incrementado a 100 contagios por día , incluso se han registrado fallecimientos por COVID-19 y eso que estamos hablando de un campo abierto, pero el riesgo ha sido bastante alto y sobre todo que la gente no ha estado usando la mascarilla correctamente”, agregó.

Por otro lado, manifestó que existe una gran preocupación por el incremento de las muertes por Influenza en la ciudad de Arequipa y que esta problemática inicia porque las personas, sobre todo los adultos mayores, no están yendo a vacunarse. Es por eso que solicitó el apoyo al ministerio de Salud de crear campañas de concientización a fin de que la población responda favorablemente a estas inoculaciones que pueden salvarles la vida.

“Con este cambio climático estamos viendo más casos de influenza, inclusive muertos. En Arequipa han fallecido 70 personas mayores de 60 años porque no han recibido la vacuna de Influenza y de la Neumonía. A pesar de que están disponibles de manera gratuita en los centros de salud, la gente no está yendo a vacunarse, sobre todo en las zonas de Madre de Dios, Puno, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Iquitos, en donde la cobertura es bastante pobre y esto debido a que han dejado de usar la mascarilla, la gente comenzó a salir, entonces los contagios han sido mayores y en tan corto tiempo se han incrementado los casos de manera significativa”, sostuvo.

“Nos preocupa porque las personas tienen que ir a vacunarse, sobre todo los que tienen enfermedades crónicas, los niños menores de 5 años, las gestantes y las personas mayores de 60 años. Además, los que sufren de diabetes e hipertensión y otras enfermedades. Como Colegio Médico, esa es nuestra mayor preocupación”, agregó Uquizo para Infobae Perú.

USO DE MASCARILLA COMO BARRERA

Algo que destacó el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo es que la única barrera para defendernos de los contagios de COVID-19, Influenza y Viruela del Mono es la mascarilla, por ello resaltó que es necesario que las personas usen esta protección de manera constante sobre todo en lugares cerrados.

Además, aseguró estar a favor de la medida que ha tomado el Minsa de establecer nuevamente de manera obligatoria el uso de las mascarillas a nivel nacional, sobre todo porque los casos siguen aumentando y son estas enfermedades las que se transmiten de manera rápida.

