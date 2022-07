Desfile militar sería a puertas cerradas por aumento de contagios

La tradicional parada militar que se realizaba todos los años en fiestas patrias y que congregaba a toda la población en la avenida Brasil, y es que al parecer la presencia de público no regresaría en la fiesta de este mes,

Según el Ministro de Defensa, José Luis Gavidia, el gobierno evalúa hacerlo a puertas cerradas por la cuarta ola de COVID-19. “Nosotros estamos muy deseosos de volver a los desfiles en la avenida Brasil, pero definitivamente mucho tiene que ver el área de salud, puesto que estamos entrando a una cuarta ola y eso delimitaría sustancialmente, la alternativa a esto sería el cuartel general del ejército”, dijo en conferencia de prensa.

El cuartel general del ejército ubicado en el Pentagonito de San Borja sería nuevamente el lugar donde las fuerzas armadas desfilen y las autoridades como el presidente Pedro Castillo asistan con normalidad

“Vamos a ser una actividad el día 29, de todas maneras, o lo hacemos una gran parada o hacemos un desfile militar, con un poco más de restricciones, más control sanitario que podría ser en el Cuartel General del Ejército. Son las dos alternativas”, agregó.

PERUANOS PIENSAN QUE MEDIDA SERÍA PARA NO EXPONER AL PRESIDENTE

Un informe de canal 5 tras preguntarle a la población, sí, la medida de que no haya público en la parada militar era buena decisión, el público dijo que era no por cuidar la salud de la gente, sino que no querían exponer al presidente Castillo para que los peruanos le digan sus verdades, por la manera como viene siendo su gestión.

“No lo quieren exponer a las críticas, abucheos u ofensas de la gente”, dijo un ciudadano a las cámaras de Panamericana Televisión.

Hasta el momento, los ciudadanos peruanos solo podrían ver la Parada Militar por televisión.

¿CÓMO SE CELEBRABA ANTES EL DESFILE CÍVICO MILITAR?

Como se recuerda, antes de la pandemia del COVID-19, cada 29 de julio, la avenida Brasil se convertía en escenario de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias. En la actividad participaban las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e instituciones públicas, así como, el público.

Sin embargo, tras declararse el estado de emergencia por coronavirus, este evento dejó de contar con la presencia de público a fin de prevenir contagios..

