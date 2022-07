José Bellina reveló que le enviaron una segunda oferta a Paolo Guerrero: “Estamos a la espera”

El gerente deportivo del club habló sobre Guerrero, Farfán y Hurtado de cara al torneo Clausura.

El gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, habló del tema Paolo Guerrero radio Ovación. Pero antes, realizó un análisis de lo que fue la campaña del equipo en el Torneo Apertura: “Definitivamente no hemos logrado los objetivos que nos pusimos, sabíamos que era difícil, no logramos la clasificación a la Sudamericana y en el Apertura no hemos quedado en el puesto que queríamos”, arrancó.

Tras ello, aclaró cómo van las negociaciones con el ‘Depredador’, delantero que actualmente se encuentra sin equipo y entrenando de forma individual en Brasil. Cabe resaltar que el libro de pases en Perú se cierra el 10 de julio. ¿Viene o no al cuadro ‘blanquiazul’? Esto dijo el dirigente.

“Nosotros le hemos hecho una propuesta a Paolo Guerrero, le acercamos una hace una semana y en los últimos días le acercamos una propuesta con algunas modificaciones. Estamos a la espera de que él pueda determinar lo que quiere”, confirmó José Bellina.

No obstante, el goleador no es el único fichaje contemplado para la siguiente temporada. Se suma el interés por Paolo Hurtado y la reciente confirmación de Peruzzi. Respecto a ‘Caballito’, Bellina aclaró que hay intención pero, de momento, ausencia de respuestas: “Nosotros hemos hablado con Paolo Hurtado y con su agente, hemos estado en contacto. Para nosotros era importante revisar cómo está él físicamente, ha hecho varias evaluaciones médicas con el departamento médico del club. No hay nada acordado con Hurtado, estamos conversando con él y veremos si se puede dar pero no hay un acuerdo”, enfatizó.

'Caballito' ha militado en siete clubes distintos después de su último paso por Alianza Lima

En torno a Gino Peruzzi, la autoridad destacó que su fichaje es primordial para Alianza Lima, sector que se mostró vulnerable en la pasada campaña: “Gino Peruzzi es una necesidad que tenemos en el plantel, cuando inicialmente armamos el plantel era sobre un sistema de juego distinto, de línea de 3. Hoy con la línea de 4 nos vemos en la necesidad de incorporar a un lateral”, indicó.

La ofensiva también está siendo considerada en el nuevo plan de trabajo para el Clausura: “Creemos que vamos a terminar reforzando el ataque del equipo y estamos a la expectativa de una respuesta y de los tiempos para los plazos de inscripción y de poder hacer todo el procedimiento correcto para poder finiquitarlo”, concluyó en su análisis.

Gino Peruzzi llegó a Lima para enrolarse a Alianza Lima. | Foto: Renato Landivar

LA POLÉMICA DE JEFFERSON FARFÁN

En los últimos días, Hugo Blácido, ex doctor oficial del plantel ‘blanquiazul’ declaró que la ’Foquita’ no cumplió con el protocolo de entrada que todos los futbolistas deben realizar: pasar el examen médico. La polémica despertó, sobre todo, por la ausencia de Farfán en la cancha durante este 2022; sin embargo, su sueldo se mantiene activo y siendo cobrado por el deportista.

“Yo le hice un examen a él cuando ya estuvo en Alianza Lima, pero cuando llega no le hice ningún tipo de examen . Él era muy consciente de la magnitud de su lesión, porque en una conversación que tuve con él le expliqué y me confirmó ‘que esa es la lesión que tenía’. En los momentos que más se le necesitó, él estuvo allí”, confesó el médico.

El delantero jugó 15 partidos en la temporada 2021.

Ante la escena descubierta, Bellina aclaró que era de su pleno conocimiento la ausencia de salud integral en el ‘10 de la Calle’: “Al momento de contratar a Farfán, él y su entorno fueron muy transparentes al indicarnos que él no estaba al 100 por ciento de su condición física, había tenido problemas de lesiones... “Es importante aclarar que nosotros del departamento médico de Alianza en ese momento no recibimos ninguna objeción formal a su contratación”, finalizó contundentemente. Además, desde las redes oficiales de Alianza Lima, se ha aclarado la situación en base a un comunicado oficial.

