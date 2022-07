Alianza Lima aclaró la situación de Jefferson Farfán después de las declaraciones de su exdoctor

Jefferson Farfán en el ojo de la tormenta tras declaraciones del exdoctor de Alianza Lima.

Alianza Lima no dejó pasar por alto las declaraciones del exdoctor sobre la lesión de Jefferson Farfán y salió a aclarar el tema. El conjunto ‘blanquiazul’ informó a través de un comunicado que la ‘Foquita’ fue transparente en cuanto a su condición física previo a volver a La Victoria. Asimismo, compartió los beneficios de su llegada.

“Al momento de la contratación de nuestro jugador, Jefferson Farfán en febrero del 2021, el futbolista en mención fue transparente al señalar que no se encontraba al cien por ciento de su condición física y que iba a requerir un proceso de rehabilitación, pero que no le impediría jugar los partidos de Liga 1″, se lee en el primer párrafo del comunicado.

“La participación dentro y fuera del campo, además de los goles de nuestro jugador Jefferson Farfán, fueron clave para la victoria en partidos importantes y para la obtención del objetivo principal: el campeonato del 2021″, continuó.

“La consecución del campeonato además de ser un logro deportivo importante y una alegría para los hinchas, representó ingresos económicos considerables”, agregó.

Asimismo, se refirió al doctor Hugo Blácido, quien tuvo una reciente entrevista y tocó el caso de la ‘Foca’. “No hizo ninguna objeción al proceso de incorporación de Jefferson Farfán. Prueba de ellos es su permanencia en el club hasta el diciembre del 2021″.

Finalmente, Alianza Lima afirmó que la lesión de Jefferson Farfán se originó en un partido con la selección peruana. Además, que el delantero sigue realizando su proceso de rehabilitación para volver a las canchas en este temporada.

Foto: @ClubALoficial.

¿QUÉ DIJO EL EXDOCTOR DE ALIANZA?

“Yo le hice un examen a él cuando ya estuvo en Alianza Lima, pero cuando llega no le hice ningún tipo de examen. Él era muy consciente de la magnitud de su lesión, porque en una conversación que tuve con él le expliqué y me confirmó ‘que esa es la lesión que tenía’”, expresó en conversación con TV Perú Deportes.

A su vez, Hugo Blácido sostuvo que José Bellina, gerente deportivo de los ‘blanquiazules’, conocía muy de cerca el presente del futbolista. “Las veces que conversé con él siempre le dije y le puse en manifiesto que todo jugador que llegara hiciéramos el examen respectivo, pero con Jefferson no se hizo el examen inicial”.

El futbolista no juega desde noviembre del año pasado. VIDEO: TV Perú Deportes.

ESTO DIJO FARFÁN SOBRE SU LESIÓN

“Tengo una lesión grave de cartílago, que es bastante complicada, y a mí lo que más me incomoda es no poder estar en el campo de juego, es lo que yo amo, con lo que he sacado a mi familia adelante. Me hierve la sangre a veces, reniego, me frustro, pero tengo un entorno importante que me da mucha fuerza. Sino hace rato ya estaría en la playa tirado y dejando de lado el fútbol”, exclamó en un evento deportivo.

Jefferson Farfán no juega un partido oficial desde la final del año pasado. Entró a los 62 minutos en reemplazo de Wilmer Aguirre en el empate 0-0 con Sporting Cristal por el partido de vuelta en la final, resultado que terminó en la consagración nacional tras el 1-0 en el partido de ida.

PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA LIMA

Alianza Lima terminó el Apertura en la cuarta posición con 33 puntos y ahora buscará pelear el Clausura. Su primer reto será ante Atlético Grau el próximo domingo 10 de julio a la 1:00 p.m. en el estadio Municipal de Bernal.

