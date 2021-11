Claudia Serpa responde fuerte y claro a Yahaira Plasencia: “Hay que tener un poco de criterio antes de opinar”

Claudia Serpa y Yahaira Plasencia enfrentadas en El artista del año. (Foto: Instagram)

Yahaira Plasencia y Claudia Serpa forman parte de la nueva temporada de El artista del año. En la primera gala del reality de talento, los participantes tuvieron que elegir a uno de sus compañeros para mandarlo a sentencia.

Pese a que la mayoría coincidió que Elías Montalvo debía de mejorar para seguir en la competencia, la salsera sorprendió al escribir el nombre de Claudia y señalar que para ella la actriz cómica no cumplía con los requisitos para convertirse en una artista completa.

“ Mi voto fue para Claudia porque solamente vi una balada. Yo quiero entender bien el formato y lo que se está pidiendo aquí es baile, canto, todo eso ”, expresó considerando que Serpa no cumplió con estos requisitos durante su debut.

La actriz de El reventonazo de la Chola no se quedó callada ante las críticas de la popular ‘Reina del Totó’ y le respondió con todo, asegurando que en una balada no se puede bailar enérgicamente.

“ Me sorprendí con su sentencia y sus comentarios, porque hay que tener un poco de criterio antes de opinar. Me tocó cantar una balada, y le pregunto a Yahaira: ¿En una balada se puede bailar? Hay que tener un poco más de criterio al sentenciar. Creo que debió de votar y quedarse callada. Quizás me ve como una rival potente. Me sorprendió que en la primera gala me quiera eliminar”, dijo.

FELIZ DE ESTAR EN EL ARTISTA DEL AÑO

De otro lado, Claudia Serpa no pudo evitar ocultar su felicidad al ser parte de El artista del año, pues considera que es una ventana para mostrar uno de sus talentos: el canto. La actriz cómica aseguró que una de sus pasiones es el canto y que espera que el público quede encantado con su voz.

Asimismo, la también modelo señaló que no solo ve a Yahaira Plasencia como una rival directa en el programa, sino a todos los participantes que han llegado, y es que todos quieren convertirse en El artista del año.

“ Aunque en redes se generó una polémica por nuestras presentaciones, a Yahaira nunca la he tratado personalmente . No la conozco; sin embargo, si se da la oportunidad de conversar, no tengo problema”, expresó la intérprete de “Fuerte sin querer”.

DEYVIS OROSCO QUEDÓ ENCANTADO CON SU PRESENTACIÓN

Deyvis Orosco fue presentado como parte del jurado de El artista del año, por lo que evaluó a varios de los participantes, entre ellos, a Claudia Serpa. Para el popular ‘Bombomcito’, la voz de la modelo es potente, pero tiene que trabajar más en el tema de la interpretación para conectar más con su público.

“ Nadie puede negar el trabajo completo . Ella comenzó bien. A mi me encantó tu participación. No coincido con mis compañeros”, expresó Deyvis al ver en el escenario a la actriz.

¿QUIÉN ES CLAUDIA SERPA?

Claudia Serpa es una cantante peruana que empezó su trayectoria en diferentes concursos de cantos, entre los más destacados se encuentran Rojo fama contra fama y La voz Perú.

En la actualidad forma parte de El reventonazo de la Chola de América Televisión, donde se desempeña como actriz cómica; sin embargo, ella siempre ha resaltado que su mayor sueño es convertirse en una gran cantante, por lo que hasta ahora lucha por serlo, lanzando covers de diferentes éxitos musicales.

