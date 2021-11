Claudia Serpa tras presentación en ‘El Artista del Año’: “Estar en este escenario es emocionante, nunca había pisado uno tan imponente como este.”

Foto: Instagram

Durante la segunda gala de “El Artista del Año” trajo muchas sorpresas, y es que la eliminación de Christian Dominguez y que el jurado no haya usado el comodín, fue realmente inesperado. Sin embargo, este sábado quien jaló arios ojos fue Claudia Serpa con su interpretación de “El Premio Mayor” de Laura León. El jurado finalmente les dio un puntaje de 41 puntos en total, siendo la mejor de todos.

Al final del programa la emoción de Serpa fue tan grande que terminó en llanto y dio pase para que el programa finalice.

En una entrevista con el diario Trome, Claudia Serpa comentó cómo se sintió durante su presentación en “El Artista del Año”.

“Estar en este escenario es emocionante, te lo juro, nunca había pisado un escenario tan imponente como este. De verdad que me causo mucha emoción que llegué hasta las lágrimas, y es por mi trabajo y esfuerzo que vengo haciendo de años. No solamente en este momento, sino de años que vengo trabajando. Yo no he tenido padrino, invierto en mi carrera, siempre me he enfocado en todo lo que gano invertirlo en mi carrera. Eso es lo que viene dando frutos.” menciona.

CLAUDIA SERPA POSIBLE GANADORA

La participante del programa de los sábados, mencionó que podría levantar la copa del concurso y que “cuando está enfocada como ahora va con todo, menos con miedo”.

“Tenemos que darlo todo. Este es una competencia, y tenemos que darle toda la fuerza, actitud, y yo vengo aprendiendo porque hace años estuve en diferentes competencias y me he chocado contra el piso de cara, me ha caído críticas, pero todo es un proceso. Yo he aprendido a tener paciencia y ser perseverante. Nunca hay que rendirse. Cuando estoy enfocada como ahora, vamos con todo, menos con miedo”, añade.

SOBRE SU PRESENTACIÓN DEL SÁBADO

Interpretó “El Premio Mayor” de Laura León en su gala de la noche. Confesó que la competencia a la que se está enfrentando es “bien fuerte”.

“Todos acá son ganadores, luchadores y son artistas, Está competencia su nivel es bien fuerte. Así hay que meterle actitud, ganas y yo les deseo mucha suerte. Quien gane es porque le llegó su momento, yo le deseo la suerte a todos.” añade.

Muchos artistas sienten su aprecio hacia el programa, porque los ayuda como artistas a poder expresar su música.

“Este programa es una buena vitrina para todos y poder expresar nuestra música. Dar a conocer todo lo que estamos haciendo, tener un mejor valor en los shows (risas). Es parte de lo que un artista necesita para hacerse un nombre y el Perú conozca de su talento.” menciona.

Finalizó mencionando que dedica su presentación a su papá, a Boris, Carmen, Gabriela, Brenda, mi familia, ya que ellos siempre han estado en los buenos y malos momentos de la vida. Me apoyaron en la depresión. Ellos han sido mi sostén.





