Exjuez César Hinostroza habría fugado de España con dirección a Bélgica

César Hinostroza habría fugado de España.

El Grupo de localización de fugitivos de la Policía Nacional de España se acercó a la dirección en la que el exjuez César Hinostroza venía residiendo a fin de cumplir la orden de búsqueda, ubicación, captura y detención presentado en su contra. Sin embargo, la extradición del cuestionado exfuncionario se ha visto truncada al no poder dar con su paradero. Se cree que este habría fugado.

A pesar de que puso un marcha un operativo aún más grande para encontrarlo, no ha podido ser localizado hasta el momento. Un informe de La República señala que “una fuente no identificada informó a la Policía que el exmagistrado peruano viajó a Bélgica, probablemente con el objetivo de salir de la Unión Europea”. Su salida habría sido haciendo uso de un vehículo particular por tierra ya que no hay registro de abordaje a un avión.

Los representantes del Perú en Madrid ya han sido notificados de lo sucedido. Hace una semana, el 28 de junio, la justicia española ordenó la búsqueda, ubicación, captura e ingreso a prisión de César Hinostroza para proceder a su extradición al Perú. El exmagistrado se encontraba en Madrid con libertad provisional en vía de extradición.

Cabe recordar que en octubre del 2018, Hinostroza logró escapar del Perú tras la difusión de audios que lo involucraron en la red de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto integrada por jueces, fiscales y abogados que negociaban favores para arreglar procesos judiciales, penales y civiles, además de influir en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.

ACUSADO CONSTITUCIONALMENTE

El Congreso de la República aprobó la denuncia constitucional contra César Hinostroza, la cual fue admitida con 79 votos a favor, cero en contra y 7 abstenciones.

Esta denuncia había sido realizada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en julio de 2020. También estaban incluidos el exmagistrado Tomás Gálvez Villegas; y los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Julio Atilio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites.

En el informe se menciona que César Hinostroza infringió los artículos 317, 385, 395, 398 y 400 del Código Penal, la cual está relacionada con delitos de presunta organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado.

La Procuraduría Pública pidió la extradición del abogado porque, presuntamente, sobornó a una trabajadora de Migraciones con 10 mil dólares para salir del Perú por Tumbes en 2018, pese al orden de impedimento de salida del Perú para ser procesado por el delito de cohecho activo genérico.

Después de la decisión del Congreso, los abogados de todos los denunciados expusieron que rechazan los cargos y expresaron que son víctimas de una persecución política para llenar el sistema judicial. Incluso, durante su defensa por videoconferencia desde España, Hinostroza acusó al expresidente Martín Vizcarra de “debilitar” al Poder Judicial durante su mandato con “un grupo antifujimorista para destruir las instituciones, descabezar el Ministerio Público”.

