¿Cómo hago para sacar mi DNI por Internet?

El Documento de Identidad Nacional (DNI) es la identificación oficial que todos los peruanos deben de poseer.

En la actualidad todos los trámites que tengan que ver con este documento pueden realizarse a través de internet. En algunos casos la tramitación virtual se dará en un 50%, mientras que en otros será 100% digital.

¿CÓMO PUEDO SACAR MI DNI POR PÉRDIDA?

Si el DNI cuenta con una fecha larga de caducidad, entonces deberás de hacer el trámite de duplicado. Si dicha fecha estaba a menos de 60 días de llegar, entonces el trámite a efectuar será una renovación.

Ambos puedes tramitarlos de forma presencial, o virtual.

DATO: Recuerda que la vigencia del DNI es de 8 años y a partir de los 60 este documento ya no caduca.

<b>¿</b>CÓMO HACER DUPLICADO DE DNI POR INTERNET?

Hazlo en tres simples pasos:

1. Realiza el pago de S/. 21.00 soles para DNI azul o S/. 33.00 soles para el DNI electrónico.

2. Luego ingresa a la plataforma de Reniec: https://portaladminusuarios.reniec.gob.pe/duplicado/#!/index y completa todos los datos. Elige también el tipo de validación que desees, ya sea por datos personales o verificación facial.

3. Luego revisa el estado de tu trámite en los siguientes días y si está al 100% debrás de acercarte a la oficina previamente seleccionada y obtener el duplicado de tu DNI.

Reniec no ampliará vigencia de DNI vencidos.

¿CUÁNTO CUESTA RENOVAR EL DNI SI LO HAS PERDIDO?

El costo para renovar el DNI azul es de S/ 30.00 soles por derecho a trámite. Para el electrónico, el pago será de S/ 41.00 soles.

<b>¿</b>CUÁNTO DEMORA EL DUPLICADO DE DNI 2022 POR INTERNET?

Si el trámite de duplicado de DNI se realiza por internet solo demora 4 días en Lima y 6 en provincia, pero si se hace de forma presencial el tiempo de demora es de 10 días hábiles y 20 en provincia.

¿CÓMO RENOVAR MI DNI VENCIDO 2022?

Tienes dos formas de hacerlo y son de manera presencial y virtual:

- Presencial: Procede con el pago por derecho a trámite de forma virtual o presencial. Luego acude con tu voucher a una oficina de la Reniec (haz clic aquí) o a un MAC. Entrega los documentos y luego verifica en la web de Reniec si el trámite ya está al 100%. De ser así, puedes acercarte al local donde iniciaste el proceso y recoger tu documento.

- Virtual: Haz el pago por renovación de DNI en Págalo.pe o en un Banco de la Nación. Luego, descarga la app “DNI Biofacial” en tu celular y tómate una foto en fondo blanco desde ahí. Después, ingresa a la web de Reniec (AQUÍ) e inicia el trámite llenando todos los datos que solicitan y elige el lugar donde recogerás dicho documento.

¿CÓMO SACAR CITA EN LA RENIEC PARA RENOVAR MI DNI?

En la actualidad no será necesario sacar cita para renovar el DNI. Recuerda que las atenciones se llevan a cabo sin cita desde el 2021.

En cuanto al recojo del DNI, toma en cuenta que si el trámite se realizó de forma virtual (plataforma web), entonces en uno de los pasos te pedirán que selecciones el local donde desees recogerlo.

Si el trámite lo hiciste de manera presencial, el sitio donde lo recogerás será a donde acudiste. No necesitarás sacar una cita. Solo revisa el estado de tu trámite y acude cuando esté al 100%.

¿CUÁNTO TIEMPO DEMORA LA ENTREGA DE DNI?

Para la renovación del DNI, el tiempo de entrega es de aproximadamente 10 días hábiles, según la página de Gobierno del Perú.

Para la entrega de duplicados, en Lima el plazo es de 7 a 10 días hábiles, mientras que en provincia puede demorar hasta 20 días.

¿CÓMO SABER SI MI DNI YA ESTÁ LISTO PARA RECOGER?

Esto aplica para los trámites presenciales o virtuales.

1. El usuario debe ingresar a la página web https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm e ingresar su número de DNI o número de registro.

2. Hacer clic en “Consultar” y automáticamente le saldrá el porcentaje en el que se encuentra el proceso. Si este indica 100%, entonces el documento ya estará listo para ser recogido.

¿QUÉ PASA SI NO RECOJO MI DNI EN LA FECHA INDICADA 2022?

No hay inconveniente, puedes acercarte otro día a recogerlo. Pero, deberás de tener en cuenta que mientras no tengas el DNI actualizado en tus manos, no podrás realizar algunos trámites en donde se solicita el documento físico o la fecha de emisión.

¿CÓMO RENOVAR MI DNI DE MANERA PRESENCIAL?

Luego de efectuar el pago de la renovación del DNI, se debe acudir a cualquier oficina de Reniec o un Centro MAC portando el voucher de pago.

- Entrega todos los documentos. Recuerda que puedes modificar tu firma si es que lo deseas.

- Finalmente, espera los días aproximados para el recojo del DNI, y acude puntualmente.

El horario de atención de Reniec es de lunes a viernes de 8:45 a.m. a 16:45 p.m.

Cabe precisar que la institución ha dispuesto la atención especial para entregas de DNI los días sábados de 8:15 a.m. a 12:45 p.m. en algunas de sus agencias a nivel nacional.

