Paro de transportistas: estas empresas de buses operarán con normalidad en Lima Metropolitana

Luego de anunciar un paro de transporte indefinido para este 4 de julio, algunos gremios y empresas han decidido no acatar esta medida de fuerza de fuerza contra el gobierno. Ante esto, algunas organizaciones han informado que sus unidades funcionarán de manera normal cumpliendo con las rutas completas.

Una de ellas es la empresa de Transportes El Rápido, quienes informaron que no participarán en el paro debido a que no tienen concesionarios y tienen buses propios, por lo que tendrán pérdidas económicas si es que no salen a trabajar.

Indicaron que su directiva participó de una reunión entre sus distintas rutas: la 8105 y 2411 (empresa El Rápido), la 1611 (empresa Palmari), la 1615 (empresa CKF), la 1514 )empresa JC BUS) y la 1201 (empresa Rápido Inversiones).

Otra empresa que no forma parte de esta medida, es empresa de transporte Ocho SA, los mismos que indicaron que no se unirán a la protesta. Lo que sí pidieron a las autoridades es control y seguridad para los choferes y usuarios que sí saldrán a trabajar para evitar que sean apedreados o vulnerados.

Por su parte, la empresa de transportes La 50 indicó que ofrecerá su servicio con normalidad y expresaron su rechazo a cualquier acción violenta como bloqueos de vías y rotura de lunas, las cuales señalaron solo afectan a la ciudadanía.

Gremios que sí acatarán paro de transportistas

Tras el anuncio del ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Barranzuela, sobre la suspensión del paro, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano (CTU), Ricardo Pareja, ratificó que cinco organizaciones acatarán la medida de fuerza.

“Nosotros realmente no quisiéramos parar. Nosotros hemos manifestado que estamos con la voluntad de diálogo. Si ellos nos llaman mañana a las 5 a.m. a las 6 a.m. nosotros con el mayor gusto conversaríamos y si hay una solución a esta problemática no habría paro. Pero hasta el momento el paro continúa. Justamente hemos estado coordinando con los cinco gremios que hemos convocado al paro para ratificar esta medida”, aseveró en declaraciones a la prensa.

El representante señaló que es verdad que sí se han solucionado dos puntos importantes, sin embargo, aún siguen sin atenderse los temas que ellos demandan como organización.

“Es cierto que ha habido dos puntos relevantes, que es la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo, que representa aproximadamente S/1.30, pero ¿qué sucede?, el combustible ha subido S/6.00 a S/7.00. Prácticamente, nos devolverían la quinta parte. El segundo punto que también consideramos valioso es la devolución del peaje a un 40% durante cuatro meses. Es importarte, pero quiénes son los que utilizan el peaje, no es más del 15% de todos los transportistas”, aseveró.

Indicó que los cinco gremios de transportistas que convocaron el paro desde el primer momento son los que paralizarán sus servicios este lunes. “Nosotros ratificamos que el día de mañana se lleva el paro con este 85% de vehículos que prestan el servicio, que representan 16 mil vehículos”.

