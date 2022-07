Mónica Sánchez cuenta la razón por la que la voz de Charito cambió en Al Fondo Hay Sitio

La actriz reveló qué fue lo que causó que la voz de Charito cambie radicalmente en la última temporada de Al Fondo Hay Sitio.

Con el regreso de Al Fondo Hay Sitio, uno de los personajes que se volvió tendencia en las redes sociales fue el de Charito, interpretado por Mónica Sánchez, pues muchos notaron que su voz cambió de manera radical, llegándola a comparar con la integrante de Esto es Guerra Ducelia Echevarría.

Durante más de una semana estuvo este misterio, el cual fue respondido por la misma actriz cuando se presentó en el programa de la Chola Chabuca, quien le consultó de manera directa qué había pasado con su voz.

Mónica Sánchez bastante sonriente procedió a explicar que evidentemente su manera de hablar había cambiado y esto se debía a que antes de iniciar las grabaciones sufrió una faringitis.

“Creo que es evidente (…) a Mónica Sánchez le dio una faringitis hace 3 meses y se quedó con la voz así. Luego llegué yo (Charito) y de pronto tenía unos graves que no sabía cómo manejar , tenía que cantar la malagueña, con las alturas de antes”, manifestó.

Asimismo, la actriz explicó que actualmente se viene adaptando a esta voz, incluso le parece que le favorece a su personaje de Al Fondo Hay Sitio, pues siente que la hace más sexy frente a las pantallas.

“Me estoy adaptando, pero saben algo, me está gustando porque me saca un lado más sensual, estoy feliz con esta nueva voz”, enfatizó.

En otro momento, la interprete de Charito sostuvo que este personaje siempre va a apostar por el amor pese a que a lo largo de la serie a sufrido dos decepciones bastante grandes, la primera cuando terminó con el ‘Platanazo’ para regresar con su esposo Lucho y la segunda cuando fue abandonada por su esposo ‘Coqui’.

“No puedo decirte mucho, pero estoy preparando un chifón que no sabes... Mira, todo lo que te voy a decir es que ‘Charito’ siempre va a apostar por el amor, siempre va a tener fe en el amor y lo recibirá con los brazos abiertos . ‘Charo’ sin el amor no es ‘Charo’. Amor, familia y chifón”, dijo.

MÓNICA SÁNCHEZ APOYA AL NUEVO JAIMITO

Mónica Sánchez no se quedó callada ante las diversas reacciones que trajo el renovado personaje de Jaimito, interpretado por Jorge Guerra, y es que en las redes sociales muchos consideraron que debió de haber regresado Aarón Picasso.

Al respecto, la actriz que da vida a Charito salió en defensa de su nuevo compañero de trabajo e indicó que el momento y el papel habían cambiado, además que el personaje había tomado mayor protagonismo, en comparación con su primera versión.

“ Lo que pasa es que es otra época. Jaimito era un niño, era un personaje bastante intermitente, no tenía historia mucha, nada . Era muy gracioso, porque a veces Jaimito no estaba porque tenía que ir al cole, era un niño menor de edad. Tenía que ir al cole, por eso no participaba mucho de la historia”, explicó a La República en su momento.

Mónica Sánchez regresa a Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: