Mónica Sánchez confirma su regreso a Al Fondo Hay Sitio: “Ahí estaré”

Mónica Sánchez volverá a la piel de 'Charito'. (Foto: Instagram)

Desde que se anunció que “Al fondo hay sitio” regresaría las pantallas de América Televisión con su novena temporada, los miles de fanáticos que no se perdieron ningún capítulo comenzaron a celebrar que volverían a ver a los personajes que marcaron una época.

Luego se comenzaron los rumores de que algunos de los actores que encarnaban a algunos personajes principales no retornaría, entre ellas la popular ‘Charito’ protagonizada por Mónica Sánchez, pues en el primer avance de la producción no apareció.

Sin embargo, la actriz de 52 años por fin reveló que su regreso es inminente. Durante una entrevista con un medio local, la peruana confirmó la reaparición de ‘Charito’ tras una larga pausa y aseguró que se encuentra lista para empezar las grabaciones.

“Estoy en una pausa más larga de los últimos 14 años que llevo trabajando en América Televisión. Hicimos ‘Al fondo hay sitio’ durante ocho. Retomamos inmediatamente con ‘De vuelta al barrio’, hemos cerrado ese proyecto y nos estamos disponiendo para nuevamente volver con una versión reloaded de ‘Al fondo hay sitio’”, dijo para La República.

Asimismo, precisó que toda la producción de la teleserie nacional reinventará el famoso barrio de las ‘Lomas’ para volver al espacio que se ganó el corazón de miles de televidentes y volvió a rectificar su presencia.

“Estamos descansando como es lo habitual porque es lo que corresponde, reinventar todo el espacio donde hemos trabajado, todo el estudio y volver a ser ese lugar anterior que la gente recibió con tanto cariño y aprecio que hasta el día de hoy sigue respaldando con su audiencia. Así que ahí estaremos”, señaló.

Finalmente, contó que las grabaciones iniciarán en el mes de abril y su personaje traerá muchas sorpresas luego de 5 años que concluyó la serie. “Vamos a ver cómo regresa (‘Charito’), con chifón o con otras armas”.

|Foto: América TV

En otro momento, la actriz mencionó que lo que más le gustaba de interpretar a ‘Charito’ era que lo llegó a ver como un homenaje a las mujeres que no trabajan y que se encargan de mantener su hogar.

“Para mí en su momento se volvió un homenaje para esa mujer invisibilidad porque no ‘trabaja’ o ‘produce’ fuera de casa, cuya laboral principal es el sostén del hogar. Fue importante darle espacio y reconocimiento que se merece en la sociedad”, indicó.

Cabe resaltar que hasta el momento, Erick Elera (Joel Gonzáles), Gustavo Bueno (Humberto Collazos), Magdyel Ugáz (‘Teresita’ Collazos), Carlos Solano (Félix Panduro), Laszlo Kovacs (Tito Lara) y David Almandoz (Pepe González) son los personajes que ya están confirmados para la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES QUE HAN DESCARTADO REGRESAR A AFHS?

En esta nueva temporada no veremos a Nicolás de las Casas (Andrés Wiese), Fernanda de las Casas (Nataniel Sánchez) y Reina Pachas (Tatiana Astengo). Ellos han confirmado que no regresarán a la serie.

“Yo no voy a volver a estar en Al fondo hay sitio, si es que regresa a la televisión peruana. No sé si el proyecto se va a dar o no. No sé qué van a hacer”, indicó Nataniel en su momento, explicando que ya tenía compromisos pactados.

“No sé si Al fondo hay sitio va a volver con mis compañeros, pero, en caso así sea, les deseo mucha suerte, muchos éxitos. Y a ustedes, que disfruten de esta novena temporada si es que se hace”, concluyó.

