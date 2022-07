El plan de la oposición es “primero sacar a Dina Boluarte y luego a Pedro Castillo”, dice ministro Alejandro Salas

Pedro Castillo y Dina Boluarte por las calles de Centro de Lima. Foto: Andina.

El titular del Ministerio de Cultura, Alejandro Salas, manifestó que la oposición del Congreso de la República tiene una estrategia para hacerse con la Presidencia del Perú. Según explicó, el plan primero sería deshacerse de la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, para luego impulsar la vacancia del mandatario del Perú, Pedro Castillo.

Estas declaraciones las dio a Panamericana Tv en relación a la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento de aprobar el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra Boluarte.

“El presidente Castillo y todo el gabinete apoyan a Dina Boluarte. Esto marca una estrategia, primero quieren sacar a la vicepresidenta y luego irán por el presidente. O viceversa, y luego verán quién asume la presidencia del Congreso. Es injusto desde el punto de vista jurídico y constitucional”, declaró el ministro Salas.

Ministro de Cultura, Alejandro Salas. Foto: Andina.

Como se recuerda, la Comisión Permanente otorgó 15 días a la SAC para investigar y presentar el informe final de la denuncia contra la ministra Boluarte Zegarra. Esta iniciativa fue aprobada por 22 votos a favor y 7 en contra.

“(…) El plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales (…)”, señala el Reglamento.

La acusación que pesa contra Boluarte es debido a la supuesta infracción a la Constitución Política que habría cometido por realizar labores como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del actual Ejecutivo.

“Se está actuando con una celeridad muy rápida y esta situación definitivamente nos hace ver y encontrar en una situación donde toda situación que venga del Congreso para con el Ejecutivo, simplemente priman los votos, no prima la objetividad ni la razonabilidad ni la proporcionalidad. Estamos sometidos a eso, pero seguimos trabajando sobre la base de eso”, dijo Salas con anterioridad.

SALE SENMACHE, ENTRA SALAS

Tras la censura de Dimitri Senmache como ministro del Interior, Salas suena con fuerza para reemplazar. Esto debido a que el titular de Cultura se ha mostrado participativo dentro del Ejecutivo al salir a defender al presidente Pedro Castillo de todas las acusaciones que recaen en su contra.

“Son rumores. En realidad, no he sido comunicado en lo absoluto de ello y no he tenido ninguna versión oficial. Sin embargo, trabajo para un Gobierno democrático y lo que el Gobierno determine para mi persona, siempre estoy dispuesto a trabajar por el país. Son rumores que están allí, son rumores”, expresó.

“Soy un demócrata y trabajo en un Gobierno en democracia. Lo que el presidente de la República disponga para con mi persona, estoy siempre dispuesto a servir al país”, añadió.

Al igual que otros miembros del gabinete liderado por Aníbal Torres, el titular de Cultura lamentó la decisión del Parlamento, además, calificó este accionar como “una sentencia política”.

“El ministro no tenía ni un mes, había presentado una política nacional para poder establecer el tema de la inseguridad ciudadana, sin embargo, ni siquiera lo ha podido implementar. Creo que hay cosas en el país, como la seguridad ciudadana, que no esperan”, manifestó.

“Sin embargo, el Congreso ha tomado nuevamente una determinación de esta manera, el campo constitucional, pero sí consideramos que es una situación que lamentablemente está paralizando mucho el trabajo del Poder Ejecutivo”, agregó.

