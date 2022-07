Joaquin Torres, luchador de jiu-jiutsu ganó medalla de plata en el American National

En los últimos años, los deportes individuales y de contacto, también han dado enormes alegrías a los peruanos obteniendo medallas, que nos enorgullecen cuando se paran en el podio, con la gloriosa bandera blanquirroja, Joaquín Torres, peleador de jiu-jitsu, no ha sido la excepción, puesto que este último viernes 1 de julio ganó la medalla de plata en el Torneo American National, en la categoría pesado cinturón negro realizado en las Vegas, Estados Unidos.

Joaquin Torres desde hace cuatro años dejó sus comodidades en Lima e hizo maletas para radicar en Miami, Estados Unidos y buscar hacerse un nombre en el jiu-jitsu.

En este torneo, el peruano Joaquin Torres cuando estaba cerca de la medalla de oro sufrió una dura lesión de desgarro en el codo, pero aún así siguió peleando logrando la presea de plata, siendo el único peruano que compitió en el Torneo American National.

“Soy el único deportista de jiu-jitsu que representa a Perú en Estados Unidos y trato de hacerlo de la mejor manera”, le dice Joaquin Torres a Infobae.

TORRES PIDE AL IPD APOYAR AL JIU- JITSU

“Creo que el IPD debe distribuir un porcentaje de apoyo a todos los deportes por igual. Si bien el fútbol es un deporte que mueve masas, se debe distribuir de manera equitativa los presupuestos para que todas las disciplinas tengan los mismo medios y comodidades para poder desempeñarse. Moverse en bus de un país a otro, no solo te desgasta física sino también mentalmente y hasta pierdes el enfoque”, dijo Torres hace unos días a Ovación

No obstante, tras ganar la medalla de plata, Joaquin Torres habló con Infobae y volvió a mandarle un mensaje al Instituto Peruano del Deporte. “El IPD debería prestarle atención a los deportistas peruanos que radican en el extranjero, que yo estoy seguro que somos varios en deportes individuales, pues practicamente nos la buscamos solos y no tenemos apoyo del estado y de ninguna entidad privada. En mi caso solo tengo apoyos de empresas americanas, pero sería bueno tener el respaldo del IPD, no pido un presupuesto alto, pero sí pienso que el jiu jitsu debería también apoyarlo”

SUS INICIOS EN JIU-JITSU

“Empecé con el Jiu-Jitsu en el 2010, luego de haber estado compitiendo en MMA por un par de años. He hecho además boxeo, y debo decir que el Jiu-Jitsu es el arte marcial más completa y efectiva de todas. Además de enseñarte defensa personal, te ayuda mucho en la concentración, enfoque y disciplina”, comentó Joaquin Torres a Infobae.

EMIGRÓ A ESTADOS UNIDOS

“El plan lo tuve desde que terminé la Universidad. Estudié Marketing en la UPC, y una vez que me gradué vendí mi auto, y con algunos ahorros me mudé a Miami. Como mencioné antes, las oportunidades, nivel de entrenamiento y competencias son las mejores acá en USA. Gracias a Dios pude obtener una visa de atleta, y luego la residencia (greencard)”, sentenció Joaquin Torres a Infobae

