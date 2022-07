Agustín Lozano reveló el estado en que se encuentran las conversaciones con Ricardo Gareca

Lozano y Gareca tuvieron una reunión para definir el futuro del DT de la blanquirroja. (Foto: Internet)

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Agustín Lozano informó que tuvo una reunión presencial con el técnico Ricardo Gareca para definir su continuidad en selección peruana y aseguró que la conversación llegó a conclusiones positivas para ambas partes.

El presidente de la FPF declaró que en dicha reunión se llegaron a acordar varias cosas, pero que todavía no hay una respuesta final. Habrá un próximo encuentro la semana que viene y así aterrizar más puntos que han venido discutiendo.

Además, tanto la FPF como Gareca están en unos días de descanso para poder evaluar todo el panorama. Así que la respuesta final por parte del estratega argentino tomará un poco de tiempo.

“Estamos en conversaciones, Ricardo Gareca está de descanso y la próxima semana me reuniré nuevamente con él y tendremos algunas noticias. Estamos conversado mucho y creemos que a ambos nos hace bien tomarnos un tiempo, con paciencia se hacen las cosas bien”

Agustín Lozano se reunió con Ricardo Gareca para hablar sobre su permanencia en la blanquirroja. (Video: Canal N)

Es de conocimiento que Ricardo Gareca tiene la predisposición para continuar como entrenador de la blanquirroja, solo falta que la FPF y el DT argentino lleguen a un mutuo acuerdo. El ‘Tigre’ ve con optimismo el plan estratégico que tiene la Federación para el desarrollo del fútbol peruano.

Lo que charlaron Lozano y Gareca no solo es su continuidad como DT de la bicolor, sino en la reestructuración del fútbol peruano y en base a eso encontrar las concordancias para planear la forma de trabajo del técnico. No cabe duda que el entrenador argentino quiere mejorar el fútbol peruano para así hacer evolucionar la Liga 1 Betsson y tener jugadores adecuados para unirse a la selección absoluta.

Hay que recalcar que el comando técnico del ‘Tigre’ también quiere continuar con el proyecto y seguir apoyando al fútbol peruano. Vale mencionar que en la reunión entre Lozano y Gareca también estuvo presente Néstor Bonillo. El plan de la FPF es que el entrenador y su comando técnico tengan una participación más activa dentro de la mima federación, no solo ver a la selección absoluta, sino que también las demás categorías encaren el mismo proceso futbolístico.

Es válido mencionar que el tema contractual todavía no se ha hablado con Gareca, ya que podría haber ciertos ajustes económicos respecto a su contrato anterior. Esto es debido a que al no haber clasificado al Mundial de Qatar 2022 la actualidad monetaria no es la misma en comparación a otros años.

Agustín Lozano será el encargado de hacer que Gareca continúe como DT de la bicolor. (Foto: Internet)

LOS NÚMEROS DE GARECA CON LA BLANQUIRROJA

Ricardo Gareca fue presentando como entrenador de la Selección Peruana en el año 2015. Desde ese entonces ha logrado numerosos logros como clasificar al Mundial de Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia. Una medalla de plata en la Copa América 2019 y una medalla de bronce en la Copa América 2015.

El ‘Tigre’ dirigió a la bicolor en 96 partidos con saldo positivo: 39 triunfos, 23 empates y 34 derrotas, además de llegar a obtener una cantidad de 120 goles a favor y 108 en contra. Es el entrenador que más encuentros dirigió defendiendo a la blanquirroja y que más tiempo lleva en el cargo.

No cabe duda que Gareca ha hecho historia en el fútbol peruano y la renovación como entrenador del combinado blanquirrojo está a punto de saberse.

Ricardo Gareca lleva 7 años como DT de la Selección Peruana. (Foto: Internet)

