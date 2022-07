Melgar llegó a Lima y Bernardo Cuesta tuvo una inesperada reacción con la prensa

El argentino es el goleador del equipo con 13 tantos.

Bernardo Cuesta se mostró incómodo en su llegada a Lima por la cantidad de prensa que llegó al Aeropuerto Jorge Chávez. Para el argentino algunos medios fueron irreconocibles y prefirió no dar declaraciones luego del empate 0-0 ante Deportivo Cali por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los ‘arequipeños’ entrenarán en la Videna y luego viajarán a Piura.

“ No no, a ustedes no los veo nunca. Ahora vienen todos ”, comentó el delantero mientras pasaba de largo en direccón al bus que los llevaría al hotel de concentración en la capital peruana. Según se puede entender, al futbolista ofensivo le molesta que luego del bueno momento del cuadro ‘rojinegro’ haya más prensa que en otros momentos, algo común en la mayoría de escenarios.

El goleador del equipo en la temporada (13 goles) no pudo estar presente en el primer partido de esta llave ante el club ‘cafetero’ por acumulación de tarjetas amarillas en la fase de grupos, pero estará sin problemas para el compromiso de cierre en el estadio Monumental de la UNSA este miércoles que viene. Sin duda el jugador de 33 años hizo falta por su gran cuota en el ataque.

El delantero argentino no jugó el partido de ida por supensión. VIDEO: GOLPERU.

JUGADORES Y TÉCNICO RECONOCEN QUE FALTÓ EL GOL

Jugadores como Kevin Quevedo, Alexis Arias, enre otros, al igual que el técnico del equipo, Néstor Lorenzo, declararon luego del partido que lo único que faltó para cerrar bien la noche fue el gol de la victoria. “Estoy alegre por el esfuerzo y sacrificio que hizo el grupo. Hicimos un buen partido, pero faltaron los goles. En Arequipa van a llegar. Fuimos superiores todo el partido contra Deportivo Cali”, comentó Quevedo.

“Los muchachos hicieron un excelente partido, salieron a presionar donde debían hacerlo, se atacó y por ahí nos faltó la última puntada, pero creo que generamos bastantes situaciones. Siempre tratamos de ser protagonistas. Bernardo es el goleador del equipo, el goleador histórico de Melgar. Sabemos lo que significa para el grupo dentro y fuera de la cancha. Los muchachos que lo remplazaron estuvieron a la altura, faltó poco para poder coronar con un resultado a favor”, dijo el entrenador al culminar el compromiso en Colombia.

Kevin Quevedo aseguró que Melgar fue superior al Deportivo Cali. (Video: GOLPerú)

CUÁNDO SE JUEGA EL PARTIDO DE VUELTA

El partido de vuelta entre el club peruano y colombiano se llevará a cabo en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa el próximo miércoles 6 de julio desde las 7:30 p.m. (hora peruana). El compromiso será televisado por DirecTV Sports. En caso se mantenga la igualdad se jugará tiempo extra y si todo sigue parejo irán a la tanda de penales.

