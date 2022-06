Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se reúnen con psicóloga tras denuncias: Modelo rompió en llanto

Melissa Paredes se mostró afectada tras denuncia por chantaje y extorsión. (Foto: Captura de Willax)

La tarde del jueves 30 de junio, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se vieron las caras nuevamente. Ambos dejaron atrás sus diferencias para acudir a una sesión con una psicóloga. Su hija de cuatro años también estuvo presente en la reunión. Todo esto se da luego que el futbolista denunciara a su exesposa por los delitos de chantaje y extorsión.

Esta información fue difundida en el programa Amor y Fuego. A las afueras del consultorio ubicado en Miraflores, la reportera de Willax señaló que se vio a la exconductora de América Hoy, al deportista y a la menor ingresando al establecimiento, cada uno por su lado.

Hasta el momento, no se sabe si esta inesperada reunión se ha dado por mandato judicial o por iniciativa propia. Lo que sí se informó es que la más afectada por toda la situación fue Melissa Paredes, a quien se la vio derramando un par de lágrimas.

“Rodrigo llegó con su bebé. A Melissa la vimos bastante desmejorada. Está de negro. El día que fue al set (para ser entrevistada), no estaba así. La hemos visto ojerosa, bastante delgada, incluso estaba llorosa cuando la hemos abordado. Sus labios y ojos temblaban. Nos dijo que el tema le afecta bastante”, comentó la reportera.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se reunieron tras denuncia por chantaje y extorsión | VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

LAS DECLARACIONES DE MELISSA PAREDES

A los pocos minutos, el programa conducido por Rodirgo González y Gigi Mitre difundió las imágenes de Melissa Paredes. La modelo evitó hablar sobre la denuncia con la voz temblorosa y con los ojos llorosos.

“No he hablado del tema porque es algo muy privado, sinceramente. Esperemos que se solucione rápido y pedirle que respeten la privacidad de mi hija. No hay forma que yo hable de eso, nadie debería tocarlo, nadie, ni ustedes de prensa. Se trata de una menor”, manifestó.

Tras ello, explicó que el dichoso video que usaría en un eventual juicio no tiene nada que ver con la supuesta denuncia que interpondría a su exesposo por afectar la “indemnidad de su hija”.

“El video no tiene nada que ver, son temas de mi hija… no puedo hablar del tema. Lo están tomando como que, supuestamente, yo estaba amenazando desde antes, eso no es. Esos videos son de otra cosa que se pueden usar en un inicio, es algo sentimental, pero no puedo hablar de esos temas”, agregó afectada.

Melissa Paredes se muestra afectada tras ser denunciada por Rodrigo Cuba | VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

PODRÍA IR A PRISIÓN

En caso se compruebe que Melissa Paredes sí llegó a chantajear al padre de su niña a través de una llamada telefónica, podría ser sancionada hasta con 6 años de pena privativa de la libertad, según información que brindó la abogada Katty Cachay al programa América Hoy.

“Podría ser sancionada penalmente de 3 a 6 años. Habría que ver cuánto le impondría un juez, de acuerdo al contenido de la llamada. Sí, (se iría a la cárcel). Todo delito mayor a 4 años acarrea una pena privativa de la libertad no suspendida”, detalló la letrada al magazine.

Pero no solo eso, ya que también podría perder la tenencia de su hija, la cual pasaría a ser completa a favor del padre, Rodrigo Cuba. “Podría suspenderse la tenencia, pero esto es más grave, entonces podría suspenderse la patria potestad, esta te permite determinar, por ejemplo, si puedes sacar o no a tu hija del país”, agregó.

