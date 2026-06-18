Ángel De La Cruz, emocionado por titularidad con Alianza Lima en Copa de la Liga 2026: “Contento de volver a jugar con el equipo que más amo”

Ángel De La Cruz se hizo de un lugar en el arco de Alianza Lima durante la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Difusión

Si algo ha demostrado Ángel De La Cruz en todos estos años con Alianza Lima es paciencia. Aquella virtud le ha permitido no claudicar por la competencia en el arco. Su larga espera, finalmente, se ha visto recompensada de una manera particular al otorgársele la titularidad en la Copa de la Liga 2026.

En ese novedoso circuito, ha empezado De La Cruz a forjar su camino como portero de los ‘íntimos’. Lo hizo contra la Universidad César Vallejo, siendo el MVP de un partido igualado a cero. Su agilidad y seguridad en el marco fueron claves para rescatar un punto en Trujillo.

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Ángel De La Cruz secundando a Alejandro Duarte durante la presentación de la nueva disciplina aliancista en 2026. - Crédito: Alianza Lima

Terminado el partido, se le hizo el reconocimiento respectivo al portero peruano, quien no dejó pasar la oportunidad para enaltecer la tenacidad de un plantel inédito y externar su felicidad por hacerse de un espacio en Alianza Lima.

“Fue un punto importante. Jugamos con un equipo menor, con puro Sub-18, que venían de jugar esta semana y estaban bastantes cargados, lo bueno que se rescató un empate”, dijo Ángel añadiendo que “estoy contento de volver a jugar con el equipo que más amo, y contento por lo colectivo. Siempre voy a dar lo mejor de mí”.

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Debut loable

Ha sido precisamente en el estreno en la Copa Caliente 2026 donde Ángel De La Cruz ha demostrado sus credenciales. En el choque contra la UCV se transformó en un muro inexpugnable, frustrando una serie de ataques claros de gol entre el primer y segundo tiempo. De ahí que fuera elegido el Mejor Jugador del envite.

Su primer intervención fue con un manotazo salvador ante un certero cabezazo dentro del área tras un centro desde la izquierda. Seguidamente, controló a dos tiempos un tiro cercano al punto de penal. No conforme con eso, De La Cruz detuvo un ataque peligroso con una salida formidable, en la que cerró correctamente sus espacios.

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Ángel De La Cruz fue condecorado como el Mejor Portero de la Fecha 1 de la Copa de la Liga. - Crédito: Copa Caliente

El brillante repertorio de atajadas continuó en el complemento. Con mucha solvencia, el guardameta de Alianza Lima desactivó dos lanzamientos desde la frontera del área. Aunque, definitivamente, la salvada cumbre llegó sobre el final sacando una mano providencial para conjurar un remate a quemarropa.

Después de su exhibición debajo de los tres palos, Ángel De La Cruz recibió una ola de halagos por parte de sus compañeros. Tal vez el mejor comentario llegó por parte de Guillermo Viscarra, uno de sus rivales en la disputa por el titularato y a la vez su mentor por la amplia experiencia ganada, sobre todo con Bolivia.

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