Magaly Medina responde furiosa a Jefferson Farfán por llamarla con el nombre que usaba su padre: “No le llegas ni a la uña de los pies”

Magaly Medina se indigna con Farfán por llamarla “Magaly Jesús”, como lo hacía su padre. ATV/ Magaly TV La Firme.

La tensión entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sumó un nuevo episodio luego de que el exfutbolista utilizara sus redes sociales para responder a los cuestionamientos relacionados con la pensión que entrega a la hija que tiene con Darinka Ramírez.

A través de una publicación en Instagram, Farfán decidió revelar públicamente el monto que aporta mensualmente para la manutención de la menor, tema que había sido ampliamente comentado en los últimos días.

Magaly Medina furiosa con Farfán por mencionar a su padre: “No le llegas ni a la uña de los pies”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Y sobre lo que preguntó la señora Magaly Jesús sobre la pensión de mi hija, con mucho gusto le digo. Paso 7 mil soles por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba 9 mil soles”, escribió.

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Sin embargo, además de transparentar la cifra, el exseleccionado nacional lanzó una nueva interrogante dirigida a la conductora. “Ahora yo le hago una pregunta. Usted hizo su servicio comunitario en las fechas que están firmadas con su huella y firma. Sí o no. ¿Hizo en las 10 jornadas?”, añadió en la misma publicación.

Magaly Medina furiosa con Farfán por mencionar a su padre: “No le llegas ni a la uña de los pies”. Captura: Magaly TV La Firme.

La frase ‘Magaly Jesús’ que desató la indignación de la conductora

La noche del 17 de junio, durante los minutos finales de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora decidió responder directamente al exfutbolista.

Antes de referirse al comentario que la involucraba, Medina recordó que durante los últimos meses su programa ha seguido de cerca el conflicto entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán, especialmente respecto a los gastos relacionados con la crianza de la menor. La periodista también mencionó que Darinka había publicado una carta pública expresando su malestar tras la revelación del monto de la pensión.

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Según explicó, el debate no gira únicamente en torno a la cantidad de dinero entregada, sino a la forma en que se administra y fiscaliza cada gasto relacionado con la hija de ambos.

Magaly Medina furiosa con Farfán por mencionar a su padre: “No le llegas ni a la uña de los pies”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo he leído ayer lo que la gente y el público le está diciendo a Farfán en sus redes sociales. Lo que la gente le está reclamando a él. Nosotros hemos tratado este tema con Darinka en persona y hemos visto que él chequea hasta el mínimo detalle de la verdura, de la ropita, de lo que ella compra y gasta”, manifestó.

Magaly sostuvo además que los hijos deben recibir todas las comodidades que sus padres estén en capacidad de brindarles. “Su hija, a la que tú no tienes que medir gastos porque tu hija, a tu hijo, mientras tú tienes posibilidades, no hay que ser mezquino. Hay que darles todo lo que se merecen y que esa niña viva a tu nivel y en el estilo de vida que tú le puedes dar”, afirmó.

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Magaly Medina furiosa con Farfán por mencionar a su padre: “No le llegas ni a la uña de los pies”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina defiende la memoria de su padre en vivo

No obstante, el momento más emotivo y contundente llegó cuando la periodista abordó la forma en que Jefferson Farfán decidió mencionarla en su publicación. Visiblemente molesta, Magaly dejó claro que el apelativo utilizado por el exfutbolista tiene una carga emocional especial para ella porque era el nombre con el que la llamaba su padre.

Por ello, consideró que Farfán cruzó una línea que no estaba dispuesta a tolerar. “No me llames Magaly Jesús, porque así solo me llama la gente que me quiere”, expresó inicialmente. Luego profundizó en el significado personal que tiene esa forma de llamarla.

“Así me solía llamar mi padre, que en paz descanse, al que tú no le llegas ni a los talones”, señaló. Las palabras de la conductora reflejaron la profunda molestia que sintió al ver mencionado un nombre que asocia directamente con el recuerdo de su padre.

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“Llamarme Magaly Jesús, como me llamaba mi padre, eso es algo que ensucia el nombre y el recuerdo de mi gran padre, de mi padre al que adoro, al que admiré hasta el último día y al que respeté siempre”, manifestó.

Magaly Medina furiosa con Farfán por mencionar a su padre: “No le llegas ni a la uña de los pies”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista cuestiona el comportamiento de Farfán como padre

Lejos de quedarse únicamente en el aspecto personal, Magaly aprovechó la ocasión para lanzar duras críticas contra el exfutbolista. La conductora aseguró que, según los testimonios que han pasado por su programa, existen cuestionamientos recurrentes relacionados con la forma en que Farfán ejerce su rol de padre.

“Un padre como él, ninguno”, dijo en referencia a su progenitor. Acto seguido, dirigió una frase particularmente dura al exjugador.

“Y creo que tú, después de todas las denuncias que vemos y de todas las denuncias que en este programa hemos publicado sobre ti con el testimonio de las madres de tus hijos, pues a mi papá no le llegas ni a la uña de los pies”, sentenció.

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Magaly Medina furiosa con Farfán por mencionar a su padre: “No le llegas ni a la uña de los pies”. Captura: Magaly TV La Firme.

Darinka Ramírez también se pronuncia tras la polémica

La respuesta de Magaly llegó pocas horas después de que Darinka Ramírez hiciera pública una carta en sus redes sociales expresando su incomodidad por la exposición mediática del tema de la pensión.

La joven dejó entrever que no estaba de acuerdo con la forma en que la situación fue ventilada públicamente y reiteró su preocupación por el bienestar de la hija que tiene con Farfán. En medio de este escenario, el conflicto entre el exfutbolista, la madre de su hija y la conductora de televisión parece estar lejos de terminar.

Magaly Medina furiosa con Farfán por mencionar a su padre: “No le llegas ni a la uña de los pies”. Captura: Magaly TV La Firme.