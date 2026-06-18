Ignacio Buse disputará el cuadro de dobles de Wimbledon 2026 junto al veterano argentino Marco Trungelliti 

Ignacio Buse y Marco Trungelliti serán pareja en el cuadro de dobles de Wimbledon 2026.

Ignacio Buse sigue dando pasos importantes en la mejor temporada de su carrera. El tenista peruano no solo disputará por primera vez el cuadro principal de Wimbledon en individuales, sino que también buscará sumar experiencia en el césped londinense en la modalidad de dobles, donde hará pareja con el argentino Marco Trungelliti.

La presencia del limeño en el Grand Slam británico marca un nuevo hito en su ascenso dentro del circuito ATP. Con apenas 22 años, Buse ya ocupa el puesto 35 del ranking mundial y se ha consolidado como la principal raqueta del tenis peruano. Sin embargo, el césped sigue siendo una superficie relativamente nueva para él y por eso apunta a acumular la mayor cantidad posible de partidos antes y durante Wimbledon.

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Su adaptación ha sido sorprendente. Hace apenas unos días se convirtió en apenas el tercer peruano en ganar un partido ATP sobre césped al derrotar al estadounidense Marcos Giron en Queen’s luego de salvar tres puntos de partido en un encuentro memorable. Ese triunfo no solo le permitió avanzar en el torneo londinense, sino también romper una sequía histórica para el tenis nacional en esta superficie.

Las parejas de los tenistas sudamericanos para Wimbledon 2026. Crédito: Captura X.

Con el objetivo de seguir ganando rodaje, Buse decidió inscribirse también en el cuadro de dobles de Wimbledon y tendrá como compañero a Trungelliti, uno de los nombres más singulares del circuito por la manera en que relanzó su carrera en la etapa final de su trayectoria. Esta información fue compartida por el periodista especializado Danny Miche.

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Antes del inicio del Grand Slam, el peruano disputará además el ATP 250 de Mallorca, otro torneo sobre hierba en el que continuará su preparación. Se espera que allí también compita en dobles junto al argentino Luciano Darderi.

Marco Trungelliti ingresó al Top 100 a los 36 años

El compañero de Buse en Wimbledon protagonizó una de las historias más llamativas del circuito en 2026. Marco Trungelliti alcanzó por primera vez el Top 100 del ranking ATP a los 36 años, convirtiéndose en el hombre más veterano de la Era Abierta —desde 1969— en debutar entre los cien mejores del mundo.

El tenista argentino Marco Trungelliti muestra su intensidad en la cancha durante el torneo ATP Marrakech, celebrando un punto decisivo.

El santiagueño firmó la mejor semana de su carrera en el ATP 250 de Marrakech, donde llegó a la final luego de superar a Hynek Barton, Rei Sakamoto, Henrique Rocha, Kamil Majchrzak, Corentin Moutet y al campeón defensor Luciano Darderi. Gracias a esa actuación escaló 41 posiciones hasta ubicarse en el puesto 76 del mundo. Actualmente aparece como número 92 del ranking ATP.

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La experiencia de Trungelliti puede ser un complemento ideal para un Buse que afrontará por primera vez el ambiente único de Wimbledon.

Victoria en césped luego de 23 años

El reciente triunfo del peruano sobre Marcos Giron tuvo una dimensión histórica. Buse se convirtió en el primer peruano en ganar un partido ATP sobre césped en más de dos décadas.

La última victoria nacional en esta superficie se remontaba a Newport 2003, cuando Iván Miranda logró avanzar en el torneo estadounidense. Desde entonces, ningún representante peruano había conseguido celebrar un triunfo en cuadros principales del circuito ATP sobre hierba.

Ignacio Buse se despidió del ATP 500 de Queen's tras caer ante Brandon Nakashima. Crédito: REUTERS

El dato adquiere aún más valor considerando la escasa tradición de jugadores peruanos compitiendo regularmente en césped, una superficie que domina la gira previa a Wimbledon y que históricamente ha representado un desafío para los tenistas sudamericanos.

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Antes de Miranda, el pionero había sido Jaime Yzaga, el primer peruano en ganar un encuentro ATP sobre hierba. Ahora, más de veinte años después, Ignacio Buse se suma a esa breve y selecta lista mientras intenta seguir escribiendo una nueva página para el tenis peruano en Wimbledon 2026.