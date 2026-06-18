Darinka le recuerda a Jefferson Farfán que su hija tuvo apellido al año: “Lo que no tuviste en tu infancia, dáselo a tu hija, y no es dinero”

Magaly Medina analiza la fuerte carta pública de Darinka Ramírez contra Jefferson Farfán, donde lo acusa de ser un padre ausente y de no reconocer a su hija hasta que tuvo un año. ATV/ Magaly TV La Firme.

Lo que comenzó como una respuesta de Jefferson Farfán a las críticas sobre la manutención de su hija terminó convirtiéndose en una nueva polémica mediática. El exfutbolista utilizó sus redes sociales para revelar públicamente el monto que entrega a Darinka Ramírez para la manutención de la menor, información que rápidamente generó diversas reacciones.

En su publicación, Farfán escribió: “Sobre la pensión de mi hija, con mucho gusto lo digo. Paso siete mil soles por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba nueve mil soles”.

Sin embargo, lejos de cerrar el debate, sus palabras provocaron una contundente respuesta de Darinka, quien decidió publicar un extenso mensaje en sus historias de Instagram. Aunque posteriormente eliminó la publicación por recomendación de su abogado, el contenido ya había comenzado a circular ampliamente en redes sociales.

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Darinka Ramírez lanza duro mensaje a Jefferson Farfán: “Mi hija tuvo apellido al año”. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 17 de junio, Magaly Medina abordó el tema y cuestionó la manera en que el exseleccionado nacional expuso públicamente el monto de la asignación.

“O sea, encima se jacta de que un juez lo tiene que obligar a pasarle una asignación anticipada. Porque él ha pedido reducción, es lo que nos ha dicho Darinka. Él ha pedido pasar cuatro mil quinientos y el juez le ha dicho siete mil. Lo está obligando a pasar siete mil soles hasta que se resuelva el juicio por alimentos”, manifestó la conductora.

Darinka Ramírez envía un contundente mensaje a Jefferson Farfán a través del programa Magaly TV La Firme, exigiendo que le dé su apellido a la hija que comparten, haciendo referencia a su paternidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Darinka Ramírez recuerda el reconocimiento tardío de su hija y cuestiona a Farfán

En la carta publicada en redes sociales, Darinka dejó en evidencia varias situaciones que, según ella, marcaron la relación entre Jefferson Farfán y su hija desde los primeros meses de vida de la menor. Una de las frases que más repercusión generó fue aquella relacionada con el reconocimiento legal de la niña.

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“Dignarse decir que pasaba tanto me daría vergüenza. Cuando mi hija tuvo un apellido al año”, escribió. Las palabras llamaron la atención de Magaly Medina, quien recordó que Darinka ya había contado anteriormente este episodio en una entrevista exclusiva para su programa. “Darinka está volviendo a decir algo que sí pasó y que nos lo contó a nosotros en una entrevista exclusiva. Que Farfán a su hija no la firmó hasta que no tuvo un año”, comentó la periodista.

La conductora incluso recordó que situaciones similares se habrían presentado anteriormente. “Y a la otra hija, a la mayor, la firmó cuando creo que tenía seis años. Y no porque él quiso, sino por orden de un juez. Un juez lo obligó a firmar a su hija”, señaló. Para Magaly, este tipo de situaciones reflejan una realidad que muchas madres peruanas enfrentan cuando intentan que los padres reconozcan legalmente a sus hijos. “En este país eso es una costumbre muy usual. Los hombres tienen hijos y los dejan regados, no se hacen cargo de ellos”, afirmó.

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Darinka Ramírez lanza duro mensaje a Jefferson Farfán: “Mi hija tuvo apellido al año”. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Sabes lo que le gusta a tu hija?”: la pregunta que encendió la polémica

La carta de Darinka continuó exponiendo situaciones que, según ella, vivió junto a su hija tras separarse de Jefferson Farfán. “Nos dejaste en un departamento sin cosas. Tuve que comprar muebles, mesa, cosas de la cocina, lavadora y gasté más de diez mil soles en poder amoblar un departamento”, escribió.

Asimismo, aseguró que intentó llegar a acuerdos por el bienestar de la menor. “Te invité a conciliar por el bien de ella y no te importó”, expresó. Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la frecuencia con la que el exfutbolista compartiría tiempo con la niña. “Pides tenencia y la ves cada dos semanas, un mes o cuando te acuerdes. Aun así, te invité a que asistas para el Día del Padre”, señaló.

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Darinka Ramírez lanza duro mensaje a Jefferson Farfán: “Mi hija tuvo apellido al año”. Captura: Magaly TV La Firme.

Pero la frase que terminó convirtiéndose en el centro de la discusión fue una pregunta directa. “¿Sabes lo que le gusta a tu hija? ¿Sí o no?”.

La expresión llamó tanto la atención que incluso Magaly la retomó durante su comentario en vivo. “A ver, contéstale a Darinka, Jefferson Farfán. ¿Sabes lo que le gusta a tu hija? ¿Sí o no? Sería un buen trend”, dijo la conductora. Darinka también cuestionó el cumplimiento de algunas obligaciones impuestas judicialmente. “¿Fuiste a las terapias reeducativas que te obligaron? ¿Sí o no?”, escribió en su mensaje.

Darinka Ramírez lanza duro mensaje a Jefferson Farfán: “Mi hija tuvo apellido al año”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina respalda a Darinka y critica la actitud del exfutbolista

A medida que avanzaba la lectura del comunicado, Magaly Medina dejó clara su posición frente al conflicto. La conductora consideró que la discusión no debía centrarse únicamente en el dinero, sino también en el compromiso emocional y la presencia de un padre en la vida de sus hijos.

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Darinka también cuestionó que Jefferson Farfán hiciera pública información relacionada con el proceso judicial mientras pedía discreción sobre otros aspectos. “Encima, para terminar, le pides al magistrado que ya no hable más del proceso y tú andas divulgando la asignación anticipada. ¿O se trata de que tú sí puedes hablar y yo no?”, escribió.

Magaly no tardó en respaldar la indignación de la joven. “Darinka querida, tú sabes que él siempre quiere la parte más jugosa para él, todas las ventajas y las desventajas para el resto. Acuérdate, él siempre hace uso de ese poder, él es muy soberbio”, expresó.

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Darinka Ramírez lanza duro mensaje a Jefferson Farfán: “Mi hija tuvo apellido al año”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda el ejemplo de su padre y comparte duro mensaje de Darinka a Farfán

La parte final del comunicado de Darinka fue la que más impacto tuvo en la conductora. “Sana, señor. Lo que no tuviste en tu infancia, bríndale a tu hija menor. Y no hablo solo de dinero. Ser padre abarca mucho y se hace con amor”, escribió la joven.

Esa reflexión llevó a Magaly Medina a recordar a su propio padre y el esfuerzo que realizó para sacar adelante a su familia.

“Yo tuve la dicha de tener un padre que tenía tres trabajos. Era policía, escoltaba valores, escoltaba cargamentos de las minas, vendía artefactos puerta a puerta. Mi papá era un mil oficios, pero a mí nunca me faltó un pan sobre mi mesa, nunca me faltó un par de zapatos, nunca me faltó un uniforme escolar, nunca me faltó un libro o un cuaderno”, relató.

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Darinka Ramírez lanza duro mensaje a Jefferson Farfán: “Mi hija tuvo apellido al año”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina: “Ser padre abarca mucho más que dinero”

La periodista aprovechó esa experiencia personal para insistir en que la paternidad no se limita a cumplir con una obligación económica. “Eso es ser padre”, afirmó.zFinalmente, volvió a referirse a Jefferson Farfán y reiteró las críticas que ya había formulado anteriormente en su programa.

“La próxima vez que me llames Magaly Jesús, no lo hagas, porque eso se lo tolero a padres con mayúscula, no a quienes son seriamente cuestionados. Y en este programa, a lo largo de su historia, tú has sido seriamente cuestionado y con pruebas al canto, como lo acaba de decir y declarar públicamente la madre de tu última hija, que pobre viene sufriendo lo que ya las otras sufrieron antes”, sentenció.

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Darinka Ramírez lanza duro mensaje a Jefferson Farfán: “Mi hija tuvo apellido al año”. Captura: Magaly TV La Firme.