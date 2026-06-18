Qué se celebra el 18 de junio en el Perú: hechos que marcaron la historia del Perú entre educación, cultura, política y territorio

En esa jornada arrancó una casa de estudios médica, nació una nueva jurisdicción en Tumbes y más tarde se impulsó una autonomía amazónica que respondió a viejas demandas regionales (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 18 de junio reúne diversos acontecimientos relevantes en la historia peruana. En 1962 comenzaron las actividades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y fue creado el distrito de Pampas de Hospital en Tumbes.

En 1971 nació el actor Giovanni Ciccia, figura destacada del entretenimiento nacional. En 1980 se creó el departamento de Ucayali, fortaleciendo la organización de la Amazonía peruana. La fecha también recuerda la matanza de los penales de 1986, uno de los episodios más controvertidos del conflicto interno.

Finalmente, en 2012 falleció Edgardo Mercado Jarrín, reconocido militar, diplomático y estudioso de la geopolítica peruana.

18 de junio de 1962 - Universidad Peruana Cayetano Heredia inicia sus actividades académicas y marca un hito en la educación médica

El inicio de actividades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia fortaleció la enseñanza médica peruana y sentó las bases de una institución reconocida por su excelencia académica. (UPCH)

La Universidad Peruana Cayetano Heredia inició oficialmente sus actividades académicas el 18 de junio de 1962, consolidando un proyecto impulsado por destacados médicos y docentes comprometidos con la excelencia en la formación profesional y la investigación científica.

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Bajo el nombre inicial de Universidad Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas, la institución nació con el objetivo de fortalecer la enseñanza de las ciencias de la salud en el país.

Con el paso de los años amplió su oferta académica y se convirtió en una de las universidades más prestigiosas del Perú, reconocida por sus aportes a la medicina, la investigación y el desarrollo científico nacional.

18 de junio de 1962 - Crean el distrito de Pampas de Hospital y fortalecen la organización territorial de Tumbes

Pampas de Hospital fue creado para fortalecer la administración de una estratégica zona fronteriza, cuyo nombre recuerda los puestos de atención instalados durante el conflicto de 1941. (Antonio Eco)

El 18 de junio de 1962 fue creado el distrito de Pampas de Hospital mediante la Ley N° 14137, durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche.

Ubicado en la provincia de Tumbes, este territorio surgió como una nueva jurisdicción administrativa para impulsar el desarrollo de una zona estratégica cercana a la frontera con Ecuador.

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Su nombre tiene origen en las extensas pampas donde, durante el conflicto peruano-ecuatoriano de 1941, se instalaron puestos de atención para soldados heridos. Con el tiempo, Pampas de Hospital consolidó su identidad como un importante distrito agrícola y ganadero del norte peruano.

18 de junio de 1971 - Nace Giovanni Ciccia, actor que dejó huella en el cine, la televisión y el teatro peruano

Actor, director teatral y músico, Giovanni Ciccia desarrolló una carrera multifacética que lo llevó a destacar en distintos escenarios de la cultura peruana contemporánea. (Andina)

Giovanni Ciccia nació en Lima el 18 de junio de 1971 y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la actuación peruana.

A lo largo de su trayectoria destacó en cine, televisión y teatro, participando en producciones emblemáticas como No se lo digas a nadie, Tinta roja y Django: la otra cara, además de sus secuelas.

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También alcanzó gran popularidad por sus papeles en series de televisión y por su labor como director teatral. Paralelamente desarrolló una faceta musical como vocalista de la banda Chabelos, consolidando una carrera artística versátil y de amplia influencia en el entretenimiento peruano.

18 de junio de 1980 - Crean el departamento de Ucayali y consolidan la autonomía de la Amazonía peruana

La separación de Ucayali del departamento de Loreto permitió una mayor autonomía regional y promovió iniciativas orientadas al crecimiento económico y territorial amazónico. (Vratislav S)

El 18 de junio de 1980 fue creado el departamento de Ucayali mediante el Decreto Ley N° 23099, convirtiéndose en el departamento más joven del Perú.

Su formación respondió a una larga demanda de la población de Pucallpa y otras localidades amazónicas que buscaban autonomía administrativa y mayores oportunidades de desarrollo. Inicialmente estuvo integrado por las provincias de Coronel Portillo y Ucayali, separándose de Loreto.

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Con Pucallpa como capital, la nueva jurisdicción fortaleció la presencia del Estado en la Amazonía y promovió el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, riqueza cultural y diversidad étnica.

18 de junio de 1986 - La matanza de los penales sacude al Perú en uno de los episodios más controvertidos del conflicto interno

La crisis penitenciaria ocurrida en 1986 generó profundas controversias sobre derechos humanos y uso de la fuerza, convirtiéndose en un tema de permanente análisis histórico. (Caretas)

El 18 de junio de 1986 se iniciaron motines simultáneos en los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, donde permanecían recluidos numerosos acusados de terrorismo.

La respuesta de las fuerzas del orden derivó en una violenta operación para recuperar el control de los establecimientos, dejando centenares de fallecidos y una profunda conmoción nacional.

Los hechos ocurrieron en medio de la violencia política que afectaba al país durante la década de 1980 y generaron intensos cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos. El episodio permanece como uno de los más debatidos de la historia reciente del Perú.

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18 de junio de 2012 - Fallece Edgardo Mercado Jarrín, influyente militar, canciller y estratega peruano

Militar, canciller, investigador y docente, Edgardo Mercado Jarrín ocupó altos cargos del Estado y se convirtió en una figura clave del pensamiento geopolítico nacional. (MINDEF)

El 18 de junio de 2012 falleció en Lima, a los 93 años, Edgardo Mercado Jarrín, una de las figuras más influyentes de la política, la diplomacia y la estrategia militar del Perú en el siglo XX.

Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado ocupó cargos de gran relevancia, entre ellos ministro de Relaciones Exteriores, presidente del Consejo de Ministros, ministro de Guerra y comandante general del Ejército.

Reconocido por sus aportes a la geopolítica y la defensa nacional, también destacó como investigador, docente y autor de diversas publicaciones especializadas. Su legado continúa siendo referencia en estudios estratégicos y relaciones internacionales.

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