Perú

Qué se celebra el 18 de junio en el Perú: hechos que marcaron la historia del Perú entre educación, cultura, política y territorio

La fecha reúne hitos de la salud, el mapa nacional, la Amazonía, la memoria reciente y una despedida clave para entender cómo distintas etapas del país quedaron conectadas en un mismo día

Guardar
Google icon
Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 18 junio
En esa jornada arrancó una casa de estudios médica, nació una nueva jurisdicción en Tumbes y más tarde se impulsó una autonomía amazónica que respondió a viejas demandas regionales (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 18 de junio reúne diversos acontecimientos relevantes en la historia peruana. En 1962 comenzaron las actividades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y fue creado el distrito de Pampas de Hospital en Tumbes.

En 1971 nació el actor Giovanni Ciccia, figura destacada del entretenimiento nacional. En 1980 se creó el departamento de Ucayali, fortaleciendo la organización de la Amazonía peruana. La fecha también recuerda la matanza de los penales de 1986, uno de los episodios más controvertidos del conflicto interno.

Finalmente, en 2012 falleció Edgardo Mercado Jarrín, reconocido militar, diplomático y estudioso de la geopolítica peruana.

18 de junio de 1962 - Universidad Peruana Cayetano Heredia inicia sus actividades académicas y marca un hito en la educación médica

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 18 junio
El inicio de actividades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia fortaleció la enseñanza médica peruana y sentó las bases de una institución reconocida por su excelencia académica. (UPCH)

La Universidad Peruana Cayetano Heredia inició oficialmente sus actividades académicas el 18 de junio de 1962, consolidando un proyecto impulsado por destacados médicos y docentes comprometidos con la excelencia en la formación profesional y la investigación científica.

PUBLICIDAD

Bajo el nombre inicial de Universidad Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas, la institución nació con el objetivo de fortalecer la enseñanza de las ciencias de la salud en el país.

Con el paso de los años amplió su oferta académica y se convirtió en una de las universidades más prestigiosas del Perú, reconocida por sus aportes a la medicina, la investigación y el desarrollo científico nacional.

18 de junio de 1962 - Crean el distrito de Pampas de Hospital y fortalecen la organización territorial de Tumbes

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 18 junio
Pampas de Hospital fue creado para fortalecer la administración de una estratégica zona fronteriza, cuyo nombre recuerda los puestos de atención instalados durante el conflicto de 1941. (Antonio Eco)

El 18 de junio de 1962 fue creado el distrito de Pampas de Hospital mediante la Ley N° 14137, durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche.

Ubicado en la provincia de Tumbes, este territorio surgió como una nueva jurisdicción administrativa para impulsar el desarrollo de una zona estratégica cercana a la frontera con Ecuador.

PUBLICIDAD

Su nombre tiene origen en las extensas pampas donde, durante el conflicto peruano-ecuatoriano de 1941, se instalaron puestos de atención para soldados heridos. Con el tiempo, Pampas de Hospital consolidó su identidad como un importante distrito agrícola y ganadero del norte peruano.

18 de junio de 1971 - Nace Giovanni Ciccia, actor que dejó huella en el cine, la televisión y el teatro peruano

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 18 junio
Actor, director teatral y músico, Giovanni Ciccia desarrolló una carrera multifacética que lo llevó a destacar en distintos escenarios de la cultura peruana contemporánea. (Andina)

Giovanni Ciccia nació en Lima el 18 de junio de 1971 y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la actuación peruana.

A lo largo de su trayectoria destacó en cine, televisión y teatro, participando en producciones emblemáticas como No se lo digas a nadie, Tinta roja y Django: la otra cara, además de sus secuelas.

También alcanzó gran popularidad por sus papeles en series de televisión y por su labor como director teatral. Paralelamente desarrolló una faceta musical como vocalista de la banda Chabelos, consolidando una carrera artística versátil y de amplia influencia en el entretenimiento peruano.

18 de junio de 1980 - Crean el departamento de Ucayali y consolidan la autonomía de la Amazonía peruana

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 18 junio
La separación de Ucayali del departamento de Loreto permitió una mayor autonomía regional y promovió iniciativas orientadas al crecimiento económico y territorial amazónico. (Vratislav S)

El 18 de junio de 1980 fue creado el departamento de Ucayali mediante el Decreto Ley N° 23099, convirtiéndose en el departamento más joven del Perú.

Su formación respondió a una larga demanda de la población de Pucallpa y otras localidades amazónicas que buscaban autonomía administrativa y mayores oportunidades de desarrollo. Inicialmente estuvo integrado por las provincias de Coronel Portillo y Ucayali, separándose de Loreto.

Con Pucallpa como capital, la nueva jurisdicción fortaleció la presencia del Estado en la Amazonía y promovió el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, riqueza cultural y diversidad étnica.

18 de junio de 1986 - La matanza de los penales sacude al Perú en uno de los episodios más controvertidos del conflicto interno

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 18 junio
La crisis penitenciaria ocurrida en 1986 generó profundas controversias sobre derechos humanos y uso de la fuerza, convirtiéndose en un tema de permanente análisis histórico. (Caretas)

El 18 de junio de 1986 se iniciaron motines simultáneos en los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, donde permanecían recluidos numerosos acusados de terrorismo.

La respuesta de las fuerzas del orden derivó en una violenta operación para recuperar el control de los establecimientos, dejando centenares de fallecidos y una profunda conmoción nacional.

Los hechos ocurrieron en medio de la violencia política que afectaba al país durante la década de 1980 y generaron intensos cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos. El episodio permanece como uno de los más debatidos de la historia reciente del Perú.

18 de junio de 2012 - Fallece Edgardo Mercado Jarrín, influyente militar, canciller y estratega peruano

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 18 junio
Militar, canciller, investigador y docente, Edgardo Mercado Jarrín ocupó altos cargos del Estado y se convirtió en una figura clave del pensamiento geopolítico nacional. (MINDEF)

El 18 de junio de 2012 falleció en Lima, a los 93 años, Edgardo Mercado Jarrín, una de las figuras más influyentes de la política, la diplomacia y la estrategia militar del Perú en el siglo XX.

Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado ocupó cargos de gran relevancia, entre ellos ministro de Relaciones Exteriores, presidente del Consejo de Ministros, ministro de Guerra y comandante general del Ejército.

Reconocido por sus aportes a la geopolítica y la defensa nacional, también destacó como investigador, docente y autor de diversas publicaciones especializadas. Su legado continúa siendo referencia en estudios estratégicos y relaciones internacionales.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu–noticias

Más Noticias

Pucallpa registra un temblor de magnitud 4.8

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde suceden el 80% de los temblores más fuertes del mundo

Pucallpa registra un temblor de magnitud 4.8

Arequipa: se registró sismo de magnitud 4 en Yura

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde acontecen el 80% de los temblores más fuertes del mundo

Arequipa: se registró sismo de magnitud 4 en Yura

Majo con Sabor revela que la pasó mal en su exrelación con Gabriel Calvo: “Me alejé de amigos, él ya vivió todo y yo quiero casarme”

La creadora de contenido gastronómico se sinceró sobre el desgaste del vínculo, las discusiones del último mes y las diferencias de vida que la llevaron a ponerle fin a una historia muy comentada

Majo con Sabor revela que la pasó mal en su exrelación con Gabriel Calvo: “Me alejé de amigos, él ya vivió todo y yo quiero casarme”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del miércoles 17 de junio de 2026

Un reciente movimiento telúrico activó las alertas en el país, con epicentros en Arequipa, Lima y Pasco, según el Instituto Geofísico del Perú, que resalta la importancia de la prevención y la preparación en zonas vulnerables

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del miércoles 17 de junio de 2026

Resultados de la Tinka: todos los números ganadores del miércoles 17 de junio de 2026

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Consulte si se rompió el pozo millonario

Resultados de la Tinka: todos los números ganadores del miércoles 17 de junio de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Partido de Roberto Sánchez afirma que rendirá cuentas sobre fondos recibidos vía Yape para “defender el voto popular”

Partido de Roberto Sánchez afirma que rendirá cuentas sobre fondos recibidos vía Yape para “defender el voto popular”

Toledo ve próxima su muerte y confiesa que coima de Odebrecht fue de $45 millones, no $35 millones: “Está en Zúrich”

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Reporte migratorio desmiente a José Balcázar: dejó el país el último lunes, pese a anunciar que aplazaría viaje a Europa

Gobierno informa que Comisión de gracias presidenciales ya está completa: se habilita vía para indultar a Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Majo con Sabor revela que la pasó mal en su exrelación con Gabriel Calvo: “Me alejé de amigos, él ya vivió todo y yo quiero casarme”

Majo con Sabor revela que la pasó mal en su exrelación con Gabriel Calvo: “Me alejé de amigos, él ya vivió todo y yo quiero casarme”

Rebeca Escribens vuelve al teatro con 'No soy una señora' y apuesta por un show musical en vivo

Diego Chávarri y Gabriela Herrera vuelven a encender rumores por el mensaje de un amigo: “Bienvenida a la familia, cuñis”

Jefferson Farfán tras revelar que entrega S/7.000 a su hija con Darinka Ramírez y usuarios lo critican: “Eso vale un polo tuyo”

Melissa Klug se pronuncia sobre polémica Farfán-Medina: “A mí me demandó por 300 mil dólares, imagínense como está el Perú”

DEPORTES

Ignacio Buse disputará el cuadro de dobles de Wimbledon 2026 junto al veterano argentino Marco Trungelliti 

Ignacio Buse disputará el cuadro de dobles de Wimbledon 2026 junto al veterano argentino Marco Trungelliti 

Paolo Guerrero alabó a Esteban Pavez, su futbolista chileno favorito: “Se está convirtiendo en un referente importante en Alianza Lima”

Ángel De La Cruz, emocionado por titularidad con Alianza Lima en Copa de la Liga 2026: “Contento de volver a jugar con el equipo que más amo”

Fernanda Tomé se despide de la Liga Peruana de Vóley y lamenta no recibir propuesta de renovación de San Martín: ”En ningún momento fui contactada”

Conner Huertas del Pino avanzó a cuartos en el Challenger de Asunción tras vencer a Nicolás Kicker: ahora se medirá con Juan Manuel la Serna