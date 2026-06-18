Peruana de 18 años ingresó a tres universidades de Estados Unidos: la historia de una joven que venció obstáculos y alcanzó sus metas

Yanhira Montalvo, la joven peruana de 18 años que fue admitida en Dartmouth y otras universidades estadounidenses, posa con la bandera de Perú en el campus, orgullosa de sus logros académicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La admisión de estudiantes peruanos en universidades internacionales suele reflejar años de preparación académica, acceso a programas de formación y una búsqueda constante de oportunidades. En ese escenario, la historia de una joven de 18 años destaca por el recorrido que realizó desde sus primeros años escolares hasta conseguir una vacante en tres instituciones de educación superior de Estados Unidos.

El caso pone atención sobre el papel que cumplen las becas, los programas de liderazgo y el acompañamiento educativo en la construcción de trayectorias académicas que trascienden las fronteras nacionales. También evidencia los desafíos que enfrentan muchos estudiantes durante su formación y la importancia de contar con redes de apoyo para alcanzar objetivos de largo plazo.

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Yanhira Montalvo logró ser admitida en Dartmouth College, UC Berkeley y Arizona State University. Su elección final fue Dartmouth College, donde estudiará Ciencias de la Computación con especialización en Educación gracias a una beca integral obtenida mediante Beca Cometa, iniciativa impulsada por Intercorp.

Una infancia marcada por el esfuerzo familiar

La historia académica de Yanhira comenzó en un contexto de esfuerzo constante por parte de su familia. Cuando tenía ocho años, realizaba largos desplazamientos diarios junto a su madre y su hermana para asistir al colegio. Mientras tanto, su padre trabajaba como taxista para cubrir los gastos del hogar.

Durante su etapa escolar, la estudiante enfrentó distintos cambios de residencia y dificultades económicas que la llevaron a cursar estudios en varias sedes de Innova Schools. Gracias a una beca otorgada por Perú Champs, permaneció diez años en esa red educativa.

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Su formación transcurrió en las sedes de Sporting Cristal, Los Olivos, Comas-Condorcanqui y San Juan de Lurigancho-El Parque, institución donde concluyó la secundaria en 2024. Cada traslado implicó nuevos entornos académicos y sociales. Al recordar esos años, señaló: “Era una niña muy tímida”.

Programas educativos que impulsaron nuevas metas

Creció en un entorno de esfuerzo familiar y enfrentó dificultades económicas durante su etapa escolar. Difusión

La participación en diversas iniciativas estudiantiles resultó determinante para ampliar sus perspectivas académicas. Durante su paso por el colegio formó parte de programas como Escuela de Líderes, Innova U y High Potential.

Estas experiencias fortalecieron competencias vinculadas al liderazgo, la autonomía y la comunicación. A partir de ese proceso, comenzó a involucrarse en proyectos orientados al trabajo colaborativo y al desarrollo de propuestas para otros estudiantes.

Entre las iniciativas que promovió figura un modelo de Naciones Unidas dirigido a jóvenes. También participó en la creación de “Inca Kusi”, un emprendimiento enfocado en snacks saludables, además de desarrollar mentorías gratuitas de matemáticas y ciencias para escolares.

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Las actividades de acompañamiento estudiantil también influyeron en la definición de sus intereses profesionales. A través de esas experiencias identificó el potencial de la tecnología como herramienta para ampliar el acceso a recursos educativos.

Ese descubrimiento orientó su decisión de especializarse en Ciencias de la Computación y plantearse proyectos vinculados a la creación de plataformas digitales para estudiantes. Su propósito apunta a facilitar el acceso a herramientas de aprendizaje y oportunidades de formación para jóvenes de distintas regiones.

Actualmente lidera “Got Accepted”, una iniciativa desarrollada junto con otros exalumnos. El proyecto ofrece asesorías a estudiantes peruanos interesados en postular a universidades extranjeras, con énfasis en el proceso de preparación y admisión.

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El proceso para alcanzar una vacante en Estados Unidos

Yanhira Montalvo, de 18 años, fue admitida en Dartmouth College, UC Berkeley y Arizona State University. (Composición: Infobae)

La ruta hacia una universidad estadounidense incluyó obstáculos académicos. En una primera postulación a un programa internacional de preparación, Yanhira no alcanzó el puntaje requerido en una evaluación de inglés, con una diferencia de cinco puntos respecto al mínimo exigido.

Lejos de abandonar el objetivo, decidió volver a presentarse. En el segundo intento consiguió ingresar a Beca Cometa, programa que respaldó su preparación para los procesos de admisión universitaria.

Según la información difundida, durante varios meses dedicó tiempo intensivo al estudio, la rendición de exámenes y la elaboración de ensayos requeridos por las universidades. Incluso destinó parte de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo a completar sus postulaciones.

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El resultado de ese proceso llegó con las cartas de admisión de Dartmouth College, UC Berkeley y Arizona State University. Tras evaluar las opciones disponibles, optó por Dartmouth College, donde accederá a oportunidades académicas complementarias como investigaciones, intercambios internacionales y proyectos sociales vinculados a su formación.

Respecto a sus planes futuros, la estudiante expresó: “Quiero aprovechar al máximo todo lo que aprenda para luego volver y aportar al Perú”.