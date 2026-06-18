Paolo Guerrero alabó a Esteban Pavez, su futbolista chileno favorito: “Se está convirtiendo en un referente importante en Alianza Lima”

Paolo Guerrero se rindió ante Esteban Pavez. - Crédito: Alianza Lima

Paolo Guerrero, veterano goleador que hizo historia con la selección peruana, ha dicho presente en la Copa del Mundo 2026 tras una visita a la muestra de CONMEBOL en la ciudad de Miami. Allí fue abordado por RedGol y preguntado por su futbolista chileno favorito.

De una manera contundente y sin reparos, el ‘Depredador’ escogió a Esteban Pavez, su compañero y nuevo amigo en Alianza Lima, al que le augura un enorme futuro en La Victoria, en especial por su condición de jerarca en un vestuario que necesita de líder con amplio bagaje.

Paolo Guerrero es el capitán de Alianza Lima. Crédito: Liga 1

“Esteban es un gran tipo, nos conocemos hace poco, pero parecería que fuese hace muchos años. Conversamos mucho, se está convirtiendo en uno de los referentes más importantes del club. Viene jugando bien, haciendo una gran temporada”, declaró Guerrero.

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“La amistad que construimos es muy linda, es muy simpático, conversamos y no le gusta perder, lo que es importante sobre todo para los aliancistas, que están acostumbrados a ganar”, agregó el histórico artillero de Perú.

El mediocampista sacó un violento remate y venció el arco del cuadro 'celeste' - Crédito: L1MAX.

En otro pasaje de la conversación, Paolo Guerrero se mostró muy contrariado por la última etapa deslucida de Esteban Pavez en Macul. A pesar de ello, sigue confiando que el experimentado centrocampista es una pieza gravitante para un elenco ‘blanquiazul’ que lucha por levantar el título nacional en el 2026.

“Me parece raro que lo haya pasado mal en Colo Colo, sabiendo todo el talento que tiene. Es un gran jugador y como persona ni que hablar. Que continúe así, de la misma manera, construyendo una historia bonita”, cerró.

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Esteban Pavez llegó a Matute con una meta clara y no tardó en cumplirla. El Apertura coronó una apuesta personal que, según confesó, le devolvió la alegría de competir y jugar (Alianza Lima)

Alianza Lima, la solución

Por más que Esteban Pavez es una leyenda con los ‘albos’, su última etapa se redujo a participaciones residuales y diferencias con el cuerpo técnico de turno. Consciente que su rol protagónico había terminado, dio un paso al costado con destino a Alianza Lima.

Bastó una llamada de Pablo Guede para que el ‘Huasi’ hiciera maletas rumbo a La Victoria. A su llegada, el chileno tuvo que ponerse a punto inmediatamente y no bien recuperó estado de forma, entró de lleno a la titularidad ofreciendo equilibrio y solidez en la primera línea del mediocampo.

El mediocampista chileno celebró el Torneo Apertura de la Liga 1 y sostuvo en ADN que el estadio Alejandro Villanueva se parece al Monumental, con una hinchada pasional y presión por ganar siempre (ADN)

Su capacidad física quedó en completo manifiesto al igual que su amplia visión de juego para organizar asociaciones en ataque. No conforme con ello, Pavez demostró espalda ancha para afrontar duelos decisivos en el Apertura 2026.

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De seguro que su cénit con Alianza Lima, o una parte del mismo, llegó con aquel golazo de media distancia contra Sporting Cristal, que sirvió para rescatar una igualada dramática y mantener el paso hacia la coronación.

Esteban Pavez ha ofrecido un rendimiento fiable y alto en La Victoria. - Crédito: Alianza Lima

Con la mirada puesta en el Clausura 2026, Esteban Pavez ha decidido seguir ofreciendo un rendimiento superlativo con los suyos. Y para acercarse a ese nivel deseado, ha aprovechado parte de sus vacaciones en Chile para entrenarse por su propia cuenta toda vez que ha compartido sesiones con Arturo Vidal.

Tampoco el centrocampista descarta la posibilidad de erigirse como un nuevo referente dentro de la institución ‘íntima’. Con Guerrero a la batuta, es imposible sentirse un líder en solitario como tal, pero una vez que se desmarque mediante el retiro, Pavez estará preparado para seguir su estela con mucho profesionalismo y convicción.

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