Conner Huertas del Pino avanzó a cuartos en el Challenger de Asunción tras vencer a Nicolás Kicker: ahora se medirá con Juan Manuel la Serna

El tenista de Lima superó al argentino Nicolás Kicker por 6-4 y 7-6(0) en 1h42m y quedó entre los ocho mejores, con un próximo cruce ante Juan Manuel la Serna (Instagram)

Conner Huertas del Pino estiró su semana en Paraguay y aseguró un lugar entre los ocho mejores del Challenger de Asunción. El peruano superó al argentino Nicolás Kicker en dos mangas, con parciales de 6-4 y 7-6(0), y confirmó su clasificación a cuartos de final. El cruce se resolvió en 1 hora y 42 minutos y dejó como próximo obstáculo a otro rival argentino: Juan Manuel la Serna.

El camino del limeño en Asunción incluyó una fase previa sin tropiezos, dos triunfos consecutivos, y una primera presentación en el cuadro principal que reforzó su plan de juego apoyado en el servicio.

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En el estreno del main draw venció a Máximo Zeitune por 6-4 y 6-1 en 1 hora y 5 minutos, sin perder turnos de saque y con cuatro quiebres. La secuencia lo condujo a un duelo de octavos con Kicker, ubicado en el puesto 343 del ranking ATP.

El triunfo sobre Nicolás Kicker y el paso a cuartos

Conner Huertas del Pino volvió a responder en los momentos decisivos. El peruano derrotó a Nicolás Kicker en sets corridos y extendió una campaña que ya lo instaló entre los ocho mejores del torneo. (Instagram)

Huertas del Pino construyó la victoria frente a Kicker con efectividad en los juegos clave. En el primer set consiguió dos quiebres y administró la diferencia pese a ceder una vez su servicio. Ese margen le permitió cerrar el parcial por 6-4 sin necesidad de extender el desarrollo.

La segunda manga tuvo un trámite más ajustado y llevó el partido al desempate. Allí, el peruano sostuvo la firmeza en los puntos cortos y cerró el tie-break con un 7-0, un pasaje determinante para evitar un tercer set y confirmar el boleto a cuartos.

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El encuentro ante Kicker se sumó a una semana de resultados en sets corridos para el jugador de Lima. Antes, en su debut en el cuadro principal, había dominado a Máximo Zeitune (puesto 642 ATP) por 6-4 y 6-1. Para llegar a esa instancia, atravesó la clasificación con dos éxitos: ante el ecuatoriano Salvador Price por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 39 minutos, y frente al brasileño Enzo Kohlmann por 6-1 y 6-4 en 1 hora y 25 minutos.

Los registros aportados también consignaron las posiciones de Huertas del Pino durante la fase previa: figuró como 767 en el primer partido de la qualy y como 766 en el duelo decisivo. En ese mismo material se incluyó una discrepancia sobre el ranking de Kohlmann, mencionado en un tramo como 971 y en otro como 977.

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Perfil de Conner Huertas del Pino: datos y especialidad en dobles

La historia deportiva de Conner Huertas del Pino está marcada por el trabajo constante. Sus logros en dobles y su capacidad para adaptarse a distintos compañeros respaldan su crecimiento profesional. (Instagram)

Conner Huertas del Pino nació en Lima el 20 de diciembre de 1995 y desarrolló su perfil competitivo con un énfasis marcado en la modalidad de dobles. En ese rubro alcanzó su mejor ubicación en el ranking ATP el 6 de noviembre de 2023, cuando llegó al puesto 183. En singles, su techo fue el puesto 520, logrado el 1 de agosto de 2022.

El peruano es el hermano menor del también tenista Arklon Huertas del Pino, con quien integró parejas en el circuito y con quien obtuvo varios títulos. Entre sus características de juego está el servicio consistente, un aspecto que le facilitó la obtención de puntos y que resultó especialmente útil en dobles, donde además se destacó por su capacidad de adaptarse a distintos compañeros.

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En el ATP Challenger Tour, Huertas del Pino sumó seis coronas en dobles. La lista incluida en la información de base ubicó el primer título el 8 de enero de 2022 en el Challenger de Tigre, sobre tierra batida, junto al alemán Mats Rosenkranz. Luego añadió el 25 de junio de 2022 en Buenos Aires con Arklon Huertas del Pino; el 4 de noviembre de 2023 en Guayaquil, también con su hermano; el 13 de enero de 2024 en Buenos Aires, otra vez en dupla con Arklon; el 21 de septiembre de 2024 en Cali con el canadiense Juan Carlos Aguilar; y el 26 de abril de 2025 en Tucumán con el boliviano Federico Zeballos.

El recorrido reciente y el cruce que viene ante Juan Manuel la Serna

Cuatro victorias consecutivas sostienen la ilusión peruana en Paraguay. Ahora, Huertas del Pino buscará dar un paso más cuando enfrente al argentino Juan Manuel la Serna por un lugar en semifinales. (Instagram)

La campaña en Asunción se insertó en un objetivo explícito del peruano: sumar puntos para mejorar su posición en el ranking ATP. La secuencia de victorias en Paraguay combinó control del marcador y una administración de tiempos en cancha que evitó partidos extensos: 1h39m en el inicio de la qualy, 1h25m en la ronda decisiva de la clasificación y 1h05m en su estreno del cuadro principal, antes de los 1h42m requeridos para eliminar a Kicker en octavos.

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En el Challenger de San Miguel de Tucumán, jugado la semana pasada, Huertas del Pino quedó eliminado tras perder con el argentino Mateo del Pino, señalado como número 1067 del ranking ATP.

Ya instalado en cuartos de final del torneo paraguayo, el tenista peruano enfrentará al argentino Juan Manuel la Serna. El duelo definirá su continuidad en el Challenger de Asunción y pondrá a prueba el rendimiento que sostuvo desde la fase previa, con cuatro victorias consecutivas en Paraguay entre clasificación, cuadro principal y octavos de final.