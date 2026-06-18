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Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

La bailarina apareció en ‘Magaly TV La Firme’ para dar su versión del escándalo y rechazó haber intervenido en la relación de su examiga, en medio de un cruce que ya encendió las redes sociales

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Tras ser acusada de traicionar una amistad de años, Gabriela Herrera salió al frente para defenderse. ATV/ Magaly TV La Firme.

Gabriela Herrera y Mayra Solari, dos mujeres que en el pasado compartieron una amistad cercana y que ahora se encuentran enfrentadas públicamente por una delicada acusación relacionada con una supuesta traición sentimental.

El conflicto tomó fuerza luego de que la examiga de la modelo decidiera aparecer en televisión para asegurar que una de las personas en quienes más confiaba terminó involucrándose con quien ella consideraba su esposo. Sus declaraciones causaron revuelo y rápidamente generaron una ola de comentarios en redes sociales.

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Ante la repercusión del caso, la exintegrante de la ‘La Granja VIP’ optó por romper su silencio en las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ para ofrecer su versión de los hechos. Lejos de aceptar los señalamientos, la bailarina negó haber intervenido en la relación de su examiga y aseguró que la historia sería muy distinta a la que se ha difundido públicamente.

La bailarina sostuvo que no comprende las razones por las cuales Mayra continúa insistiendo en esa versión y dejó entrever que el supuesto matrimonio entre la joven y el hombre involucrado tendría características que no han sido expuestas ante la opinión pública.

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“Tu esposo no soy”: Gabriela Herrera expone detalles del polémico vínculo entre Mayra Solari y su pareja. Captura: Magaly TV La Firme.
“Tu esposo no soy”: Gabriela Herrera expone detalles del polémico vínculo entre Mayra Solari y su pareja. Captura: Magaly TV La Firme.

La bailarina cuestiona el matrimonio de su examiga

Durante la entrevista, Gabriela Herrera sorprendió al deslizar que la relación entre Mayra Solari y su pareja no necesariamente respondía a una historia de amor tradicional.

Según afirmó, existen casos en los que algunas personas formalizan vínculos sentimentales con el objetivo de acceder a determinados beneficios migratorios, especialmente en Estados Unidos.

“Tu esposo no soy”: Gabriela Herrera expone detalles del polémico vínculo entre Mayra Solari y su pareja. Captura: Magaly TV La Firme.
“Tu esposo no soy”: Gabriela Herrera expone detalles del polémico vínculo entre Mayra Solari y su pareja. Captura: Magaly TV La Firme.

El disque marido, a ver hay muchas personas que tienen que hacer un teatro para justamente poder tener los beneficios en Estados Unidos sobre todo si lo necesitan”, manifestó la bailarina.

La declaración llamó la atención porque insinuó que detrás del matrimonio existiría un acuerdo o interés específico. Aunque no presentó pruebas de ello, la artista dejó abierta la posibilidad de que la situación no fuera tan sencilla como se ha presentado públicamente. Para Gabriela, la historia expuesta por Mayra no reflejaría lo que realmente ocurrió entre las personas involucradas.

“Tu esposo no soy”: Gabriela Herrera expone detalles del polémico vínculo entre Mayra Solari y su pareja. Captura: Magaly TV La Firme.
“Tu esposo no soy”: Gabriela Herrera expone detalles del polémico vínculo entre Mayra Solari y su pareja. Captura: Magaly TV La Firme.

“Entré soltero”: la versión que involucra al esposo de Mayra Solari

La exchica reality también recordó algunos episodios ocurridos durante un reality en Miami, donde, según explicó, el hombre señalado por Mayra dejó clara su situación sentimental.

De acuerdo con su relato, él mismo aseguró públicamente que no mantenía un compromiso formal con Solari y que incluso lo expresó directamente frente a ella. “Yo no sé con ella qué es lo que quiere lograr porque lo hizo en Miami también, haciendo el escándalo en vivo en el reality, cuando él dijo que entró soltero, él dijo: ‘Entré soltero’ y se lo dijo en su cara. Él le dice: ‘Simplemente nos hemos comido’, ‘tu esposo no soy y me voy a quedar con la misma opción’ y en ese mismo reality él se mete con otra tipa”, afirmó Herrera.

Las declaraciones de la bailarina apuntan a que el verdadero foco de la controversia debería recaer sobre la conducta del hombre involucrado y no sobre ella. Según su versión, si él mismo aseguraba ser soltero y mantenía acercamientos con otras mujeres, resulta injusto responsabilizarla por una supuesta ruptura matrimonial.

“Tu esposo no soy”: Gabriela Herrera expone detalles del polémico vínculo entre Mayra Solari y su pareja. Captura: Magaly TV La Firme.
“Tu esposo no soy”: Gabriela Herrera expone detalles del polémico vínculo entre Mayra Solari y su pareja. Captura: Magaly TV La Firme.

Mayra Solari acusa traición y expone su amistad con Gabriela Herrera

Sin embargo, la versión de Mayra Solari es completamente distinta. La joven decidió contar su historia en el programa de Magaly Medina, donde aseguró haber sufrido una profunda decepción por parte de quien consideraba una amiga cercana.

Según relató, la amistad con Gabriela no era superficial ni reciente. Ambas compartieron experiencias personales, viajes, reuniones familiares y momentos importantes que fortalecieron el vínculo entre ellas durante varios años. Precisamente por esa cercanía, la denunciante aseguró que el dolor fue aún mayor cuando comenzó a sospechar que la bailarina habría mantenido una relación con su pareja.

Visiblemente afectada, Solari expresó una de las frases que más repercusión tuvo durante su intervención televisiva. “Yo pensé que eras mi amiga, te invité a mi casa, te invité todo y te metiste con mi esposo. Eso no se hace”, manifestó.

“Tu esposo no soy”: Gabriela Herrera expone detalles del polémico vínculo entre Mayra Solari y su pareja. Captura: Magaly TV La Firme.
“Tu esposo no soy”: Gabriela Herrera expone detalles del polémico vínculo entre Mayra Solari y su pareja. Captura: Magaly TV La Firme.

Sus declaraciones reflejaron el sentimiento de traición que asegura haber experimentado al descubrir lo que, según ella, ocurrió entre ambas partes. La joven también recordó viajes compartidos, encuentros en Puerto Rico y distintas actividades realizadas junto a Gabriela Herrera, las cuales consideraba parte de una amistad sólida y sincera.

De acuerdo con su testimonio, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer imágenes y registros que alimentaron sus sospechas y terminaron provocando una ruptura definitiva tanto en su relación sentimental como en el vínculo de amistad que mantenía con la bailarina.

Mientras Mayra Solari sostiene que fue víctima de una traición por parte de una persona de confianza, Gabriela Herrera insiste en que jamás le quitó el esposo a nadie y que la situación ha sido interpretada de manera equivocada.

“Tu esposo no soy”: Gabriela Herrera expone detalles del polémico vínculo entre Mayra Solari y su pareja. Captura: Magaly TV La Firme.
“Tu esposo no soy”: Gabriela Herrera expone detalles del polémico vínculo entre Mayra Solari y su pareja. Captura: Magaly TV La Firme.

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