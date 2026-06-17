Gobierno informa que Comisión de gracias presidenciales ya está completa: se habilita vía para indultar a Pedro Castillo

La Comisión de Gracias Presidenciales completó su integración con la incorporación de Carlos Bazo Ramírez, representante del Despacho Presidencial, lo que habilita el análisis de indultos, incluido el solicitado por Pedro Castillo

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó este miércoles la incorporación de un nuevo miembro a la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano que queda completo con cinco integrantes y habilita la posibilidad de un eventual indulto para el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Mediante un comunicado, la cartera señaló que la designación de Carlos Bazo Ramírez, representante del Despacho Presidencial, concluye de manera “idónea y oportuna” la conformación de este cuerpo colegiado.

La comisión, dependiente del Despacho Presidencial, tiene la función de recomendar al jefe de Estado la concesión de indultos comunes y por razones humanitarias, el derecho de gracia en ambas modalidades, y la conmutación de penas a personas privadas de libertad.

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El ministerio precisó que la renovación de los integrantes responde al cumplimiento del marco normativo vigente y refuerza la capacidad operativa para evaluar con rapidez los expedientes bajo su competencia. Además, subrayó que se trata de un avance relevante en la política de reducción del número de internos en el sistema penitenciario.

El órgano colegiado, dependiente del Despacho Presidencial, se encarga de recomendar al mandatario la concesión de indultos, derechos de gracia y conmutaciones de pena para personas privadas de libertad

La recomposición de integrantes se realiza una semana después de que este mismo colegiado declaró “inadmisible” un sexto pedido de indulto presentado por Castillo, quien cumple una condena de 11 años y 4 meses de prisión por el fallido intento de golpe de 2022, además de rechazar la solicitud para que se le conceda el derecho de gracia por razones humanitarias.

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El titular del sector, Luis Jiménez, confirmó a inicios de mes que el Gobierno evaluaba una nueva solicitud de indulto de Castillo, luego de haber rechazado otros cinco pedidos por motivos formales. Detalló, asimismo, que su despacho recibió la última petición el 19 de mayo, remitida desde Palacio de Gobierno, y que el trámite correspondía a la comisión especial encargada de estos casos.

Por otro lado, el presidente interino, José María Balcázar, sostuvo que su Gobierno no puede tomar una decisión al respecto debido a que la sentencia contra Castillo se encuentra en proceso de apelación.

El pedido de excarcelación fue uno de los temas abordados durante la campaña electoral que enfrentó en la segunda vuelta a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien tiene una leve ventaja con el 99 % del escrutinio sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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Este último aspirante, quien se presentó en la carrera electoral en representación de Castillo, reiteró que, en caso de asumir la Presidencia, una de sus primeras medidas sería otorgar la gracias al exmandatario, mientras que Fujimori consideró esa postura como “oportunismo político”.

La actualización de los miembros responde al cumplimiento del marco normativo vigente y busca agilizar la revisión de expedientes, en el contexto de una política para reducir la población penitenciaria

Las otras cinco solicitudes de indulto presentadas también fueron declaradas “inadmisibles”, debido a que no cumplían con los requisitos técnicos ni las formalidades necesarias, entre ellas la existencia de una sentencia firme en segunda instancia.

Cuarto Poder informó la semana pasada que Balcázar evaluaría la destitución de Jiménez por no respaldar el indulto y señaló que este requerimiento se presentó en al menos tres ocasiones durante la gestión de su exaliada política, Dina Boluarte.

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Castillo, condenado el jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por conspiración para rebelión, ha alegado problemas de salud como una infección en el oído, lumbalgia crónica, hipoacusia bilateral y ansiedad. Sin embargo, el informe médico presentado carece de firma, nombre del médico y fecha de elaboración.