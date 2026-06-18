Casi 2 millones de peruanos con DNI vencido: Reniec lanza alerta nacional

Una ciudadana muestra su Documento Nacional de Identidad (DNI) después de realizar un trámite en una de las sedes de Reniec que participan en la jornada extraordinaria de atención. (Foto: Reniec)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió una alerta tras informar que casi 2 millones de documentos nacionales de identidad (DNI) se encuentran vencidos en el país.

El reporte, basado en la base de datos de la entidad, revela el alcance del problema en las distintas regiones y resalta la importancia de contar con un documento vigente para acceder a servicios públicos, trámites bancarios y ejercer derechos ciudadanos.

Según la información proporcionada por Reniec, la cifra exacta de documentos vencidos asciende a 1 953 154. De este total, 535 876 corresponden a ciudadanos residentes en Lima, mientras que 348 141 pertenecen a peruanos que viven en el exterior.

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El registro también muestra concentraciones significativas en Piura (103 050), La Libertad (98 387), Cajamarca (74 893), Lambayeque (68 354) y Loreto (66 474).

La acumulación de DNIs caducados no es homogénea en el territorio nacional. Departamentos como Junín (63 716), Arequipa (62 745), Áncash (60 648), Cusco (59 712) y Callao (55 369) también registran altos números de documentos vencidos. A esto se suman datos de Huánuco (45 995), San Martín (45 085), Puno (42 477), Ica (40 492) y Ucayali (34 776), entre otros.

El DNI es requisito indispensable para diversas gestiones, desde procesos electorales hasta la inscripción en programas sociales. Por ello, la entidad exhorta a la ciudadanía a realizar la renovación correspondiente y evitar dificultades en trámites cotidianos.

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Créditos: gob.pe

¿Cómo renovar el DNI y qué opciones existen?

La renovación del DNI puede ejecutarse tanto de manera virtual como presencial, según las necesidades del ciudadano. Reniec informó que el trámite puede iniciarse hasta 60 días antes de la fecha de caducidad.

Para la opción virtual, la gestión se realiza a través de la plataforma en línea, siguiendo una serie de pasos: pago del derecho, instalación de la aplicación DNI BioFacial para el registro de la fotografía, ingreso al sistema con los datos personales y elección de la sede para recoger el documento.

El costo del trámite varía: quienes migran por primera vez al DNI electrónico pagan S/30, mientras que la renovación para mayores de edad con este formato cuesta S/41.

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El abono puede realizarse por Yape, Agente BCP, Banco de la Nación, Págalo.pe o mediante la página web de Reniec con tarjeta de crédito o débito.

En la modalidad presencial, el usuario debe acudir a una oficina de Reniec con el comprobante de pago y, si corresponde, la documentación para actualizar datos como domicilio, estado civil o grado de instrucción.

En estos casos, la fotografía se toma en el local y la actualización puede requerir actas o constancias específicas, según el tipo de modificación.

Para los ciudadanos que residen fuera del país, la renovación debe gestionarse en el consulado peruano correspondiente. Por otro lado, las personas con discapacidad permanente pueden realizar el trámite de forma gratuita y presencial, mientras que los mayores de 60 años reciben un DNI con la indicación “No caduca”.

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Reniec también recuerda que es posible consultar el estado del trámite en línea, ingresando el número de DNI o de solicitud en el portal habilitado para este fin. Una vez que el sistema indique el 100 %, el documento puede ser retirado en la sede seleccionada.