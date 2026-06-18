Majo con Sabor revela que la pasó mal en su exrelación con Gabriel Calvo: “Me alejé de amigos, él ya vivió todo y yo quiero casarme”

Majo con Sabor rompió su silencio sobre el fin de su romance con Gabriel Calvo y aseguró que ambos atravesaban etapas muy distintas de la vida. La influencer confesó que soñaba con casarse y tener hijos, mientras que el actor ya había vivido esas experiencias. ATV/ Magaly TV La Firme.

Lo que hace apenas unos meses parecía una de las historias de amor más comentadas del espectáculo peruano llegó abruptamente a su final. La relación entre Majo con Sabor y Gabriel Calvo, que fue oficializada en febrero de este año, terminó en medio de confesiones, lágrimas y revelaciones que han generado una ola de reacciones en redes sociales.

La propia Magaly Medina fue una de las primeras en pronunciarse sobre la ruptura y recordó cómo nació el romance entre ambos. Según señaló la conductora, la pareja intentó mantener su relación lejos de las cámaras hasta que fueron captados juntos.

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Majo con Sabor expone los motivos de su separación de Gabriel Calvo y Magaly respalda su decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

“Bueno, y otro de los romances choliwudenses que surgió este año se terminó, se apagó su luz, se apagó su brillo. No todo lo que ellos miraron con ojos enamorados en los días que comenzaron a transcurrir, vieron que definitivamente no eran el complemento el uno del otro. Eso pasó con Majo con Sabor. Sí, la cocinera Majo con Sabor terminó la relación con Gabriel Calvo”, comentó Medina.

La periodista también recordó que la diferencia de edad entre ambos siempre fue un tema que llamó la atención. Mientras Gabriel Calvo tiene 51 años, Majo con Sabor tiene 25. “Majo con Sabor, que tiene creo que veinticinco años menos que Gabriel Calvo, parece que la diferencia de edades hizo que no compaginaran ambos caracteres, ambas vidas y tronaron”, agregó.

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Majo con Sabor expone los motivos de su separación de Gabriel Calvo y Magaly respalda su decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Las lágrimas y peleas que marcaron el último mes de relación

Durante una reciente entrevista, la creadora de contenido gastronómico decidió sincerarse sobre los problemas que enfrentó en la etapa final de su romance. La influencer confesó que la relación venía deteriorándose desde semanas atrás y que atravesó momentos emocionalmente difíciles.

“Yo creo que ya llevábamos mal un buen tiempo, o sea, un mes así. Ya en ese mes la pasé horrible, lloré, o sea, por cualquier pelea absurda y ya esa pelea para mí era una ruptura”, expresó.

Sus declaraciones sorprendieron porque públicamente la pareja proyectaba una imagen de estabilidad y felicidad. Sin embargo, detrás de las fotografías y muestras de cariño existía una realidad completamente distinta.

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Majo con Sabor expone los motivos de su separación de Gabriel Calvo y Magaly respalda su decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Majo asegura que se alejó de amigos y personas cercanas

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su testimonio fue cuando reconoció que la relación terminó afectando otros aspectos de su vida. Según contó, poco a poco comenzó a distanciarse de amistades y personas importantes de su entorno.

“El día que yo me percaté tanto por la relación que perdí muchas cosas al costado. O sea, me alejé de amigos, amigas. Algo que sí puedo tener claro es que nunca puedes perder lo que tú eres, nunca”, afirmó.

La influencer explicó que llegó un momento en el que se sintió agotada emocionalmente debido a las constantes discusiones y a la necesidad de evitar conflictos.

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Majo con Sabor expone los motivos de su separación de Gabriel Calvo y Magaly respalda su decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

“Empiezas a decir como que: ‘Ya’. Y ahí es cuando no es que te empieza a valer pepino, porque no es así, sino es como: ‘Quiero mi paz, ya estoy sofocada, no estoy enfocada en mis cosas porque estoy pensando solamente en pelearme’”, relató.

Majo también contó que algunas situaciones cotidianas terminaban convirtiéndose en motivo de incomodidad dentro de la relación.

“Por ejemplo, si voy conversando y me cayó bien una persona y empezamos a hablar media hora, a veces él podría pensar que se estaba insinuando otra cosa. Entonces era mejor mantener el margen, vivir en mi relación y enfocada solamente en él y en mí”, explicó.

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Majo con Sabor expone los motivos de su separación de Gabriel Calvo y Magaly respalda su decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

El amor que alguna vez defendió públicamente

Las confesiones de Majo contrastan con las declaraciones que ofreció meses atrás cuando hablaba de Gabriel Calvo completamente enamorada. En aquel entonces describía al actor como una persona sensible y muy distinta a la imagen que proyectaba públicamente.

“Tiene miedo al amor y de la noche a la mañana fue como: ‘Oye, quiero intentar todo contigo’. Y cambió drásticamente. Mucha gente lo ve por fuera como una persona muy seria, pero entre cuatro paredes es una persona muy dulce, muy sensible. Es algo que la gente no conoce”, había contado.

Por su parte, Gabriel tampoco ocultaba sus sentimientos y llegó a reconocer públicamente que estaba atravesando uno de los momentos más felices de su vida.

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“A la edad que tengo, yo te miro a cámara y te digo: estoy enamorado. Sí, es mi novia. Estoy contento, estoy feliz. Para mí, particularmente para el amor no hay edad”, expresó en aquel momento.

Majo con Sabor expone los motivos de su separación de Gabriel Calvo y Magaly respalda su decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Los planes de vida que terminaron separándolos

Con el paso de los meses, las diferencias comenzaron a hacerse más evidentes. Según explicó Majo, ambos se encontraban en etapas muy distintas de sus vidas.

Mientras ella soñaba con construir una familia y vivir experiencias que aún no había tenido, Gabriel ya había pasado por matrimonios anteriores y tenía hijos.

Majo con Sabor expone los motivos de su separación de Gabriel Calvo y Magaly respalda su decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

“O sea, él ya tiene una vida estructurada, ya ha vivido cincuenta años. Yo quiero casarme. Entonces son cosas que él ya las vivió y yo no”, confesó.

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Cuando le preguntaron si la separación era definitiva, respondió de manera categórica: “Sí. Nunca lo hice público porque yo sabía que había algo de por medio, pero esta vez lo hice público y lo hice bastante rápido porque dije: ‘No, es ahora o nada’”.

Majo con Sabor expone los motivos de su separación de Gabriel Calvo y Magaly respalda su decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina respalda la decisión de Majo con Sabor

Tras escuchar el relato de la influencer, Magaly Medina consideró que la joven tomó una decisión acertada al priorizar su tranquilidad emocional. La conductora realizó una extensa reflexión sobre aquellas relaciones en las que una persona termina anulando parte de su personalidad para evitar conflictos.

“Cuando sientes que una relación no te aporta paz, tranquilidad, no te sientes protegida, cuando comienzas a sentir inseguridad, cuando sientes que tienes que comportarte de una manera diferente a la que tú eres para complacer a la otra persona, entonces no estás cómoda, entonces no es una relación sana”, señaló.

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La periodista añadió que es importante reconocer a tiempo las señales de alerta. “Hay que aprender a reconocer justamente esos pequeños detalles, esas alarmitas, esas banderitas rojas para preservar nuestra tranquilidad y nuestra salud mental, que es importantísimo en cualquier relación sana”, indicó.

Majo con Sabor expone los motivos de su separación de Gabriel Calvo y Magaly respalda su decisión. Captura: Magaly TV La Firme.

Asimismo, recordó que la diferencia de edad y los proyectos de vida parecían ser factores determinantes en el desgaste de la relación.

“Ella dice: ‘Él ya se casó, ya tuvo hijos’. Y ella dice: ‘Yo sí sueño con casarme, yo sí quiero casarme, quiero tener hijos’. Quizás a la hora de hablar de matrimonio e hijos, a Gabriel Calvo de repente se le paraban los pelos de punta. De repente decía: ‘No, yo ya me casé dos veces, ya tengo hijos, ya no quiero nada más’”, comentó.

Finalmente, Medina destacó la valentía de la influencer para poner punto final a una relación que ya no le generaba felicidad. “Yo creo que lo mejor que ha hecho esta chica joven es darse cuenta que continuar en ese tipo de relación cíclica donde vas teniendo más días de tristeza que de felicidad no era lo correcto. Es bueno saber retirarse a tiempo siempre”, concluyó.

Por ahora, Gabriel Calvo ha optado por guardar silencio y no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su expareja. Mientras tanto, las confesiones de Majo con Sabor han generado un intenso debate entre sus seguidores, muchos de los cuales han destacado la importancia de priorizar la salud emocional y reconocer cuándo una relación deja de aportar bienestar para convertirse en una fuente constante de sufrimiento.

Majo con Sabor expone los motivos de su separación de Gabriel Calvo y Magaly respalda su decisión. Captura: Magaly TV La Firme.