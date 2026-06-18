Reporte migratorio desmiente a José Balcázar: dejó el país el último lunes, pese a anunciar que aplazaría viaje a Europa

El presidente interino José María Balcázar abandonó el país el último lunes, pese a que anunció públicamente que pospondría su viaje a Europa hasta este 17 de junio por la posibilidad de protestas vinculadas al conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, cuyo escrutinio alcanza el 99 %.
Un reporte de la Superintendencia Nacional de Migraciones, al que accedió la unidad de investigación de Canal N, indicó que la salida del mandatario se registró el día 15, contradiciendo la versión ofrecida por él en distintas entrevistas.
De acuerdo con el documento, el destino inicial del jefe de Estado, autorizado por el Congreso para viajar del lunes 15 al viernes 19 de junio con el objetivo de reunirse con el papa León XIV en El Vaticano y autoridades en Roma y París, fue España.
PUBLICIDAD
Balcázar había indicado que los acontecimientos del balotaje motivaron el cambio de planes para permanecer en la capital “a efecto de estar atento a que no haya ningún tipo de interferencia respecto a las elecciones”.
Indicó además que durante estos días sostendrá reuniones con las fuerzas del orden y las Fuerzas Armadas, para evaluar la situación del país y anticipar cualquier escenario que pudiera demandar la intervención de las autoridades competentes.
“Necesitamos instruir a la Policía para que, en lo máximo, se respeten las marchas, pero sin provocaciones ni uso innecesario de la fuerza en caso de producirse”, remarcó sobre eventuales protestas en la recta final del escrutinio.
PUBLICIDAD
Polémica
La gira de Balcázar al Vaticano ha recibido críticas por la composición de la delegación oficial, integrada por la primera dama, Blanca Nelly Quiroz de Balcázar, funcionarios de Palacio de Gobierno y personal de seguridad.
La Resolución Ministerial N° 208-2026-PCM autorizó la presencia de la esposa del mandatario, lo que provocó debate público sobre el motivo y la pertinencia de su inclusión en la comitiva.
El costo total del viaje, que abarca viáticos y pasajes, supera los 230,000 soles y coincide con un proceso judicial abierto contra Balcázar. De hecho, el Poder Judicial postergó la audiencia de instalación del juicio, donde se le acusa de apropiación de fondos del Colegio de Abogados durante su gestión como decano, para el próximo 30 de junio.
PUBLICIDAD
Algunos congresistas han criticado el número de integrantes de la delegación, al considerar que el viaje solo debía contar con funcionarios indispensables para la representación diplomática. También señalan que sumar a la primera dama y a otros ministros resulta innecesario y costoso para el Estado.
Más Noticias
Angie Jibaja exige a Magaly Medina cumplir con su servicio comunitario tras demanda de Farfán: “Nada le cuesta ir a barrer la calle”
Angie opinó en su streaming ‘Nadie sabe’ sobre la polémica entre Jefferson Farfán y Magaly Medina por el servicio comunitario de la conductora.
Darinka Ramírez cuestiona a Jefferson Farfán por su rol como padre con una pregunta: "¿Sabes qué le gusta a tu hija, sí o no?"
La influencer reaccionó después de que el exfutbolista hiciera público el monto de la asignación y lo encaró con un mensaje sobre su vínculo con la menor, más allá del aporte económico
Más de 700.000 familias podrían acceder a mejores mercados con la industrialización de la papa en el Perú
Especialista señalan que el nuevo reglamento permitirá a los productores acceder a productos con mayor valor agregado y mejorar su rentabilidad
Así es la nueva batalla del comercio digital en Perú: pagos más rápidos, seguros y sin fricciones
La expansión de las billeteras digitales, la interoperabilidad y la demanda por experiencias de compra más simples están redefiniendo el ecosistema de pagos. Empresas del sector explican cómo la seguridad, la automatización y la capacidad de procesar grandes volúmenes se han convertido en elementos clave para los negocios digitales
Bodegueros y pymes advierten que un alza del ISC encarecería productos de consumo masivo
Bodegueros y gremios de microempresarios pidieron al Congreso aprobar el Proyecto de Ley 536/2021-CR, iniciativa que busca que cualquier modificación al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) pase por el Parlamento y no sea definida únicamente por decreto del Ejecutivo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD