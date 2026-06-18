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Reporte migratorio desmiente a José Balcázar: dejó el país el último lunes, pese a anunciar que aplazaría viaje a Europa

El documento refiere que el mandatario partió hacia España antes de la fecha prevista y contradijo públicamente el itinerario autorizado por el Congreso

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José Balcázar
El presidente interino José María Balcázar abandonó el país el 15 de junio, pese a haber anunciado que postergaría su viaje a Europa hasta el 17, debido a las protestas relacionadas con el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial

El presidente interino José María Balcázar abandonó el país el último lunes, pese a que anunció públicamente que pospondría su viaje a Europa hasta este 17 de junio por la posibilidad de protestas vinculadas al conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, cuyo escrutinio alcanza el 99 %.

Un reporte de la Superintendencia Nacional de Migraciones, al que accedió la unidad de investigación de Canal N, indicó que la salida del mandatario se registró el día 15, contradiciendo la versión ofrecida por él en distintas entrevistas.

De acuerdo con el documento, el destino inicial del jefe de Estado, autorizado por el Congreso para viajar del lunes 15 al viernes 19 de junio con el objetivo de reunirse con el papa León XIV en El Vaticano y autoridades en Roma y París, fue España.

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Balcázar había indicado que los acontecimientos del balotaje motivaron el cambio de planes para permanecer en la capital “a efecto de estar atento a que no haya ningún tipo de interferencia respecto a las elecciones”.

Balcázar había declarado que permanecería en la capital para monitorear el proceso electoral y coordinar acciones con la Policía y las Fuerzas Armadas ante posibles protestas
Balcázar había declarado que permanecería en la capital para monitorear el proceso electoral y coordinar acciones con la Policía y las Fuerzas Armadas ante posibles protestas

Indicó además que durante estos días sostendrá reuniones con las fuerzas del orden y las Fuerzas Armadas, para evaluar la situación del país y anticipar cualquier escenario que pudiera demandar la intervención de las autoridades competentes.

“Necesitamos instruir a la Policía para que, en lo máximo, se respeten las marchas, pero sin provocaciones ni uso innecesario de la fuerza en caso de producirse”, remarcó sobre eventuales protestas en la recta final del escrutinio.

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Polémica

La gira de Balcázar al Vaticano ha recibido críticas por la composición de la delegación oficial, integrada por la primera dama, Blanca Nelly Quiroz de Balcázar, funcionarios de Palacio de Gobierno y personal de seguridad.

José María Balcázar
Según Migraciones, Balcázar viajó inicialmente a España y contaba con autorización del Congreso para ausentarse del 15 al 19 de junio, con el objetivo de reunirse con el papa León XIV y autoridades en Roma y París

La Resolución Ministerial N° 208-2026-PCM autorizó la presencia de la esposa del mandatario, lo que provocó debate público sobre el motivo y la pertinencia de su inclusión en la comitiva.

El costo total del viaje, que abarca viáticos y pasajes, supera los 230,000 soles y coincide con un proceso judicial abierto contra Balcázar. De hecho, el Poder Judicial postergó la audiencia de instalación del juicio, donde se le acusa de apropiación de fondos del Colegio de Abogados durante su gestión como decano, para el próximo 30 de junio.

Algunos congresistas han criticado el número de integrantes de la delegación, al considerar que el viaje solo debía contar con funcionarios indispensables para la representación diplomática. También señalan que sumar a la primera dama y a otros ministros resulta innecesario y costoso para el Estado.

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