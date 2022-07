Fact check: Es discutible la afirmación de Pedro Castillo sobre el alza de los precios de alimentos que no es culpa de su gobierno

| Canal N

El último martes, en su visita a Huancavelica, el presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que el alza de precios de los productos de primera necesidad, así como la escasez de fertilizantes, no son culpa de su gestión, sino es responsabilidad del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que está elevando los precios de todos los insumos a nivel mundial, así como de anteriores gobiernos que no se preocuparon por el alza de los alimentos.

A raíz de estas declaraciones, Infobae consultó con el economista y exministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, quien hizo un contraste de las afirmaciones vertidas por Pedro Castillo, considerándolas discutibles, ya que parte de la inflación del país tiene un componente externo, pero también tiene un componente interno y que atañe a la responsabilidad del actual gobierno.

“En respuesta a las declaraciones del presidente de la República se puede explicar en dos partes; es verdad que hay una parte importante de la inflación que está enfrentando todo el mundo que no depende del gobierno, pero también existe parte de responsabilidad del régimen que no ha tomado las medidas necesarias para contrarrestarla, tal como lo que está sucediendo con la licitación de compra de fertilizantes que no está a tiempo”, dijo el exministro.

Con respecto a la inflación externa que tiene que ver principalmente con el incremento de los precios de los alimentos que han crecido fuerte durante este año, Benites dijo que según “la FAO en los últimos meses ha habido un incremento entre 5% y 22% de los precios de los alimentos, lo cual impacta al 30% de lo que se importa y se consume en el Perú”.

“Por ejemplo, el trigo, el maíz amarillo duro y la soya, productos donde particularmente somos deficitarios de producir, ha impactado en el precio de la harina, el pollo y el aceite que son productos de primera necesidad y que consumimos diariamente, lo cual impacta en la canasta familiar de los peruanos”, comentó el experto.

Juan Manuel Benites

INCERTIDUMBRE SE TRALADA A LOS PRECIOS

Benites señaló que otro de los problemas que impacta a la inflación son las señales que está dando este gobierno, ante su inoperancia de ajustarse a las expectativas que existen respecto a la incertidumbre, la falta de inversión, y la caída de los ingresos.

“Culpar a otros gobiernos, me parece excesivo, antes hemos tenido las inflaciones más bajas de la región por casi dos décadas y media. Y de pronto pasamos a tener una inflación que supera el 8 por ciento. Además, hemos crecido 8 puntos porcentuales en el índice de riesgo país. Esto es responsabilidad de la actual gestión de Pedro Castillo, ya que todos esos problemas tienen un efecto en la economía que se refleja en las expectativas y en la incertidumbre y esto también se traslada a los precios”, precisó el economista.

GESTIÓN DEFICIENTE

En cuanto a factores internos, el exministro indicó que el no tener los fertilizantes a tiempo para las próximas campañas de cultivo es responsabilidad del gobierno, ya que no se ha hecho un proceso transparente en la licitación de compra de este producto necesario para producir alimentos. Asimismo, lamentó que el país no posea una planta propia que produzca fertilizantes.

“Con respecto a los fertilizantes, el gobierno ha dicho muchas falacias, porque al decir que podemos producir 100 mil toneladas de fertilizantes provenientes del guano de las islas es imposible, ya que, en la mejor época, el Perú ha producido como máximo 25 mil toneladas. También hace varias semanas se anunció la compra de fertilizantes y hasta ahora tenemos dos procesos de licitación caídos. Ahora se está anunciando una tercera licitación, pero hasta el día de hoy no se ha anulado el proceso que se adjudicó a la empresa brasileña”, comentó Benites.

Ante los cuestionamientos a las anteriores licitaciones para importar este fertilizante, se ha decidido que se inicie una nueva convocatoria esta semana.

Ante esta situación, el exministro dijo que el mercado de urea ha comenzado a regularizarse debido a que en los últimos días ha estado cayendo su precio entre el 20% y el 30%. Eso es bastante bueno porque significa que la oferta empieza de nuevo a aparecer, por lo cual el gobierno debe aprovechar este escenario para comprar fertilizante a buen precio.

“Sin embargo no se puede predecir si totalmente se va a recuperar el tiempo perdido, ya que las siembras empiezan a partir de julio, agosto y septiembre hacia adelante. Entonces tenemos muy poco tiempo para producir alimentos, pero hay señales en el mercado que puede jugar a favor de la agricultura del país. Si producimos más o menos el 70% de lo que consumimos, eso es una ventaja, pero también va a depender de las medidas que se tomen internamente para que el producto llegue al beneficiario, ya que no se quiere que tengamos algún traspié en la oferta de alimentos el próximo año”, precisó el especialista.

MEDIDA POPULISTA

En su discurso en Huancavelica, el presidente Pedro Castillo sostuvo que dicho conflicto bélico en Europa está elevando los precios de todos los insumos a nivel mundial, lo cual incluye a los minerales. En ese contexto, exhortó al Congreso a crear un marco legal para aplicar un impuesto a las sobreganancias de empresas mineras.

El exministro de Agricultura indicó que este es un mensaje populista e irresponsable, ya que genera falsas expectativas a la población, lo cual luego devienen conflictos sociales ante promesas incumplidas. “En la actualidad si existe un marco legal para impuesto a las sobreganancias mineras y esto ha generado que aportes por regalías bastantes considerables. Y con esas regalías se ejecutan obras como colegios y hospitales, además se paga el sueldo de los maestros, entre otros. Lanzar una falacia de esa manera como si no existiera ese marco y que exhorta al Congreso a colaborar genera una repuesta equivocada ante la ciudadanía”.

DESCONTENTO SOCIAL

El exministro dijo que en la actualidad no crece considerablemente los empleos, tampoco los ingresos, lo único que crece es la inflación y la ciudadanía cada vez compra menos alimentos. “Eso es algo que es muy grave que se siente de inmediato y lleva al descontento social. En ese sentido, el gobierno tiene que actuar más rápido y de manera más concreta. No es una buena respuesta dar bonos, tal vez ayuden un poco, pero lo que necesitamos es trabajo e inversiones”.

Ante ello, Benites dijo que lo que debe hacer el gobierno para tener un crecimiento de mediano y largo plazo sostenido es que se promuevan las inversiones y dar la confianza necesaria a los inversionistas. “Tener minas paradas, todos los días en el Congreso tener interpelaciones y salidas de ministros , genera más incertidumbre y las inversiones se retraen y por lo tanto el empleo no crece, tampoco los ingresos que se van diluyendo mientras que la inflación está al galope”.

Finalmente, Benites dijo que las declaraciones de Castillo son una medida de protección y trata de justificar que su gestión no tiene la responsabilidad de la subida de los precios de los alimentos, y como escudo se blinda en echar la culpa a sus antecesores en el gobierno.

“Es evidente que la actual crisis política no ayuda, pero del otro lado, el gobierno no ha tomado las medidas y tampoco ha cumplido con las promesas que ha hecho con la segunda reforma agraria. Ni si quiera en el corto plazo, con la eficiencia que debería hacerlo ha logrado hacer una buena gestión para resolver los problemas del agro. No hay otro responsable que es el gobierno encabezado por el propio presidente de la República”, enfatizó el exministro.

SEGUIR LEYENDO