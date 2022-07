Carlos Correa, volante de Alianza Atlético, espera que Melgar “sienta que es visitante en Sullana”

Alianza Atlético recibirá a Melgar por la última jornada del torneo Apertura este domingo 3 de julio.

Melgar está a solo un partido de obtener el título por el Apertura. El encuentro definitivo será en Sullana frente a Alianza Atlético. Los primeros de la tabla confían en su capacidad de adaptación, tanto clima como campo de juego, pasa sacar ventaja y así evitar, a toda costa, un tentativo triunfo de Sport Huancayo, equipo que marcha segundo en el acumulado.

Carlos Correa, integrante de la plantilla titular de Alianza Atlético, habló para las cámara de GOLPERÚ y reveló la prioridad de su equipo para este domingo 3 de julio: “Llegamos motivados. Con la idea de sacar los tres puntos adelante para que nos ayude para sumar en el acumulado, de cara al Clausura, sumar punto de local”.

“Por algo está peleando arriba. Es un equipo muy intenso, siempre proponen. Pero la idea en Sullana es de nosotros (Alianza Atlético) proponer, sacar el partido adelante desde el comienzo. Que Melgar sienta que es visitante en Sullana”, añadió.

Asimismo, el jugador de 27 años aclaró que una de las posibilidades de triunfo a favor de Alianza Atlético podría ser el clima y las altas temperaturas del norte peruano. Teniendo en cuenta que Melgar es un equipo conformado por jugadores variados pero no aclimatados al calor. Además, el plantel y el comando técnico vienen de un viaje ida y vuelta a Colombia. El fin de semana, enrumbarán hacia Sullana, por lo que el estado físico no sería el más óptimo. Sin embargo, esta no deja de ser una posibilidad que, seguramente, el ‘Dominó' sabrá manejar: “Melgar tiene un plantel amplio. El que juegue lo hará de la mejor manera”, concluyó.

ALIANZA ATLÉTICO EN EL APERTURA

El cuadro de Sullana volvió a la primera división el pasado 2021 al ganar la Liga 2 2020. Desde su ascenso, los comandados por Mario Viera están en la constante expectativa de posicionarse en el torneo local. Para cerrar el primer semestre de la temporada, Alianza Atlético se ubica entre los diez primeros del acumulado y, cualquiera que sea el resultado de las últimas jornadas del Apertura, su puntaje movilizará al equipo a la mitad de la tabla, como máximo, a una extensa distancia de los coleros del torneo.

Alianza Lima perdió 4-2 ante Alianza Atlético en el calor de Sullana

Durante las primeras fechas, tuvieron actuaciones impecables con seis triunfos consecutivos, ganándole de local a Alianza Lima con un marcador 4-2 a favor de los ‘Churres’. Posteriormente, llegaría su primera derrota de la temporada frente al cuadro ‘Poeta’ en Trujillo. Mantuvieron marcador fluctuantes de acuerdo a cada partido transcurrido, siendo el 4-1 ante Sport Huancayo el de peor desempeño mostrado.

En total, se contabilizan nueve triunfos, seis derrotas y tres empates para Alianza Atlético de Sullana. Con 17 partidos disputados, alcanza la sexta posición de la tabla con 29 puntos. Dichas unidades variarán en base a este domingo, cierre de temporada con la jornada 18 del torneo.

SIGUIENTES PARTIDOS DE ALIANZA ATLÉTICO

- Alianza Atlético vs Melgar: domingo 3 de julio a las 3:00pm

- UTC vs Alianza Atlético: lunes 18 de julio a las 3:30pm

- Alianza Atlético vs Cantolao: sábado 23 de julio a las 11:00am

- Alianza Lima vs Alianza Atlético: martes 26 de julio a las 8:00pm

- Alianza Atlético vs Carlos Stein: sábado 30 de julio a a 1:00pm

