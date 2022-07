Deneumostier analizó a Melgar ante Deportivo Cali: “No contento, pero tampoco disconforme con el empate”

El central de 23 años integra las filas de Melgar desde 2018.

El defensa central de Melgar, Alec Deneumostier, ofreció una amplia entrevista a Movistar Deportes. Habló del presente del club en el Apertura y la Copa Sudamericana. En ambas competencias, el zaguero de 23 años consideró el trabajo y compromiso del entrenador Néstor Lorenzo y el plantel ‘dominó' en su totalidad.

En cuanto a la última actuación de Melgar frente a Deportivo Cali de visita, Deneumostier confesó no sentirse decepcionado pero tampoco disconforme pues se pudo ganar y lo demostrado en la cancha lo confirma: “Definitivamente fuimos a ganarlo de arranque. Las sensaciones que me quedan son que se pudo ganar, caer en un resultado aún más favorable. Hicimos un partido bastante bueno, le salimos a proponer a un equipo extranjero de visita. Un empate es bastante positivo y lo podemos cerrar en casa. No contento, pero tampoco disconforme con el empate”, destacó.

Melgar empató sin goles a Deportivo Cali por la primera jornada de octavos de final de la Copa Sudamericana y Alec Deneumostier jugó los 90 minutos del cotejo protegiendo el arco arequipeño del ataque de Cali.

Sus números con Melgar en este torneo continental lo colocan como central titular en todas las actuaciones del plantel desde la primera ronda frente a Cienciano y la fase de grupos ante Cuiabá, River Plate de Uruguay y Racing Club de Avellaneda. El partido de vuelta y definitivo para clasificar a los cuartos de final será el miércoles 6 de julio a las 7:30pm en el Monumental de la UNSA.

Melgar 0-0 Deportivo Cali: resumen del partido por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2022. (Video: DIRECTV).

El defensa que milita en las filas de Melgar desde 2018 considera que gran parte del desempeño de su equipo en la campaña sudamericana se debe a la importancia que le dan al tema psicológico a nivel individual y colectivo: “El club ha hecho una inversión con el tema psicológico que es fundamental. Venimos trabajando con Marcelo Roffé. Estamos tratando de disfrutar el presente, de enfocarnos en el ahora y a nivel priorizar partido va con el partido más próximo. Ayer (29 de junio) nos levantamos pensando en Cali. Acabó el partido, nos levantamos para viajar de regreso y ya estamos con la cabeza en Sullana. No nos quedamos pensando en el partido que pasó ni miramos mucho más allá”, enfatizó sobre la dinámica interna que maneja el conjunto arequipeño.

Sobre Néstor Lorenzo también hubieron comentarios positivos. Alec Deneumostier resaltó el trabajo del ‘Profe’ en relación a su juego personal. Gracias al orden y planteamiento del estratega argentino han habido logros importantes tanto para Alec como para el club: “No es coincidencia que esté pasando por el mejor momento de mi carrera hasta ahora. (Lorenzo) Ha aportado a mi juego, con pelota y sin pelota. Tampoco es coincidencia que el equipo defensivamente esté tan bien. Es una persona (Lorenzo) que se fija mucho en los detalles, adelante hay mucha creatividad, técnica e inventiva pero defensivamente es todo muy ordenado, táctico y preciso. Se ha logrado una compenetración muy importante. Muy contento con lo que ha aportado, desearle muchos éxitos”, acotó el central.

Néstor Lorenzo estará activo como entrenador hasta finalizar el torneo Apertura (una fecha) y los octavos de final de la Copa Sudamericana (una fecha). El estratega argentino fue contactado por la selección colombiana para ser el nuevo director técnico después de que los ‘cafeteros’ no clasificaran a Qatar 2022. La idea es reestructurar el equipo y proponer un nuevo planteamiento de juego con miras a las próximas Eliminatorias. Por tal motivo, desde Colombia consideraron al actual entrenador de Melgar para ser el ocupante ideal al cargo. El entrenador de 56 años, aceptó.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE MELGAR

- Alianza Atlético vs Melgar: domingo 3 de julio a las 3:00pm (última jornada torneo Apertura)

- Melgar vs Deportivo Atlético: miércoles 6 de julio a las 7:30pm (última jornada octavos de final Copa Sudamerican)

SEGUIR LEYENDO