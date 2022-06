Nolberto Solano analizó la derrota de Perú ante Australia y se refirió a los que estuvieron en el avión a Qatar

Nolberto Solano habló del Perú vs Australia y de las personas que estuvieron en el avión a Qatar.

La derrota de la selección peruana ante su similar de Australia en el repechaje dejó un sabor muy amargo que aún sigue siendo difícil de digerir. Y es que se escapaba la posibilidad de hacer historia y clasificar al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, Nolberto Solano analizó este duelo, desde cómo lo vivieron en la previa en la interna hasta de la dificultad por ser partido único.

La FIFA había determinado que la repesca, a diferencia de otras ocasiones, se juegue en una sola oportunidad, sin la chance de ser ida y vuelta. Esto aumentó el nivel de una etapa que la ‘bicolor’ ya había superado en el 2018, luego de dejar en carrera a Nueva Zelanda. En este caso, el panorama se veía distinto.

“Al jugarse a un solo partido sabíamos que el margen de error iba a ser muy difícil si es que no encontrábamos en ese partido lo que necesitábamos hacer. En el primer tiempo nos costó acomodarnos y sabíamos que íbamos a jugar contra una selección que físicamente era muy buena. En el entretiempo se pudo ver que muchos de ellos terminaron acalambrados de tanto esfuerzo. No pudimos concretar. La única clara que tuvimos fue la del ‘Orejas’, lastimosamente no se dio. El fútbol es así, uno no lo desea”, declaró el exfutbolista en una entrevista para Radio Ovación.

Del mismo modo, confesó que en conjunto con el comando técnico encabezado por Ricardo Gareca sí analizaron al rival y sabían por dónde hacerles daño, pero el llegar a los penales les jugó en contra por el azar. “Los penales están para quien tiene suerte ese día y lastimosamente no nos jugó a favor. Ahora toca dar vuelta a la página, esperar primero qué se viene si es que Ricardo va a continuar y ahora se abren un par de plazas más y eso da esperanza de que Perú pueda pelear de cara al futuro”, añadió.

Perú perdió en tanda de penales y le dijo adiós al Mundial Qatar 2022. (Video: ESPN).

De hecho, desde el primer momento hasta antes de la pena máxima, los jugadores del elenco nacional no habían ofrecido un óptimo rendimiento. Solo Pedro Gallese y los defensores llegaron a cumplir con su tarea, pero al resto se le vio muy impreciso en los pases y apenas conectaron. Prueba de ello es que Gianluca Lapadula gozó de una opción en los primeros minutos del compromiso y de ahí no la vio más.

PERSONAS QUE VIAJARON A QATAR

Por otro lado, el popular ‘Ñol’ tuvo palabras acerca de los que señalan que la eliminación, en parte, se dio por la cantidad de personas que viajaron con la selección a Qatar. “Cuando un resultado no se da buscamos extra culpabilidad. Si hubiésemos ganado dirían qué bueno que el soporte de la familia esté ahí, lo que más quiere un jugador es el soporte previo a un partido. Es inevitable el fervor y el cariño que nos muestra la gente para estar cerca de la selección en un momento crucial. Estábamos muy aislados a eso, pendientes de lo que había que hacer en el partido”, aseguró.

Finalmente, dejó en claro que este tipo de situaciones no son nuevas, sino de hace tiempo y que siempre se buscan culpables a factores externos. “Esto es clásico desde la época que era jugador, cuando se perdía era culpa de hasta el que se cruzaba vendiendo cancha pero asumimos la responsabilidad todos. No se dio el partido que teníamos que hacer. Después uno puedo analizar que si eran dos partidos podía ser como nos pasó con Nueva Zelanda pero ahora fue solo un partido en cancha neutral, aunque Australia ya estaba ahí instalado. Hay que aprender de los errores”, cerró.

El asistente técnico de Gareca se refirió a la eliminación de Perú y la polémica por la cantidad de personas que acompañaron a la selección. | Audio: Radio Ovación

